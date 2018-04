Es scheint einen neuen Trend bei den gegenwärtigen Videospielen zu geben - zumindest was das Setting angeht. Das Interesse an post-apokalyptischen Szenarios, an radioaktiver Strahlung und feindlicher Natur scheint zu sinken. Jetzt ist da ein neuer Planet nach der Erde, der erforscht werden will und sich in die Herzen der Spieler geschlichen hat: der mysteriöse und faszinierende Mars.

Unter den letzten Spielen, die sich dem Mars widmen, ist das erst kürzlich erschienene Surviving Mars, aber auch Limbic Entertainment schickt uns mit seinem tollen Survival-Open-World-Adventure Memories of Mars auf den roten Planeten. Wir hatten die Gelegenheit, uns auf einem virtuellen Event die Alpha des Spiels näher anzusehen, um herauszufinden, welche Abenteuer das deutsche Studio hinter Tropico 6 und der Might & Magic-Reihe den Spielern zu bieten hat.

Was hinter Memories of Mars steckt, wird schon in den ersten Momenten des Spiels offensichtlich. Die Spieler erkunden mit Freunden oder völlig Fremden (jeder Server hat Platz für 64 Spieler) gemeinsam den staubigen, roten Planeten. Kolonialisierungsversuche etwa hundert Jahre früher scheiterten - nun aber soll dort endlich Fuß gefasst werden kann. Zumindest versuchen wir es, den unser Aufenthalt in dieser feindliche Umgebung macht unglaublich viel Spaß, gestaltet sich aber auch als äußerst schwierig, denn Alien-Kreaturen und andere Spieler sind eine ständige Bedrohung.

Aber niemand ist eine Insel. Und wir überleben in dieser feindlichen Welt einfacher, wenn wir mit anderen Überlebenden kooperieren. Wenn wir uns gegenseitig helfen, ist es wesentlich leichter, an Ressourcen zu gelangen und sich eine Basis aufzubauen. Der einfachste Weg an diese Ressourcen zu gelangen ist es natürlich, naive Überlebende anderer Fraktionen zu überfallen und ihrer Besitztümer zu berauben, denn die Umgebungen bieten nur wenig Beute. Es ist die schnellste Methode, aber eben auch die gefährlichste. Denn jeder Spieler hat natürlich die gleichen Ziele und wird sich kaum ohne Gegenwehr seinem Schicksal ergeben.

Es gibt aber einen interessanten Aspekt bei der Plünderung unserer Opfer: Voll beladen mit Materialen können wir uns kaum noch bewegen. Wir müssen unsere Vorräte also klug wählen und es besteht stets die Gefahr überrascht zu werden, während wir unser wertvolles Inventar sortieren.