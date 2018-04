Tancred Dyke Wells ist einer dieser Entwickler, von dem man sich in Spielejournalistenkreisen immer erzählt. Während er uns Hintergründe und Motivationen für bestimmte Design-Entscheidungen und Spielmechaniken nahebrachte, kamen immer wieder die gleichen Ratschläge über seine Lippen: "Nimm das Objekt auf, es ist hilfreich.", "Hau dagegen, das ist später wichtig." und solche Sachen. Zu sehen, wie fremde Leute sein Spiel derart ineffizient spielen, das hat dem Entwickler das ein oder andere Mal den Gedanken verlieren lassen. Das ist aber kein merkwürdig, verschrobener Charakterzug, sondern beweist wie viel Herzblut und Leidenschaft in diesem Projekt steckt. Über eine Stunde lang haben wir uns angeregt mit Dyke Wells unterhalten, während wir mit kritischen Augen das Spiel begutachteten, an dem er und sein Team bei Subset Sail Games die letzten 18 Monate arbeiteten.

In Smoke and Sacrifice übernehmen wir die Rolle von Sachi, einer jungen Mutter. Aufgrund religiöser Ansichten muss sie dem Sonnengott ein Opfer darbieten, damit ihr Volk vor der ''Dunkelheit'' bewahrt wird. Diese Opfergabe ist allerdings herzzerreißend und emotional, denn um den Gott gütig zu stimmen müssen wir ihm ein Neugeborenes darbieten. Widerwillig gibt sie sich den Bräuchen hin, doch die Finsternis hält nur wenige Jahre später trotzdem Einzug in ihre Heimat und zerstört das friedvolle Leben des Dorfes. Von mysteriösen Hinweisen eines Fremden geleitet beschließt Sachi in den Tempel zu fliehen und ihr Kind zu suchen, woraufhin wir an einen düsteren Ort erwachen.

Vor allem stilistisch hebt sich das Survival-Rollenspiel von anderen Titeln ab. Mit dem handgezeichneten Grafikstil, der an eine Mischung aus Samorost und Don't Starve erinnert, erhält das Game sofort seinen eigenen Charme und inszeniert eine makaber wirkende Spielwelt. Mit Smoke and Sacrifice möchten die Entwickler die Genres der Rollen- und Survival-Spiele miteinander vereinen und drängen dabei gleichzeitig die Geschichte einer entschlossenen Mutter in den Vordergrund. Die düstere Schattenwelt wiederum wird von unheimlichen Pestdoktoren und kleinen Kindern besiedelt, während sich alle paar Meter gefährliche Monster tummeln.

Die Kampfmechanik ist spannenderweise nicht der bestimmende Faktor von Smoke and Sacrifice, denn obwohl Subset Sail Games eine Betonung auf Geschichte vorgibt, scheinen die Survival-Aspekte einen Großteil unserer Spielzeit auszumachen. Um ein beliebiges Objekt herstellen müssen wir etwa Früchte vom Baum schütteln, Bienenwaben ausräuchern oder auch einen der vielen Gegner abschlachten. Dazu kommen räumliche Begrenzungen die wir mithilfe von Ausrüstung (ein dickeres paar Schuhe für eisige Landschaften etwa) umgehen können. Obwohl der Einstieg etwas harsch ausfiel, wirkte der Aufbau all dieser Systeme für uns in der vom Entwickler-betreuten Testsitzung nachvollziehbar. Das ist wichtig, da das Herstellen von Ausrüstung, Waffen und Nahrung stark im Vordergrund der Spielerfahrung steht.

Die dafür benötigten Rezepte lassen sich in der Spielwelt finden, suchen müssen wir das allerdings selbst. Vergessen wir ein wichtiges Rezept werden wir sicherlich trotzdem durch die Hauptgeschichte kommen, doch viele Aufgaben und Begegnungen könnten schwieriger ausfallen. Die Suche nach den benötigten Rohstoffen sieht aktuell leider ebenfalls noch sehr konzeptionell aus: Die Spielwelt selbst ist handgefertigt, die darauf platzierten Objekte werden jedoch teils zufällig platziert und nach einem bestimmten Insekt oder Holz zu suchen, kann immer eine Weile dauern. Schlimmer ist es wenn wir noch gar nicht wissen welches Material wir für die Herstellung benötigen, denn an Hinweisen für die Identifizierung dieser Dinge arbeiten die Entwickler gerade erst noch. All die Materialien kombinieren wir in unserem Inventar oder in Kesseln oder Werkbänken in der Spielwelt.

Beim Sammeln und Erkunden müssen wir immer auf eine kleine Uhr an der rechten Seite unseres Bildschirms achten, da uns diese vor der sogenannten ''Rauch-Zeit' warnt. Die Hälfte des Tages erstreckt sich ein tödlicher Rauch in der Spielwelt, der mit Licht zumindest gestoppt wird und Sachi sicherheit gibt. Haben wir uns eine Lampe gebastelt, geht vom Rauch keine allzu große Gefahr mehr aus, allerdings müssen wir gleichzeitig unseren verbleibenden Treibstoff (hergestellt aus kleinen Leuchtkäfern, die wir mit einem Kescher fangen) im Auge haben. Geht unsere Lampe zur Neige bringt uns der Rauch schnell zu Fall und wir werden zu unserem letzten Speicherpunkt zurückteleportiert. Seltsame Maschinen, die in der Welt verteilt herumstehen und als Speicherpunkt dienen, sollten wir deshalb häufig aufsuchen, da die Welt neben dem Rauch viele Gefahren birgt: Die meisten Bewohner des Spiels.

Neben den neutralen Menschen wären das zum Beispiel kleine, niedlich dreinblickende Quallen, die mich mit Explosionen töten wollen, riesige Stachel-Wildschweine oder große Oger, deren gewaltige Keulen alles kurz und klein hauen. So ziemlich alles was sich in Smoke and Sacrifice bewegt scheint uns auch töten zu wollen, umso wichtiger ist es deshalb, dass wir auf den Zustand unserer Rüstung Acht geben und stets auf der Suche nach etwas Höherwertigem sind. Neben Upgrades sollten wir deshalb Materialien für die Reparatur dabei haben, die Benutzung verringert nämlich die Haltbarkeit der Ausrüstung (selbst die Schuhe können uns beim Laufen im Schnee abfallen). Dazu kommt der ständige Verfall von Nahrungsmitteln, die irgendwann faulen.

Der Lebensinhalt unserer Gegner soll nicht ausschließlich aus dem Töten bestehen, denn laut Dyke Wells sorgt ein lebendiges Ökosystem in Smoke and Sacrifice dafür, dass die Tiere ihrerseits auf Nahrungssuche gehen, sich paaren oder gegeneinander kämpfen. Damit schließt sich Subset Sail Games dem Trend der sogenannten ''Systemic Games'' an, also Spielen, die sich weniger auf vorsichtig konzipierte Geschichte konzentrieren, sondern dem Spiel selbst lieber eine gewisse Entscheidungsfreiheit überlassen. Wetterbedingungen, Feindverhalten und natürlich wir als Spieler bestimmen in diesen Titeln darüber, wie ein Abenteuer angegangen wird - The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat das letztes Jahr mit Bravour demonstriert. Im Falle von Smoke and Sacrifice soll dafür vor allem das Ökosystem der Kreaturen verantwortlich sein, im Laufe unserer Spielzeit hatten wir jedoch nicht genug Zeit herauszufinden, inwieweit sich das bemerkbar machen wird.

Auch von der Geschichte des Spiels bekamen wir leider wenig mit, was vor allem an den Limitierungen einer solchen Testumgebung liegt. Die Gesamtspielzeit soll sich laut dem Entwickler auf 50 bis 60 Stunden ausweiten, Sachi wird dabei einen gesellschaftlichen Umbruch einleiten. Während sie ihr persönliches Ziel verfolgt wird sie mit den Traditionen brechen und der düstere Einstieg legt nahe, dass wir dafür auch Opfer anderer in Kauf nehmen. Unser erster Eindruck von Smoke and Sacrifice ist sehr positiv, obwohl wir noch nicht voraussagen können, wie Solar Sail Games die Verbindung von Survival-Aspekten, also den Fokus auf das Herstellen von Gegenständen und den Kampf gegen die herausfordernden Gegner, mit der emotionalen Geschichte der trauernden Mutter vereint. Smoke and Sacrifice erscheint im Laufe des Jahres auf dem PC, der Playstation 4, Xbox One und Switch.