Tennis World Tour

In der letzten Woche waren wir zu einer Präsentation des ersten richtigen Tennis-Spiels für die aktuelle Konsolengeneration eingeladen. Es wurde auch langsam Zeit, denn das letzte Top Spin erschien vor sieben Jahren. Das französische Studio Breakpoint hat sich auf das Projekt gestürzt und eine echte Chance gewittert.

Creative Director Etienne Jacquemain und Producer Romain Ginocchio führten durch die Präsentation des sehnlichst erwarteten Titels und erklärten das sie eher eine Simulation in der Art von Top Spin erschaffen wollten und nicht so sehr ein Spiel wie Virtua Tennis. So etwas ist natürlich wesentlich schwieriger zu entwickeln als ein Arcade-Titel, denn in Sport-Simulationen dreht sich alles um die Physik und es braucht hochwertige Animationen für den nötigen Realismus. Breakpoint scheint das verstanden zu haben. Es war ihr Wunsch möglichst flüssige Bewegungen bei stabilen 60 FPS zu bieten und um dies zu erreichen haben sie sich mit dem Motion Capture Studio Mocalab und einigen professionellen Tennisspielern zusammengetan.

Das Studio hatte ein relativ knappes Budget für ein Projekt dieser Größenordnung und das zeigt sich in erster Linie bei den Lizenzen. Es fehlen einige große Namen, darunter Rafael Nadal und Andy Murray. Dafür sind Roger Federer, Stanislas Wawrinka, Gael Monfils und Lucas Pouille mit Spiel. Zur Veröffentlichung werden um die 30 Spieler zur Auswahl stehen - mit großem Fokus auf vielversprechende junge Spieler.

"Wir wollten Spieler der jungen Generation integrieren," erklärt uns Ginocchio. „Manche von ihnen haben in den letzten Turnieren gute Platzierungen erreicht. Besonders bei den Australian Open, wo drei der vier Finalisten bereits in unser Spiel integriert waren oder die Masters in London, wo wir fünf der besten acht Spieler bereits hatten."

Wenn das Spiel längerfristigen Erfolg haben sollte, dann könnte die Auswahl gelungen sein. Beim Frauen-Tennis hat das Spiel im Moment fünf Spielerinnen im Angebot, darunter Caroline Wozniacki und Garbiñe Muguruza. Laut dem Produzenten sind weitere Profis geplant, vermutlich aber zu einem späteren Termin als kostenpflichtiger DLC.

Genauso schwer war es die Lizenzen für die offiziellen Tennis-Courts zu bekommen. Dafür hat sich das Studio direkt an jene Leute gewendet, die für ihr Design verantwortlich waren und so 18 Plätze entwickelt. Das reicht von Wimbledon bis zu den US Open - alle mit unterschiedlichen Oberflächen und jeder Platz wird einzigartig sein:

"Wir haben viel mit Tennis Spielern gesprochen, besonders über die unterschiedlichen Plätze. Manche haben sich an hochgelegene Plätze erinnert. Bei dieser Höhe fällt das Atmen schwer und der Ball bewegt sich anders durch die Luft. Oder der berühmte blaue Platz in Madrid, den die Spieler so hassen. Wir wollten so viele Subtilitäten wie möglich einbauen."

Tennis World Tour wir verschiedene Spiel-Modi bieten, darunter ein Schaukampf-Modus, Online Matches und ein ausgedehnter Karriere-Modus. Hier spielen wir als unsere eigene Kreation und rüsten sie mit über 500 freischaltbaren Gegenständen aus. Wir bekommen die Wahl zwischen unterschiedlichen Trainern und passen unseren Spieler mit Skill-Karten unserem Spielstil an. Die Karten werden aber nicht in Loot-Kisten gefunden. Wir erhalten sie für Fortschritte in der Karriere und über unsere Trainer. Jeder Trainer hat seinen eigenen Stil und es steht uns frei den Trainer auszuwählen der am besten zu unserem Spielstil passt.

Diese Karten geben uns passive Fähigkeiten die zu bestimmten Bewegungen gehören. Das Studio sucht nach einer guten Balance damit nicht fünf Karten alle anderen übertrumpfen. Zusätzlich können wir unseren Charakter in drei Bereichen verbessern: Verteidigung, Angriff und Serve/Volley. Wir dürfen aber nicht alle Punkte nur in einen Bereich stecken.

"Aufschläge sind extrem wichtig - im Spiel und im realen Leben. Wenn ein Charakter nur in diesem Gebiet gut ist, dann sorgt das für ein Ungleichgewicht und das wollen wir vermeiden," erzählt uns Ginocchio.