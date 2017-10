The Lego Ninjago Movie Video Game - Anspieleindrücke

Als TT Games das letzte Mal einen Kinofilm in ein Videospiel verwandelte (The Lego Batman Movie) entschied sich der Hersteller dazu, das Konzept als Starter-Pack für das Hauptabenteuer in die Lego Dimensions-Familie einzufügen. Der Inhalt war sogar ziemlich gut gemacht, auch wenn er im Vergleich zu den anderen Lego-Sachen von TT verhältnismäßig kurz ausfiel. Die neue Ninjago-Filmadaption ist insgesamt wieder eine größere Angelegenheit geworden und wenn ihr Fans der Lego-Cartoons seid oder in eurem Haushalt Kinder lebt, dann werdet ihr die Ninjago - also die Lego-Ninjas - wahrscheinlich ohnehin bereits kennen.

Als Vater von zwei Jungs, werde ich oft zu Lego-Veranstaltungen geschickt und genau deswegen stattete ich auch dem Warner-Stand auf der Gamescom einen Besuch ab. Dort ist mir besonders die Film-Adaption von Legos Ninjago ins Auge gestochen, die meine Jungs sicher selbst gern gesehen hätten. Während der kurzen Demo konnte ich einige Features entdecken, die das Ninjago-Thema von den anderen Lego-Umsetzungen unterscheidet und es in gewisser Weise einzigartig machen. Neben den ausgedehnten Kämpfen und dem super coolen Ninja-Wandrennen hat mich aber besonders die tolle Optik und die neue, freie Kameraführung beeindruckt.

Viele der frischen oder und verbesserten Features sind vermutlich der Tatsache geschuldet, dass sich TT Games in der Zwischenzeit von der alten Konsolengeneration verabschiedet hat. Diese Entscheidung wurde ein wenig später getroffen, als bei vergleichbaren Franchise mit großen Budget, aber dass Warner der PS3 und Xbox 360 so lange treu blieb, lässt sich schon irgendwie nachvollziehen. Jetzt hat das Studio jedenfalls den Schritt gewagt und es ist ein neues Lego-Spiel dabei herausgeskommen (eigentlich sogar zwei, denn Lego Marvel Super Heroes 2 erscheint auch nur noch für die aktuellen Konsolen). Wie Producer Tim Wileman uns erklärte, gibt ihnen der Konsolensprung „mehr Größe [...] beim Aussehen und dem Spielgefühl [...]. Wir haben verbesserte Beleuchtung, bessere Reflexionen, eine höhere Framerate [...], mehr Gegner auf dem Bildschirm und wir können auch viel größere Umgebungen darstellen.", erklärte er uns im Gespräch.

Die Lego-Formel wurde ebenfalls ein wenig überarbeitet, das fällt besonders im Kombo-System auf, das TT den Kämpfen verpasst hat. Dadurch passt es viel besser zum Ninjago-Setting, denn dank der schnellen Bewegungen ist die Action viel flüssiger als in jedem anderen Lego-Spiel. Natürlich bleiben Steuerung und das Spielgefühl sehr simpel und eingänglich, aber es ist doch ein Schritt in die richtige Richtung. Für Kombos müssen wir beispielsweise im richtigen Augenblick die angezeigten Knöpfe drücken und danach werden die Gegner theatralisch in die Luft befördert. „Wir haben alles dafür getan, um die Kämpfe so spaßig, interessant und intuitiv wie möglich zu gestalten.", so Wileman.

The Lego Ninjago Movie Video Game wird sicher kein Leichtgewicht werden und Wileman sprach von ungefähr 20 Stunden Spielzeit. Es wird dutzende, freischaltbare Figuren geben und Fans dürfen den gewohnten Wiederspielwert erwarten, den sie aus früheren Abenteuern kennen. Der Titel hat mehrere Kapitel und spielt an acht unterschiedlichen Orten, was vielversprechend klingt. wir werden nicht nur zu Fuß unterwegs sein, es gibt zum Beispiel noch einen Jet, mit dem wir im Panzer Dragoon-Stil Gegner wegblasen können (natürlich kinderfreundlich, mit Soft-Look und Unmengen an Zielen) und die coolen Mechs. Die aus der Vorlage bekannten Roboter konnten wir leider nicht selbst ausprobieren, da unsere Demo damit endete, dass unsere Helden in ihre mechanischen Anzüge stiegen. Wir haben nur einen winzigen Ausschnitt von The Lego Ninjago Movie Video Game gesehen, aber es scheint eine schöne Adaption des Films zu werden. Fans der Serie können sich freuen, wenn der Titel im September für PC, PS4, Switch und Xbox One zusammen mit dem Film erscheint.