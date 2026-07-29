EA Sports FC 27 Vorschau: Wir haben The Grounds praktisch ausprobiert

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Die große Neuigkeit in diesem Jahr in EA Sports FC 27 ist zweifellos der neue Spielmodus The Grounds. Kürzlich hatte ich die Chance, dieses neue Feature persönlich in Vancouver, Kanada, auszuprobieren, wenn auch nur für sehr kurze Zeit, und ich werde hier einige meiner Eindrücke teilen sowie was Sie erwarten können, wenn das Spiel im September erscheint.

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Wenn Sie die NBA 2K-Reihe in den letzten Jahren irgendwann gespielt haben, werden Sie das Konzept sofort erkennen. Kurz gesagt, es ist ein Online-Hub, der als offene Welt gestaltet ist, in dem man herumlaufen, Emotes benutzen, sein neu gekauftes Set präsentieren und vor allem den Weg zu verschiedenen Match-Typen finden kann. Die Idee von EA Sports ist, dass dies auch die neue Art wird, Clubs zu erleben, dem Spielmodus, in dem man sich mit Freunden zusammentut, um einen eigenen Club zu gründen und online gegen andere Vereine zu spielen. Hier können Sie nun Ihre Clubfarben in verschiedenen Arten von Spielen vertreten, bei denen Sie nicht einmal mit Ihren Teamkollegen spielen müssen. Du kannst zum Beispiel per Drop-in in ein Dreier-gegen-Drei-Match mit unbekannten Teamkollegen einsteigen, während du trotzdem zu den Zielen für verschiedene Herausforderungen beiträgst. Natürlich kannst du auch 11-gegen-11-Spiele spielen.

"Alles in The Grounds wurde von Grund auf so gestaltet, dass es drei wichtige Wünsche der Spieler erfüllt. Nummer eins: Fans wollen mehr Möglichkeiten, gemeinsam zu spielen, sei es mit Freunden und Clubkollegen oder einzeln. Nummer zwei: Sie wollen mehr Möglichkeiten, ihre Fußballidentität zu stärken, mehr Wege, sich weiterzuentwickeln. Nummer drei: Sie wollen mehr Möglichkeiten, die Fußballkultur in ihrer Gesamtheit – auf und neben dem Spielfeld – zu erleben", sagten die Entwickler während einer Präsentation.

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Mbappé posiert vor einer Menge Dingen aus dem Spiel.

Neu für dieses Jahr bei Clubs ist, dass es nun auch 11-gegen-11-Turniere geben wird, nicht nur die üblichen Ranglistenspiele. Im Laufe des Jahres ändern sich die Anzahl der Runden in den Turnieren und die verschiedenen Spielregeln, ebenso wie die Belohnungen, die mit diesen Turnieren verbunden sind.

"Obwohl es individuelle Gründe geben wird, diese Erfahrungen zu spielen und deinen Avatar zu entwickeln, führen wir auch Club-Ziele ein. Es wird also Anreize für euch und eure Clubkameraden geben, gemeinsam oder getrennt zu arbeiten, um sich zu entwickeln, um einzigartige Belohnungen zu konkurrieren und zu erledigen."

Wie bereits erwähnt, ist dieser neue Spielmodus jedoch nicht nur für Spieler gedacht, die in Clubs spielen. Du kannst auch direkt als Solo-Spieler einsteigen. Die Open-World ist in drei verschiedene Bezirke unterteilt, die auf Argentinien, England und Frankreich basieren. Neben seinem eigenen Mentor (Dybala, Chloe Kelly und Mbappé sowie einem zurückkehrenden Alex Hunter, der fiktiven Hauptfigur aus dem Story-Modus "The Journey" vor einigen Jahren), hat jeder Bezirk ein eigenes Aussehen mit unterschiedlichen Fußballfeldern. Man kann verschiedene Arten von 1v1, 2v2, 3v3 und dem "Rush"-Modus der letzten Jahre spielen. Während unserer halbstündigen Session, was eine sehr kurze Zeit ist, um sich eine Meinung zu bilden, durften wir einen 2-gegen-2-Modus mit verschiedenen Regeln zum Torschießen ausprobieren. Jede Regel gilt eine Minute, und mir ist unter anderem aufgefallen, dass man einen Punkt machen muss, während der Ball in der Luft ist, mit einem direkten Schuss, bei dem der Ball das Netz treffen muss, um zu zählen, einer anderen, bei der der Ball durch ein Slalomtor geht, und so weiter. Punktest du, ohne diese Anforderungen zu erfüllen, zählt das Tor nicht, und es wird noch schwieriger, da du die Schüsse manuell zielen musst – also rechne nicht mit Hilfe aus dem Spiel.

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Football Basketball wird im The Grounds gespielt werden können.

Ein weiteres war ein Dreier-Spiel, bei dem die Tore viel kleiner waren (denken Sie an die, die man im Sportgeschäft kaufen kann, um sie im Garten für Ihre Kinder aufzustellen), und der dritte und letzte Spieltyp, den wir ausprobieren konnten, war nicht einmal ein Match: Es hieß Balloon Ball. Es ist eine Art Völkerball, bei dem du versuchst, den Ball auf deine Gegner zu werfen, und wenn du sie triffst, nimmst du eines ihrer Leben oder Ballons. Einige Mario Kart-Spiele haben einen ähnlichen Spielmodus, den du vielleicht schon ausprobiert hast, wie im Drei-Runden-Match, in dem du dich hinter Polster verstecken und Power-ups sammeln kannst, die unter anderem Autoreifen auf deine Gegner werfen, damit sie umfallen. Es gibt auch andere Spieltypen, die wir nicht ausprobieren konnten, wie einen, bei dem man punktet, indem man den Ball durch einen Basketballkorb schießt, was im neuesten Trailer gezeigt wurde.

Mein Eindruck nach dem Ausprobieren (bedenke, es waren nur 30 Minuten) ist positiv. Es ist möglich, dass es einfach am Neuheitsfaktor liegt und dass der Hauptreiz einfach darin besteht, etwas Neues zu tun. Ich sehe das als eine Art Partyspielmodus, etwas, in dem ich mich einloggen und ein bisschen Spaß haben kann, anstatt da zu sitzen und frustriert zu sein, wenn ich von einem kompletten Legendenteam in Ultimate Team dominiert werde. Die große Frage ist, wie EA Sports es schaffen wird, die Spieler während des gesamten Spielzyklus interessiert zu halten. Wie viele spielen es eine Weile und werden dann gelangweilt? Wir haben Beispiele dafür bereits bei Volta gesehen, und bis zu einem gewissen Grad auch bei Rush, nämlich dass die Spieler es frisch und spaßig finden, aber die Neuheit langsam von Tag zu Tag nachlässt. Was hält mich daran interessiert, immer wieder dieselben Matchtypen zu spielen? EA Sports muss das perfekte Gleichgewicht finden, damit es sich lohnend anfühlt.

Während der gestrigen Präsentation wurde bekanntgegeben, dass The Grounds im Laufe des Jahres verschiedene Themen behandeln wird. Das erste basiert auf der Champions League, das zweite ist "Scream" zu Halloween, und diesen Winter bekommen wir auch einen winterlich inspirierten Look. Das bedeutet, dass die gesamte offene Welt mit Dekorationen und anderen thematischen Elementen gefüllt ist. Unter anderem haben wir gesehen, dass die Welt zu Halloween eine dunklere Atmosphäre annehmen wird, mit Kürbissen, die man in Stücke schießen kann. Das ist tatsächlich eine der wenigen Dinge, die man in der offenen Welt tun kann, abgesehen davon, herumzulaufen und Bälle auf verschiedene Ziele zu kicken. Ansonsten muss man einfach zu einem Fußballplatz laufen, dort stehen und sich anstellen.

Die Welt besteht aus drei verschiedenen Bezirken; hier ist Parkside, basierend auf England.

Eine der größten Fragen, die mir in den Sinn kamen, war: Könnte das einfach eine Menüoption gewesen sein? Anstatt zu dem Spieltyp laufen (oder schnellreisen zu müssen), den du spielen möchtest, hätte es nicht einfach im Hauptmenü sein können? Clubs waren schon immer da, aber jetzt müssen wir ins The Grounds gehen und dann zum Clubhaus rennen, wo Rush genauso ist. Dann gibt es ein zusätzliches Menü für "Party-Matches". Obwohl ich in der kurzen Zeit, in der ich gespielt habe, Spaß hatte und es definitiv mehr Spaß macht, mit jemandem zu spielen als allein, ist es schwer, das Gefühl abzuschütteln, dass dies eine weitere Möglichkeit für die Firma ist, Geld zu verdienen. NBA 2K fühlt sich schon wie ein großes Einkaufszentrum an, mit hier und da ein bisschen Basketball. Wird sich The Grounds in EA Sports FC 27 genauso anfühlen? Das bleibt abzuwarten, bis ich die Gelegenheit bekomme, viel Zeit mit dem Modus zu verbringen, aber sie machen ein großes Aufheben daraus, dass sie offizielle Kleidungsmarken haben, für die man Outfits kaufen kann, die man im Spiel tragen kann, neben Matchshirts und allgemeiner Kleidung. Dies wird mit verschiedenen Emotes und Upgrades für deinen Avatar kombiniert.

"Dieses Thema der Personalisierung erstreckt sich über The Grounds mit vielen neuen Möglichkeiten, sich auf dem Spielfeld auszudrücken. Von Spieltagsoutfits bis hin zu alltäglicher Streetwear ist Fußballmode zu einem prägenden Bestandteil des modernen Fußballs geworden. In The Grounds wollten wir dasselbe Maß an Selbstausdruck bringen, dir neue Möglichkeiten geben, deine Erfolge zu zeigen und deinen eigenen Fußballstil zu entwickeln."

Mbappé ist nicht nur ein Aushängeschild; er ist auch Mentor in der französischen Abteilung.

Das Spieler-Upgrade-System funktioniert, indem ein Archetyp ausgewählt und dann Attributsboni freigeschaltet werden, indem man aufsteigt oder einen speziellen Bonus ausrüstet. Man kann drei davon gleichzeitig haben, und diese können allgemein sein oder auf bestimmten realen Spielern basieren. Sie sind dann für eine bestimmte Anzahl von Matches verfügbar, bevor sie verschwinden. Die Boni durch das Aufleveln bleiben dauerhaft bei allen Archetypen erhalten, sodass du, wenn du als "Finisher" startest und Level zehn erreichst, ein +1 im "Finishing" und +1 in "Ruhe" freischaltest, die dann auch dann bleiben, wenn du zu einem anderen Archetyp wechselst. Die temporären Booster können durch verschiedene Missionen oder einfach durch den Kauf verdient werden.

Alles in allem ist dies eindeutig das Größte, was EA Sports seit Ewigkeiten in die Serie eingeführt hat, vielleicht seit dem Start von Ultimate Team. Leider hatte ich, wie gesagt, nur 30 Minuten mit The Grounds und wir durften keine Fotos vom Vorschau-Build selbst machen. Falls du dich fragst, wie die anderen Spielmodi aussehen, gibt es nächste Woche eine Vorschau auf alle. Dennoch ist The Grounds ein guter Anfang, auch wenn er ein kontroverser ist. Der Spielmodus wird auf der vorherigen Konsolengeneration nicht verfügbar sein, sondern nur auf PC, PlayStation 5, Switch 2 und Xbox Series X/S.