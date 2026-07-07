Praktische Imitationen: Orbitals fühlt sich an, als würde man mit einem Freund in ein 80er-Jahre-Anime-Abenteuer einsteigen

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"Wie Split Fiction, aber innerhalb eines Animes"

Nun, es könnte sehr wohl der Elevator Pitch für Orbitals sein. Aber nachdem wir die erste volle Stunde mit unserem Kollegen Javier Escribano in einer Couch-Co-op-Session teilten, die vom Publisher Kepler bei Nintendo organisiert wurde, konnten wir verstehen, wie sich das Switch-2-Exklusivspiel abgesehen von Hazelights neuem Hauptwerk unterscheiden wird, abgesehen von den Grafiken, wenn es am 3. September erscheint.

Das heißt aber nicht, dass die Optik zuerst zutrifft. Und hart. Im begleitenden Gameplay kann man sowohl das handgefertigte Spiel-Intro von Studio Massket als auch die nächsten Schritte im Abenteuer sehen, und man sieht, wie nahtlos der Übergang von Zwischensequenzen zum Gameplay verläuft. Es ist nicht nur eine Frage des Zeichenstils, denn der Publisher bestätigte, dass das Spiel zwar jederzeit mit gesperrten 30 fps läuft, die Anime-Sequenzen aber mit 24 oder sogar 12 fps erstellt wurden, um ihr Retro-Gefühl zu betonen. Aber schau es dir selbst an:

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Hast du es verpasst? Hier ist das Wesentliche. Unsere Protagonisten, Maki und Omura (sie mit Pferdeschwanz, er mit Hörnern und Brille), sind einfach kleine Kinder, als an ihrer Raumstation alles schiefgeht. Die Anlage brennt, sie haben Angst, aber der junge Bursche Togen kommt zur Rettung, handelt schnell und setzt sie in eine Art Rettungskapsel. Die oma-ähnliche Kinakoko widerspricht: "Sie sind zu jung, um das Ding einzubauen." Überall herrscht Chaos, während die Erwachsenen darüber sprechen , die One Mind Machine einzuschalten. Aber Moment, es war keine typische Rettungskapsel wie in Star Wars: Sie sah eher wie eine Kammer aus und produziert jetzt Kopien (?) unserer kleinen Helden. "Hoffen wir, dass diese I.M.s Halt", sagt Togen und bezieht sich auf die Klone, aber es ist zu spät, denn eine große Explosion zerfressen die ganze Station und verwandelt sie innerhalb von Sekunden in Weltraumtrümmer.

Spulen wir 15 Jahre vor, ist es Zeit zu spielen. Unser mittlerweile Teenager-Paar lebt fröhlich ihr Leben in der immer noch zerfallenden Station und scheint Ingenieure in der Entstehung zu sein. Die Dynamik und der Wettbewerb des Duos erinnern mich an die zwischen Ranma und Akane aus dem beliebten Manganime, wenn auch etwas zurückhaltender. Überraschenderweise leben auch Togen und Kina-chan (oder ihre Klone?) weiter. Maki und Omura bauen ihr eigenes Raumschiff, um die Umgebung der Station zu erkunden und abzubauen und mehr über den "übernatürlichen kosmischen Sturm" zu erfahren, der sie gestrandet hat, und von diesem Punkt an teilt sich der Bildschirm in zwei Teile, damit die Spieler die Kontrolle übernehmen können.

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Lassen Sie mich kurz auf den Vergleich mit Split Fiction zurückkommen. Orbitals ' Die Siedlung an der Raumstation dient als vollständig erkundbare Hub-Welt, mit eigenen Aktivitäten, die Spieler allein oder im Koop bewältigen können. Das stellt einen wichtigen Unterschied zum Sci-Fi/Fantasy-Abenteuer und seinem aufeinanderfolgenden Levelansatz dar, und Javi und ich entspannten uns auf einem Sofa, trainierten auf einem Boxsack und mehr. Schon in unseren ersten Schritten mit dem Spiel konnten wir die ausgefeilten Anime-artigen Bewegungen und Übergänge bemerken, entweder beim Springen und Laufen auf natürliche Weise oder in den eher geskripteten Sequenzen.

Da das Raumschiff des Duos zunächst noch nicht ganz bereit ist (eher defekt und brennend), führt das Spiel eine weitere Möglichkeit ein, sich frei zu bewegen, sobald man in der Luft ist: schweben und boosten mit einem jetpackten Anzug. Das ist wichtig zu beachten, da es später verwendet wird, wenn die Spieler während der Missionen nach Belieben in das Koop-Schiff ein- und ausgehen. Das Innere des kleineren brennenden Schiffs dient auch als Tutorial für die Fußmechaniken, wobei Reparaturen unsere Helden Werkzeuge wie den Schrotthaken oder den Flüssigkeitswerfer benutzen müssen.

Mehrmals während unserer Sitzung mussten wir entscheiden, wer jedes Werkzeug nimmt, und sie können getauscht werden, falls die Kombination für dich nicht funktioniert. Wir hatten Maki, die die Deckel anhob, während Omu die Brände löschte, und bald erkannten wir, dass – wie bei jeder anderen guten Koop-Erfahrung – flüssige Kommunikation in Orbitals unerlässlich ist. Übrigens kannst du mit einer Kopie des Spiels einen zweiten Spieler sowohl lokal als auch online auf GameShare kostenlos einladen, und du kannst L immer nutzen, um Emotionen zu zeigen, falls kein Sprachchat verfügbar ist.

Da die Rätsel ab diesem Moment immer komplizierter werden, gewinnt das Plattforming an Bedeutung im Spielerlebnis. Man kann "Luftausweichen", um über Gefahren hinwegzudashen, und mein erster "Tod" beim Training ließ mich bemerken, dass die Animation, die meinen Charakter zurück ins Geschehen repawnt, ähnlich war wie die, als er als I.M.s geklont wurde, was auf eine lorebasierte Erklärung für praktisch unendlich viele Leben hindeutete.

Um Verwirrung oder gelegentliche Steckstecken zu vermeiden, legt das Spiel Wert auf grafische Indikatoren und visuelle Hinweise. Dein nächstes Ziel ist meistens markiert, und bei den Haken-/Wasser-Mechanismen gab es klare Schilder mit "gelbem Griff" und "Wassertropfen", um das Ganze deutlicher zu machen. Vielleicht anfangs zu offensichtlich, aber irgendetwas sagt mir, dass diese Hinweise später im Spiel sehr willkommen sein werden.

Die Beam Cannon war das dritte eingeführte Werkzeug, und wie man sich vorstellen kann, wird sie verwendet, um Stromkreise mit Strom zu versorgen. Das erhöhte die Kombinationsmöglichkeiten, da uns immer mehr mechanische Rätsel in einem angenehmen Tempo präsentiert wurden. Kalibriere einen Kessel neu, während du die Temperatur unter Kontrolle hältst, verkabele Stromkreise, während dein Partner die Panels bewegt, um mehr Wege zu öffnen, oder schließe vielleicht Knopfdrucksequenzen an einem Terminal ab, sobald du deine Werkzeuge abgelegt hast. Orbitals hält einen ständig zum Nachdenken und Stören, aber es fühlt sich viel weniger hektisch an, fast entspannend mit der dazugehörigen Musik, wenn man es mit anderen Koop-Titeln vergleicht.

Da das Raumschiff repariert und der Motor neu gestartet ist, ist das Duo endlich bereit, auf eine Erkundungstour zu gehen, was außerdem bedeutet, dass sowohl der Piloten- als auch der Schützensitz frei sind. Man kann auch wählen, wer was macht (ein weiterer Unterschied zu festen Kräften), und mit den geteilten Rollen ähneln die Flugabschnitte denen in den Star-Wars-Filmen oder dem aktuellen Star Fox im Koop, nur viel langsamer.

Mit allen Mechaniken und Fortbewegungsmöglichkeiten nun vollständig eingeführt, ist es Zeit, dass Maki und Omura hinter der Sturmmauer durch ihren mysteriösen Riss nachforschen. Die Lage in der Umgebung wird immer weniger stabil und vorhersehbar, und mit verstärkten Schilden könnte es möglich sein, dass die Siedlung überlebt und weiter voranschreitet. "Es ist das erste Mal. Wir träumen davon seit 15 Jahren."

Und was liegt jenseits der Mauer? Ich möchte hier nicht zu viel verraten, aber hier wird es spannender und... magisch. Draußen verbirgt auch neue Bedrohungen in Form von Kreaturen oder defensiven mechanischen Türmen und Droiden, die aus irgendeinem Grund weiterhin funktionsfähig bleiben. Diese sind Kanonenfutter für die Koop-Flugsektionen, während das Duo ihr Schiff verlassen kann, um beispielsweise in ein verlassenes Schiff einzusteigen.

Die Rätsel scheinen sich über das "Ich hält dich fest und mach dein Ding"-Prinzip weiterzuentwickeln, mit zeitlich begrenzten Abschnitten, mehr beweglichen Objekten, die weitere Synchronisation erfordern, oder physikbasierten Lösungen wie dem Bau von Plattformen auf Lava (dieses Mal fühlte sich sehr Zelda-ähnlich an). Die Koordination wird bald anspruchsvoll, um die Dinge interessant zu halten, da unser weiter aufgerüstetes Schiff das Asteroidenfeld erreicht und unsere Freunde versuchen, Zugang zu einem kolossalen violetten Höhlenkomplex zu bekommen.

Schließlich kann das Erkunden abseits der ausgetretenen Pfade dir als Extras Sammelobjekte einbringen. Eines davon war das "Laser-Seilspringen", ein Unterhaltungsmodul, das wir heruntergeladen haben, um es dann auf dem Schiff abzuspielen. Wie bei Mario Party war es so süchtig machend, dass ein paar Journalisten den Rest der Sitzung damit verschwendeten, dort die höchste Punktzahl zu erreichen.

Bisher hat Orbitals unser Interesse aufrechterhalten, indem wir seine genialen Rätsel und Aktivitäten weiterentwickelten, aber vor allem, indem wir das Retro-Anime-Setting wirklich vermitteln, mit wunderschönen Animationen für Menschen und Mechanismen, äußerst niedlichen Charakteren wie Hiroto der Katze und natürlich dem Drama und der Überreaktion, die man auf diese Weise erwarten würde. Aber wie wir in der Vergangenheit gelernt haben, bringt Charme einen nur begrenzt weiter, und abgesehen von ein paar seltsamen Entscheidungen bei Steuerung und visuellen Hinweisen hängt alles davon ab, ob die Koop-Mechaniken langfristig fesselnd bleiben. Wir werden in weniger als zwei Monaten wissen, ob Shapefarm mit diesem unbestreitbar besonderen Vorschlag Erfolg hat.