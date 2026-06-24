Monster Fantasy Vorschau: Animal Crossing trifft auf Monster Hunter in einem Wirbelwind von Genres

Ich wusste nicht, was mich erwartete, als ich mich zu einer Präsentation von Jotoyo Games setzte. Ich gebe zu, ich kannte das Indie-Studio aus Chengdu, China, nicht genau, aber sobald seine Mitglieder anfingen, Spiele aufzuzählen, an denen sie gearbeitet hatten, und ihre jahrelange Erfahrung, habe ich mich vorgebeugt und mich darauf konzentriert. Der Titel Monster Fantasy sagt nicht viel aus. Es klingt fast wie ein Subgenre, von dem die tiefsten, dunkelsten Winkel von BookTok besessen wären, aber als wir das erste Gameplay betrachteten, hatte man das Gefühl, das Spiel hätte nicht anders heißen können.

Zu sagen, Monster Fantasy sieht ambitioniert aus, wäre eine ebenso große Untertreibung wie zu sagen, das Empire State Building sei ziemlich hoch. Jotoyo macht hier keine Witze. Es lässt sich von Monster Fantasy inspirieren und stellt es als potenziellen Konkurrenten zu Titeln wie Monster Hunter und Animal Crossing dar. Auf dem Papier klingen sie ziemlich unterschiedlich, aber Monster Fantasy vermischt sie zu einem Spiel. Es ist eine umfangreiche Lebenssimulation, komplett mit Bau eines Bauernhofs, Dorfverwaltung, NPC-Interaktionen, Angeln, Bergbau, Zaubertrankbrauen und mehr. Es ist außerdem ein actiongeladenes, monsterjagdes RPG-Erlebnis, in dem du aus vier Klassen wählen und dich einer Vielzahl von Bestien in einer riesigen offenen Welt mit verschiedenen Biomen bekämpfst, in denen du Monster erwarten würdest. Üppige Wälder, trockene Wüsten, verschneite Berggipfel – du verstehst das Wesentliche. Oh, und ich hätte es fast nicht erwähnt, falls das für dich nicht genug klingt, kannst du die Monster auch fangen und trainieren.

Was Monster Fantasy sofort beeindruckend macht, schon bevor man zu den Monsterkämpfen oder der Siedlungsverwaltung kommt, sind die visuellen Effekte. Die Welt und die Monster sehen aus, als könnten sie aus einem Monster Hunter-Spiel stammen. Sie haben ein Gefühl von Realismus, während die Spielercharaktere und Menschen in einem viel niedlicheren, Chibi-inspirierten Look gestaltet sind. Es ist sicherlich ein Gegensatz, bei dem ich glaube, dass ich noch keine Schlussfolgerung gefunden habe. Einerseits sind die Charakterdesigns optisch ansprechend, und der Kontrast wird Monster Fantasy sicherlich besonders hervorheben, aber das Gameplay könnte etwas störend wirken. Ich sage, könnte daran liegen, dass wir keine Chance hatten, Monster Fantasy praktisch auszuprobieren. Diese Gelegenheit wird sich für später im Juli aufgehoben, wenn ein Playtest sowie ein Kickstarter geplant sind.

Da wir noch keine praktische Erfahrung mit dem Gameplay hatten, stützen wir unsere Eindrücke auf einige Videos und eine Präsentation, wie sich Monster Fantasy spielt. Wenn du auch nur das geringste Wissen darüber hast, wie ein Monster Hunter-Spiel funktioniert, oder auch nur ein Lifesim, kannst du dir vorstellen, wie sich das alles in Jotoyos Spiel zusammenfügt. Die Monsterjagd besteht aus viel Hacken und Hieben auf ein großes Biest auf einem offenen Schlachtfeld, wobei die einzigartigen Fähigkeiten und Kräfte deiner Klasse genutzt werden. Die Klassen sind Krieger, der als Hauptverteidigungskörper oder Tank fungiert, Schwertkämpfer, der eher eine typische Kämpferklasse ist, Bogenschütze, der keine Erklärung bedurfen sollte, und Magier, der im selbsterklärenden Namen Bogenschützen ähnelt. Das Schöne an den Klassen ist, dass du nach der Wahl nicht an eine von ihnen gebunden bist, noch musst du grinden, um ihre coolsten Fähigkeiten freizuschalten. Du wählst deine Klasse basierend auf der Waffe, die du führst, und bekommst automatisch Zugang zu deren besten Gegenständen.

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Monster Fantasy scheint größtenteils ein Spiel zu sein, das darauf abzielt, dem Spieler freie Hand zu geben, ganz nach Belieben zu tun. Nach dem, was uns in der Präsentation erzählt wurde, scheint es, als müssten sich die Spieler nicht einmal mit den Elementen des Spiels beschäftigen, die sie nicht interessieren. Wenn du einfach nur Monster jagen und deinen Gegner mit der coolsten Ausrüstung ausstatten willst, kannst du dich ganz auf diesen Aspekt konzentrieren. Gleichzeitig, wenn du einfach nur in der Welt leben willst, die Jotoyo geschaffen hat, und die furchterregenden Tiere der Natur ihren Lebensräumen überlassen willst, kannst du das tun. Das Ziel des Spiels ist es, eine lebendige Welt zu schaffen, die für Eskapismus geeignet ist, komplett mit einem Echtzeit-Tag- und Nachtzyklus sowie wechselnden Wettereffekten, die das Gameplay und das Verhalten der Monster beeinflussen.

Etwas, das erst nach der Präsentation klar wurde, war, dass das Spiel eine Haupterzählung hat, der du folgen kannst. Was wir gesehen haben, war eher eine Gameplay-Demonstration, aber auch dort gibt es eine Geschichte. Nach dem Aussehen des Gameplays könnte man sich jedoch vorstellen, dass es eine ziemlich lockere Erzählung ist, die es dem Spieler erlaubt, die Idee zu behalten, dass die Freiheit ihm gehört, sich nach Belieben mit der Welt auseinanderzusetzen. Wie wir in einem anderen Spiel gesehen haben, das RPG- und Lifesim-Elemente in Crimson Desert kombinierte, braucht man keine herausragende Geschichte, um Millionen von Spielern anzuziehen, also ist Jotoyo vielleicht der nächste Teil eines potenziellen neuen Trends von Spielen, der den Fokus wieder in die Hände der Spieler legt, um ihre eigenen Geschichten in einer lebendigen, einladende Welt.

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Wenn man eine Präsentation hört und die Leidenschaft der Entwickler für die Ambitionen ihres Projekts hört, fällt es schwer, nicht mitzumachen, aber ich habe immer eine Stimme im Hinterkopf, die fragt, ob das alles vielleicht zu schön klingt, um wahr zu sein. Andererseits dachte ich genauso, als ich Crimson Desert und Clair Obscur: Expedition 33 zum ersten Mal gesehen habe, daher habe ich nicht das beste Radar, um zukünftige Erfolge zu sehen. Es ist erhaben, Monster Fantasy mit diesen beiden zu vergleichen, und ich werde nicht sagen, dass es der nächste Schlöcher ist, der Millionen verkaufen wird, aber ich meine nur, dass ich den Ehrgeiz des Teams bei Jotoyo nicht schlechtmachen werde. Das ursprüngliche Konzept hinter dem Spiel wurde erstmals 2020 entwickelt, daher sind sie schon lange dabei, und sie versprechen, dass das Spiel auch dann auf hohem Niveau veröffentlicht wird, wenn das Kickstarter-Ziel nicht erreicht wird. Es gibt hier Potenzial, aber es ist schwierig zu sagen, ob es funktioniert, ohne es selbst gespielt zu haben. Die Monsterkämpfe wirkten vom kurzen Blick auf das Gameplay ziemlich durchschnittlich, aber vielleicht ist das Spielen eine andere Geschichte. Die Welt sieht tief aus, aber die Kurse mögen oberflächlich sein. Im Moment ist es ein gemischtes Bild, aber das ist nur ein flüchtiger Blick auf ein Erlebnis, das dazu gedacht ist, Dutzende, wenn nicht Hunderte von Stunden damit zu verbringen.