Onimusha: Way of the Sword Vorschau: Mehr Musashi, bitte!

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Es ist tatsächlich ziemlich selten, dass große AAA-Titel, die für die Medien oder auf verschiedenen Messen nicht weit verbreitet waren, plötzlich Monate vor ihrer eigentlichen Veröffentlichung eine spielbare Demo erhalten. Aber genau das ist mit Onimusha: Way of the Sword passiert. Das Spiel erscheint erst am 24. September, aber im Moment kannst du eine eigenständige Demo herunterladen (bei der der Fortschritt nicht übertragbar ist – nur damit du es weißt) auf der PlayStation 5 und das Kapitel ausprobieren, das sich wie ein Kapitel aus dem ersten Akt des Spiels anfühlt.

Das habe ich also getan, und ich kann mit relativer Sicherheit sagen, dass Capcom, obwohl Capcom sein Portfolio mit Pragmata, Resident Evil, Monster Hunter und Kunitsu-Gami diversifiziert hat, heutzutage eine ziemlich präzise Qualitätsleiste eingerichtet hat, die sicherstellt, dass, wenn Capcom auf der Verpackung steht, es wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad ein Spiel wert ist.

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Du spielst als Miyamoto Musashi – es könnte nicht anders sein. Wenn Sie die Serie schon einmal gesehen haben oder einfach die überraschend solide Anime-Serie auf Netflix gesehen haben, wissen Sie, dass Musashis einzigartige Mischung aus heldenhaftem Selbstaufopferung und schlampigem, verführerischem Straßencharme eine etwas bizarre, aber liebenswerte Mischung ergibt. Er steht wieder im Mittelpunkt, und obwohl ich relativ schnell von der englischen Synchronisation völlig gefesselt war, gibt es in diesem Setting einen scharfen Ton, eine unterhaltsame Mischung aus schwarzem Humor und todernster Bedrohung, die mich nach der Demo nach mehr verlangen ließ.

Strukturell wirkt Way of the Sword wie die Art von "linear+"-Erlebnis, das wir besonders aus Souls-Spielen kennen. Du hast einen ziemlich direkten Weg nach vorne, der jedoch mit einer Vielzahl von Zweigen kombiniert wird, die erforscht werden, weil sie begrenzte Ressourcen bieten, oder die Möglichkeit, mehr Genma zu töten, das sind feindliche Monster, die selbst Ressourcen abgeben, wenn sie sterben. Du denkst vielleicht schon, dass halblineare Pfade, wilde Monster, die im Nahkampf besiegt werden, und Ressourcen, die nur durch Töten gewonnen werden, bedeuten, dass dies ein sogenanntes "Souls-like" ist, aber nein, das ist es nicht. Zugegeben, Onimusha: Way of the Sword wird von denselben Spielsystemen geprägt, aber der beabsichtigte Schwierigkeitsgrad und der Kampfablauf sind nicht darauf ausgelegt, den ikonischen FromSoftware-Spielen zu ähneln.

Die Art und Weise, wie der Kampf "fließt", ist hier ziemlich essenziell. Es gibt einen sehr ausgeprägten physischen Stil, der zwar entfernte Echos von Ghost of Yotei bietet, aber völlig eigenständig ist. Musashi fühlt sich anfangs etwas umständlich zu steuern an, da seine Bewegungsmuster und die Geschwindigkeit seiner Angriffe und Paraden besonders die Fähigkeit herausfordern, die Telegraphie zu lesen, aber schon nach nur 10 Minuten ist klar, dass Musashis Schwert wie Wasser fließt. Es ist offensichtlich, dass Capcom großen Wert auf das Verketten von Animationen gelegt hat, damit die Illusion echter Schwertduelle erhalten bleibt. Parieren, verwundbare Gegner erledigen und zwischen mehreren Zielen hin und her bewegen – es gibt eine elegante Kohärenz, eine befriedigende Menge an verbindendem Element zwischen jeder einzelnen Animation, was diese Kämpfe ebenso befriedigend macht wie das Zuschauen.

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Aber wie gesagt, es ist ein Spiel, an das man sich erst gewöhnen muss, sowohl was das Verständnis seiner eigenen Physik als auch der der Gegner angeht. Dennoch scheint es auch die Hauptart zu sein, wie Onimusha: Way of the Sword mit dir als Spieler kommuniziert. Bisher bewegt sich Musashi herum, tötet Feinde und... Nicht viel mehr. Vielleicht muss es das auch nicht geben. Eine gute Geschichte, wunderschöne Umgebung dank der RE Engine und ein hervorragendes Flowstate-Kampfsystem – es könnte leicht zu einem soliden Spielerlebnis werden, aber es gibt nur gelegentlich Parkour, und es scheint keine anderen Systeme im Spiel zu geben... Noch nicht.

Bisher scheint es jedoch sehr fokussiert und stark auf dieses Kampfsystem fokussiert und engagiert zu sein, das einige wirklich einzigartige und beeindruckende Kämpfe hervorbringt. Das reicht mir, und ich denke, es reicht auch für dich.