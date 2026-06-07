Spyro: A Realm Beyond Vorschau – 6 Dinge, die aus der Ankündigung erwähnenswert sind

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Es passiert endlich! Nach fast 20 Jahren kehrt Spyro der Drache zurück und bekommt ein brandneues Spiel, diesmal entwickelt von den Drahtziehern hinter der Spyro: Reignited-Trilogie. Frisch von der Abspaltung von Activision und der Wiedererlangung seiner Unabhängigkeit arbeitet Toys for Bob intensiv daran, ein neues Kapitel in der größeren Saga zu schreiben – eine Rückkehr zur Form des ikonischen lila Drachen, wie es gerade auf der Xbox Games Showcase enthüllt wurde.

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Die Enthüllung war kurz und bot einen Trailer, der CG-Animation mit Gameplay-Ausschnitten verband, aber wir hatten auch das Privileg, eine kürzliche Präsentation mit Toys for Bob-Entwicklern zu besuchen, die das Projekt noch stärker ins Rampenlicht rückte. Vor diesem Hintergrund sind hier sechs Dinge, die man von der Enthüllung von Spyro: A Realm Beyond beachten sollte, mit dem zusätzlichen Hinweis, dass wir bisher noch nichts mehr vom Spiel gesehen haben als ihr oder die Gelegenheit hatten, den Titel zu spielen.

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1. Spyro wird einem "neuen Übel" gegenüberstehen, ohne Anzeichen wichtiger Verbündeter

Am Anfang des Trailers wird ausdrücklich erwähnt, dass Spyro sich einem "neuen Bösen" stellen wird. Das schließt eine Rückkehr von Malefor, Ripto oder einer früheren Bedrohung, mit der Spyro konfrontiert war, fast vollständig aus und läutet damit eine neue Ära für den violetten Drachen ein.

Ebenso zeigte der Trailer keine Anzeichen von Sparx oder anderen wichtigen Verbündeten von Spyro, was die Frage aufwirft, ob überhaupt diese Nebenfiguren auftreten werden. Was Toys for Bob klarstellte, war, dass dieses Spiel sehr auf Spyro fokussiert war, also solltest du nicht erwarten, als andere Charaktere in diesem Kapitel zu spielen.

2. A Realm Beyond gilt als "Einstiegspunkt für neue Spieler", aber auch als "voller Vermächtnis" für erfahrene Fans

Aufbauend auf dem obigen Punkt deutet die Bezeichnung dieses Spiels als "Einstiegspunkt" darauf hin, dass die vergangene Lore und Abenteuer genau das behandelt werden... Die Vergangenheit. Es wird zweifellos Anspielungen auf Spyros frühere Unternehmungen geben, aber wir sollten kein Spiel erwarten, das auf jahrzehntealten Fundamenten basiert, denn dies scheint sehr wie eine Wiedergeburt (eine 'Wiederentzündung', wenn man so will) des violetten Drachen zu sein.

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3. Die Mechanik des "aktiven Flugs" scheint für das Ganze unglaublich wichtig zu sein

Toys for Bob erwähnte immer wieder den Begriff "aktives Fliegen", was offenbar ihre Art zu erklären ist, dass Spyro in diesem Spiel mehr als nur Gleiten kann. Das ist kein einfaches 3D-Plattformspiel mehr, denn der lila Drache verfügt nun über ausgefeiltere Steuerung und Bewegungsmechaniken, Möglichkeiten, sich im größeren Level zurechtzufinden und den Spielern zu erlauben, ihren eigenen Stempel darauf zu setzen, wie Spyro von Punkt A nach Punkt B kommt.

Zu diesem Zweck sahen wir regelmäßiges Gleiten, aber auch Tauchbewegungen, um Geschwindigkeit zu steigern und Spyro ein schnelleres Gleitmuster zu ermöglichen, bevor er einen Feuerballangriff entfesselte, um einen Heuhaufen zu entzünden, der einen Aufwind erzeugte und zurück in die Skybox katapultierte, wobei er unterwegs mit den Flügeln schlug, um zusätzliche Höhe zu gewinnen. Auch das fühlt sich in gewisser Weise wie ein Spyro 2.0 an, wenn man sich nur die Bewegungsmechanik anschaut.

4. Ist Spyro: A Realm Beyond eine Open-World?

Und aufbauend auf letzterem Punkt: Während Toys for Bob nicht bestätigte, ob Spyro: A Realm Beyond ein Open-World-Erlebnis ist, schien der Trailer durchaus anzudeuten, dass die traditionelleren Level zurückgelassen werden. Vielleicht gibt es komplexere offene Level statt einer kompletten offenen Welt, aber was uns bisher gezeigt wurde, deutet darauf hin, dass Spyros Rückkehr nicht so starr sein wird wie zum Beispiel Crashs neuester Auftritt in Crash Bandicoot 4: It's About Time, der zufällig Toys for Bobs letztes großes Spiel ist.

5. Tom Kenny kehrt zurück, um den lila Drachen zu sprechen

Veteranen von Spyro werden sich erinnern, dass Tom Kenny – wahrscheinlich am bekanntesten als Stimme von SpongeBob Schwammkopf, aber mit Schauspielcredits in vielen ikonischen Sprechrollen – in den Ende der 90er und frühen 2000er die Stimme von Spyro the Dragon in den ursprünglichen drei Insomniac-Spielen war. Da Spyro in A Realm Beyond, dem ersten neuen Titel der Reihe seit etwa 20 Jahren, eine kleine Wiedergeburt erlebt, ist es nur passend, dass auch Kenny zurückkehrt, oder? Genau das bekommen wir, denn Kenny und Spyro treffen sich wieder, was zweifellos Hand in Hand mit der vorherigen Bemerkung gehen wird, dass dieses Spiel "voller Vermächtnis" sei.

6. Könnte dies das letzte Mal sein, dass wir Spyro auf einer Vielzahl von Plattformen sehen, und wird das Toys for Bobs letztes Spyro/Crash-Spiel sein?

Als Toys for Bob sich von Activision trennte und unabhängig wurde, wurde erklärt, dass der nächste Titel des Entwicklers von Activision und damit auch von Xbox Game Studios veröffentlicht werden würde, was damals so gut wie bestätigt wurde, dass entweder Spyro oder Crash im Mittelpunkt stehen würden. Die Vereinbarung schien darüber hinaus nichts zu sagen, also könnte dies das letzte Mal sein, dass Toys for Bob ein Crash/Spyro-Spiel ausliefert, sobald Spyro: A Realm Beyond erscheint? Und da Xbox scheinbar wieder auf exklusive Spiele setzt – zweifellos ähnlich wie PlayStation, indem sie Einzelspieler-Titel für sich behalten und dem Multiplayer ein breiteres plattformübergreifendes Design ermöglicht – wird dies das letzte Mal sein, dass wir Spyro oder Crash auf PlayStation oder Nintendo-Plattformen sehen? Das ist eine große Frage, aber zweifellos eine, die davon abhängt, wie erfolgreich A Realm Beyond letztlich sowohl als Teil des Xbox-Ökosystems als auch auf den anderen unterstützten Konkurrenzplattformen wird.

Angesichts all dessen können wir jetzt nur noch warten, denn Spyro: A Realm Beyond wird irgendwann im Frühjahr 2027 für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erscheinen und ist ebenfalls Teil der Game Pass-Bibliothek.