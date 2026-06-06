Call of Duty: Modern Warfare 4 Vorschau: Warzone macht eine Pause zugunsten der ehrgeizigen DMZ

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Nachdem Infinity Ward ihre umfangreiche Präsentation zu Call of Duty: Modern Warfare 4 abgeschlossen hatte, insbesondere mit Fokus auf Kampagne und Mehrspielermodus, erwartete uns ein letztes Segment: eine neue DMZ. "Wir haben diesmal tatsächlich eine richtige DMZ gebaut" waren die Worte, die die Demonstration eröffneten, was mir neben einigen Lachern im Publikum den Eindruck vermittelte, dass sie viel Ressourcen in diese Erschaffung investiert haben. Der Entwickler, der die Präsentation leitete, wollte betonen, wie er auf das Feedback der Spieler zum vorherigen DMZ-Angebot gehört und aufgenommen hatte und wie das Konzept in den vergangenen vier Jahren verbessert wurde.

Irgendwann während der Kampagne von Modern Warfare 4 wird irgendein Kernreaktor explodieren und ein großes Gebiet mit Radioaktivität füllen, und in diesen Teilen findet dann die DMZ statt. Es wird als riesige Sandbox beschrieben, die alles enthält – von KI-gesteuerten Gegnern, deren Schwierigkeit mit zunehmender Zeit im Gebiet steigt, bis hin zu umgebungsbasierten Rätseln, Story-Missionen und kürzeren Raids. Das DMZ-Team hat eng mit seinen Kollegen zusammengearbeitet, die die Kampagne des Spiels so gestaltet haben, dass möglichst viel umgebungsbasiertes Storytelling eingebunden ist, und die Präsentation machte deutlich, dass es viele kleine Geschichten über das Leben vor und während der Katastrophe gibt, die in der Umgebung eingebettet sind, für diejenigen, die die Augen offen halten. Die Karte ist in drei verschiedene Landmassen unterteilt, die Nord- und Südkorea sowie Russland repräsentieren.

Warzone macht eine Pause, um Platz für den neuen DMZ-Modus zu machen.

In der DMZ übernehmen wir die Rolle eines geheimen CIA-Agenten, der eingesetzt wird, um gefährliche Militärtechnologie zu sichern, zu bergen und zu zerstören. Im Grunde ist es ein "Extraktions-Shooter", der uns wie üblich in eine Welt mit vielen anderen Spielern versetzt, in der es jedem Einzelnen überlassen ist, Allianzen zu bilden oder auf alles zu schießen, was sich bewegt. Mit steigendem Level erwerben wir bessere Ausrüstung und mehr Fähigkeiten, um größere Bedrohungen über längere Zeiträume zu bewältigen. Im Rahmen dessen haben wir auch die Möglichkeit, unsere Betreiber so anzupassen, dass sie besser zu unseren gewählten Spielstilen passen. Jede "Ausrüstung" hat ihre eigene Ausrüstung und ihren eigenen Fertigkeitenbaum, die dann verloren gehen, wenn dieser Bediener sein Tod findet. Es gibt jedoch ein Sicherheitsnetz, das es uns erlaubt, Ingame-Währung auszugeben, um ein Rettungskommando zu schicken, um deinen besiegten Charakter zurückzuholen; mit dem Haken, dass je weiter dein Operator zum Zeitpunkt seines Todes entwickelt war, desto teurer wird es, ihn wiederzubeleben. Es kann daher ein schwieriger Balanceakt sein zu entscheiden, ob es sich lohnt, Ressourcen für eine Rettungsaktion aufzunehmen, oder ob es besser ist, unser Geld zu sparen und von vorne anzufangen.

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Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, DMZ zu spielen. Die Story-Missionen konzentrieren sich auf die übergeordnete Erzählung, bei der wir eine Mission auswählen, mit einer Gruppe anderer Spieler kombiniert werden, die dieselbe Mission am selben Ort ausführen, was wahrscheinlich zu einer ganzen Reihe einzigartiger Ereignisse führt, die wahrscheinlich auf die eine oder andere Weise in Feuergefechte enden werden. Der zweite Modus nennt man "Dynamische Operationen" und bietet die gleiche Art von Matchmaking wie in den Story-Missionen. Wir können daher auch erwarten, mit einer Vielzahl anderer Spieler zu interagieren. Sobald wir eine dynamische Operation starten, erhalten wir ein Hauptziel, bei dem dies zum Beispiel darin bestehen könnte, eine Rakete oder einen Serverraum irgendwo auf der Karte zu sprengen. Was sich von der vorherigen Version von DMZ unterscheidet, ist, dass alle Nebenziele zwischen Start und Endziel komplett zufällig verteilt sind, sodass wir zwar unter vielen anderen Operatoren unterwegs sind, aber es nicht sicher ist, dass sie auf derselben Stufe wie wir sind. Der dritte und letzte Modus gibt uns völlige Freiheit in der offenen Welt, sodass wir alles in unserem eigenen Tempo erkunden und genau das angehen können, was wir wollen, wann wir wollen. Ein spannendes Detail ist, dass in DMZ alles gleichzeitig und auf derselben Karte stattfindet. Deshalb ist es für uns im "freien Umlauf" möglich, Spieler zu suchen und mit ihnen in Kontakt zu treten, die versuchen, Story-Missionen oder dynamische Missionen zu erledigen.

Die Welt ist dynamisch und bietet alles von lauernden Gefahren bis hin zu schlechtem Wetter.

Die Welt selbst soll außerdem sehr lebendig und interaktiv sein. Jederzeit ist es möglich, auf reisende Konvois, Luftverkehr und patrouillierende Feinde unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade zu treffen – von einfachen Kanonenfutter-Soldaten bis hin zu härteren Kommandanten, Kampfhubschraubern und gepanzerten Giganten. Indem wir Feinde besiegen, steigt unser "Sternenlevel" und härtere Gegner werden unsere Anwesenheit bemerken und zurückschlagen, bis wir fliehen oder ein gewaltsames Tod finden – die einzigen zwei verbleibenden Optionen für einen Ausgang.

Als zusätzliches Überlebenswerkzeug hat Infinity Ward ein neues Stealth-System eingeführt, das das Bedrohungsniveau bis zu einem gewissen Grad ausgleicht. Zum Beispiel werden wir alarmiert, sobald ein Feind uns entdeckt, sodass wir schnell ausweichen können, um nicht entdeckt zu werden, während Schallgedämpfte Waffen auch helfen, die Gegner zu kontrollieren, ohne den Sternenlevel zu erhöhen.

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"Bist du freundlich?" ist wahrscheinlich ein Satz, den wir in der DMZ oft hören werden.

Das dynamische Wetter ist ebenfalls ein entscheidender Faktor, um die DMZ abwechslungsreich und immersiv zu halten. Die Welt wird sich wie völlig andere Orte anfühlen, je nachdem, ob wir uns durch grelles Sonnenlicht oder grollende Stürme bewegen, und auch das Klima wird sich im Laufe unseres Aufenthalts verändern. Da sich die Welt ständig weiterentwickelt, wird das Wetter umso härter, je länger wir in der Gegend bleiben, was signalisiert, dass es Zeit ist zu gehen.

Zwischen den Missionen kehren wir zu unserer sogenannten "Vorwärtsbasis" zurück, die als Hub-Welt in der DMZ fungiert. Mit steigendem Rang schalten wir neue Stationen in der Basis frei, mit denen wir unter anderem Ausrüstung 3D-drucken, verschiedene Vorräte kaufen und Waffen modifizieren können. Im Feld hängt vieles davon ab, welche Art von Beute wir finden, denn das Ziel ist es, sicherzustellen, dass alles, was wir mit zurück zu unserer Basis bringen, in irgendeiner Weise bedeutungsvoll ist. Einerseits geht es natürlich darum, klassische Ausrüstung wie größere Taschen, Waffen und "Killstreaks" aufzusammeln, aber ebenso wichtig ist es, verschiedene Rohstoffe zu sichern, die in verschiedenen Handwerksprozessen eingesetzt werden können.

Egal, ob wir Missionen ausführen oder frei erkunden, unsere Wege kreuzen sich mit denen anderer Spieler.

Da ein wesentlicher Teil des Call of Duty-Geistes auf PvP basiert – wenn Spieler gegen andere Spieler antreten – wollte Infinity Ward einen zusätzlichen Anreiz einbauen, um andere Betreiber in der Umgebung zu suchen und zu besiegen. Das Ergebnis ist ein Kopfgeldsystem, bei dem Spieler, die genug andere Spieler gesucht und getötet haben, gesucht werden – mit einem Preis auf ihrem Kopf. Diejenigen, die ihren mörderischen Amoklauf fortsetzen, landen schließlich in einem Gesuchten-Status, in dem andere Spieler Währung bezahlen können, um Informationen über ihren Aufenthaltsort zu erhalten. Das Konzept führt zu zwei Arten von PvP-Spielern: Einer, der davon lebt, jeden zu töten, den er sieht, während der andere sich darauf konzentriert, die Killer für das Kopfgeld zu jagen.

DMZ ist im Großen und Ganzen ein eigenständiges Spiel innerhalb von Modern Warfare 4, ähnlich wie Warzone in früheren Call of Duty-Titeln eine eigenständige Einheit war. Infinity Ward verspricht viel und präsentierte seine Präsentation mit großer Begeisterung, was mir den Eindruck vermittelt, dass dies eine Herzensangelegenheit für das Studio ist. Wir können in den kommenden Wochen mit weiteren Informationen zum Modus rechnen, und die endgültige Antwort haben wir, wenn Call of Duty: Modern Warfare 4 am 23. Oktober für PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch 2 erscheint.