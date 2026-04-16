Metro 2039 Vorschau: Unser erster Eindruck vom nächsten Projekt von 4A Games

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Es sind sieben Jahre vergangen, seit wir zuletzt vom ukrainischen Studio 4A Games gehört haben. In der Zwischenzeit spaltete sich eine Gruppe vom Hauptstudio ab, um Reburn zu gründen, das das etwas katastrophale La Quimera veröffentlichte, während GSC Game World – woher die Gründer von 4A Games stammen – die S.T.A.L.K.E.R.-Reihe in voller Kraft zurückbrachte.

Mit anderen Worten: sieben Jahre sind eine lange Zeit in dieser Branche, aber jetzt ist 4A Games endlich, endlich bereit. Bis Sie dies lesen, wird Metro 2039 offiziell in einer ausführlichen Xbox First Look-Präsentation vorgestellt worden.

Fassen wir also kurz zusammen, was Metro 2039 ist, was es nicht ist und welche Ideen und Umstände 4A Games als Studio und Metro 2039 als Spiel geprägt haben.

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Richtig, also ist Metro 2039 kurz gesagt ein neues AAA-Spiel, das, wie der Titel schon sagt, drei Jahre nach dem Ende von Metro Exodus spielt. Die Idee ist, den Spieler "zurück in die Tunnel" zu schicken, sodass die größeren offenen Flächen aus Metro Exodus sowie das freiheitsorientierte Leveldesign dieses Spiels zugunsten eines klaustrophobischeren und intensiveren Einzelspieler-Erlebnisses fallen gelassen werden.

Das Spiel basiert auf der eigenen Grafik-Engine des Studios, der 4A Engine, die wirklich beeindruckende Umgebungen ermöglicht. Der kurze Einblick in das Gameplay, die wir gesehen haben, zusammen mit den unterstützenden Erklärungen des Studios, deuten darauf hin, dass wir etwas visuell Aufwendiges erwarten können, ebenso wie einen Fokus auf Immersion über alles. Dies zeigt sich zum Beispiel durch das, was das Studio "eingefrorene Geschichten" nennt, was bedeutet, dass man als Spieler diese detaillierten Schnappschüsse des Lebens bis zur Katastrophe sehen kann und wie die Umgebungen ihre eigenen Geschichten erzählen können, ohne dass gesprochene Dialoge nötig sind.

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Es sieht nicht so aus, als würden wir diesmal als der übliche Protagonist der Serie, Artyom, spielen. Stattdessen bist du "Der Fremde", ein Protagonist, der nach einer Zeit an der Oberfläche gezwungen ist, wieder in das Moskauer Metrosystem einzutauchen. Er tut dies unter anderem, weil alle Fraktionen, die wir bisher gesehen haben, unter einem einzigen totalitären, tyrannischen und von den Nazis inspirierten Banner vereint waren, dem Novoreich. Dieses Regime wird vom rätselhaften Führer Hunter geführt, und die Parallelen – von der Verfolgung aller mit kritischen Ansichten über das Regime bis hin zu endlosen Mengen an Propaganda, Fehlinformationen und Indoktrination – sind eindeutig.

Das Spiel wirkt düsterer, hat einen eher horrorartigen Ton und konzentriert sich auf reines Überleben in den Tunneln. Das Studio selbst erklärt, dass diese Verdunkelung der Metro-Reihe auch auf das zurückzuführen ist, was seit Metro Exodus im Jahr 2019 in unserer eigenen Welt passiert ist. Russland hat 2020 in die Ukraine einmarschiert, und obwohl ein großer Teil des Studios nun in Malta ansässig ist, sagen sie selbst, dass sie "mehrheitlich ukrainisch" sind und dass das Spiel daher während der laufenden Invasion entwickelt wurde.

"Krieg ist jetzt Realität", wie der Entwickler während der Präsentation sagt, also geht es bei Metro nicht mehr darum, vor den Schrecken des Krieges zu warnen, sondern um die Folgen, wenn man gegeneinander Krieg führt.

Wie erwähnt, ist der kurze Einblick in das Gameplay kurz. Der Fremde erkundet ein unglaublich detailliertes Gebiet, wo er dann von einem Lurker angegriffen wird, einem rattenähnlichen Mutanten, der in früheren Spielen der Serie ein wiederkehrender Feind war. Er wird jedoch von einem Team gerettet, das es gerade noch schafft, die Tore zu einem sichereren Teil der Metro zu schließen, bevor die Monster sie überrennen. Das war's fürs Erste, aber wir wissen, dass das Spiel diesen Winter für Xbox Series, PC, Steam, den Epic Games Store und die PS5 erscheint. Wir gehen davon aus, dass die Veröffentlichung des Spiels im Dezember liegt, da es offenbar keinerlei Interesse gibt, große Spiele auch nur in der Nähe von Grand Theft Auto VI zu veröffentlichen, unabhängig vom Genre.

Obwohl Exodus ein Erfolg war, gibt es offenbar viele, die glauben, dass das Spiel zu weit von den klaustrophobischen Wurzeln der Serie abgewichen ist. Metro 2039 ist eine Antwort darauf, und das Spiel wirkt düster, brutal und dynamisch, fügt sich aber auch organischer an die früheren Metro-Teile an. Du hast genug, worauf du dich freuen kannst.