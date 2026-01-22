Frosthaven - Legacy of the Algox Impressions: Mehr von allem

Manchmal wirken Early-Access-Spiele nach kurzer Zeit völlig unkenntlich. Vielleicht ist "unkenntlich" nicht das richtige Wort für Snapshot Games' Frosthaven, aber mit dem neuen Legacy of the Algox-Update fühlt es sich an, als hätte das Spiel von einem Projekt, das sich eindeutig im Early Access befand, zu einem Spiel gesprungen, das sich zu einem Spiel entwickelt hat, das sich zu entwickeln begonnen hat.

Ich werde nicht auf den Grundsatz des Spiels oder die Kampfmechaniken eingehen, denn wenn du einen allgemeineren Frosthaven Eindruck möchtest, findest du ihn hier. Zugegeben, es gab seitdem einige große Änderungen an der Benutzeroberfläche und Ähnlichem, zusammen mit vielen Verbesserungen bei der Stabilität, aber insgesamt verwenden wir weiterhin Karten für den Kampf, setzen uns mit einer rauen, winterlichen Landschaft zusammen mit den vielen Bestien und Übeln auseinander, die darin leben, und bauen eine kleine Stadt auf, die wir für die Zeit, die wir in Frosthaven verbringen, unser Zuhause nennen können.

Das Legacy of the Algox-Update konzentriert sich – wie du dir denken kannst, wenn du das Spiel schon einmal gespielt hast – auf den Algox. Sie sind eine Rasse yetiähnlicher Kreaturen mit weißem Fell, großen Hörnern und einem Ruf für Plünderungen. In diesem zweiten großen Handlungsbogen werden wir mehr von ihrer schamanistischen Seite sehen, und in der Demo, die wir gesehen haben, gab es ein Szenario, in dem wir einige unserer Gruppe in das Geisterreich geschickt haben, um zwei Schamanen zu schützen, während die übrigen Helden bei ihren physischen Körpern blieben. Wie bei der Handlung mit den Unfettered im ersten großen Update des Spiels wird uns der Legacy of the Algox-Arc eine große Story-Kampagne bieten, in der wir unseren pelzigen Freunden helfen, um ihre Unterstützung während des finalen Arcs zu erhalten, der mit dem Launch 1.0 von Frosthaven veröffentlicht wird.

In der kurzen Zeit, die wir mit Frosthaven s neuem Update hatten – das, wie man hinzufügen sollte, zurückhaltend war – bekam die Geschichte nur wenig Aufmerksamkeit. Es ist jedoch erwähnenswert, dass es inzwischen etwa 90 Szenarien zu spielen gibt, die Frosthaven als Hauptmissionen bezeichnet. Das ist ein Anstieg von 37 zum Start und zeigt, wie viel ausgearbeiteter das Spiel heutzutage ist. Etwas anderes, das viele Ergänzungen erhalten hat, ist die Auswahl an spielbaren Helden, die jetzt auf 14 gestiegen ist, statt der 8, mit denen das Spiel im Early Access gestartet wurde. Legacy of the Algox bringt uns drei neue Charaktere, die jeweils recht eigenständig wirken, wobei mindestens ein paar auch etwas komplex sind.

Die Infuser (wie man am Namen erkennen kann) legt die Kraft der Elemente in ihre Waffen und greift an. Du bist auf die dir verfügbaren Elemente angewiesen, kannst aber deine eigenen Angriffe schwächen, um sie herzustellen. Sie braucht vielleicht ein oder zwei Runden, um alle benötigten Elemente vorzubereiten, aber sobald du sie hast, kannst du mehrere Karten in einem Zug auslösen, was bedeutet, dass sie im Kampf stark schneeballt. Der zweite Charakter, den die Entwickler als Shackles bezeichneten, scheint es zu genießen, debuffs und generft zu werden. Sein Spiel erlaubt es ihm, negative Effekte zu übertragen, um mehr Schaden zu verursachen, und er kann sogar immun dagegen werden. Stell ihn dir wie einen Panzer für alle Debuffs vor, die du auftreiben kannst, und dann als riesigen Schadensverurteiler, sobald er sie alle erwischt hat.

Schließlich gibt es noch das Metallmosaik, eine Ungebundene Figur, die auf einer Druckmechanik angewiesen ist. Seine Druckanzeige füllt oder entleert sich mit verschiedenen Bewegungen, und du spielst mit ihm das Zahlenspiel, um sein Potenzial während eines Szenarios zu maximieren. Wenn Charaktere Anzeigen haben, implementiert das neue UI-System sie rechts neben ihren schicken neuen Porträts, sodass sie leicht sichtbar sind. Farbenblinde Nutzer könnten diese Messinstrumente etwas problematisch finden (ich erwähne das als jemand, der kürzlich festgestellt hat, dass ich Schwierigkeiten habe, Grün- und Blautöne richtig zu erkennen), aber es gibt Pläne, diese Barrierefreiheit später hinzuzufügen.

Snapshot hofft außerdem, eines Tages eine Tutorial-Mission für jeden der spielbaren Charaktere von Frosthaven zu haben, damit du sie testen kannst, bevor du entscheidest, wen du auf dein Abenteuer mitnimmst. Allerdings sind die Ressourcen dafür momentan etwas begrenzt. Es würde sicherlich helfen, den Spielern einen Vorgeschmack auf bestimmte Charaktere zu geben, aber da der Infuser und das Metallmosaik vor allem erst freigeschaltet werden, wenn man viel Zeit in Frosthaven verbracht hat, sollte man bis zum Zeitpunkt der Ermittlung an deren Mechaniken gut angepasst sein. Das alles wirkt gut durchdacht, und Snapshot hat ein großartiges Gefühl dafür, was es Frosthaven sein will, sowie wie es eine großartige Ergänzung zum Brettspiel sein kann, während es sich genug davon unterscheidet, um ein eigenständiges Erlebnis zu sein. Fügt man noch einige wunderschöne neue Startbildschirme hinzu, sieht Legacy of the Algox bisher wie ein großartiger Höhepunkt für das Frosthaven -Erlebnis aus.