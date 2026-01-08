Early-Access-Eindrücke: Prologue: Go Wayback! ist bisher eine gute Idee, die in einer eigenen Herausforderung gefangen ist

HQ

Die heutige Videospielwelt ist eine Art Sammelbegriff, wie eine Art unendliche Simulation, in der jede Erfahrung nachgeahmt werden sollte – selbst solche, die uns auf den ersten Blick nicht so erscheinen. Wir befinden uns in einem Panorama, das von Roguelikes, Soulslikes und Early-Access-Experimenten durchdrungen ist, und Prologue: Go Wayback!, von PlayerUnknown Productions, präsentiert sich in diesem Sinne als Vorschlag mit eigener Persönlichkeit, obwohl eine Bewertung an sich nicht viel zu sagen ist.

Die Mischung aus anspruchsvoller Action, minimalistischem Design und einem starken Fokus auf Spielerfähigkeiten richtet sich eindeutig an ein Publikum, das mehr als nur leichte Unterhaltung sucht und Neues sucht. Doch dieser Ehrgeiz, der auf bahnbrechender Technologie basiert, ist auch sein größter Feind. Prologue: Go Wayback! hat einige gute Ideen, aber es stimmt, dass wir aufgrund ihres aktuellen vorzeitigen Zustands und manchmal fragwürdigen Designs vielleicht früher als später auf den Button "Auf den Desktop gehen" drücken. Schauen wir mal.

Eine passiv-aggressive Schwierigkeit

Wie bereits im Frühling und von Anfang an angedeutet wurde, macht Prologue: Go Wayback! eines klar: Wir sind nicht hier, um uns zu entspannen. Das Spiel verbirgt seine Härte nicht hinter einem sanften Tutorial, noch führt es Mechaniken schrittweise ein. Der Spieler wird in eine feindliche Umgebung geworfen, in der jeder Fehler kostspielig ist und das Überleben von nahezu perfekter Ausführung abhängt. Und wenn du stirbst, dann ciao, bye bye, au revoir, auf wiedersehen. Man muss auf einer neuen Karte von vorne anfangen und dabei seinen gesamten Fortschritt verlieren. Obwohl dies die ersten Male ein Anstoß sein kann, der unseren Geist der Selbstverbesserung anspricht, ist dieses Gefühl nur von kurzer Dauer und führt eher früher als später zu Frustration und Langeweile.

Das Problem ist nicht so sehr, dass das Spiel schwierig ist (es gibt ein treues Publikum, das genau diese Herausforderung genießt), sondern dass es schwierig ist. Das allgemeine Gefühl ist nicht eine faire Herausforderung, die dich zur Verbesserung drängt, sondern eine künstliche Barriere, die mehr bestraft als nötig und zudem ohne messbare oder direkte Zielsetzung. Zu oft entsteht der Tod aus einer minimalen Kette von Fehlern, ohne wirklichen Raum für Reaktion oder Improvisation. Das führt zu Müdigkeit, besonders in den frühen Stunden, wenn der Spieler die Grundsysteme noch nicht gemeistert hat.

Außerdem gibt es noch ein weiteres kniffliges Element: Der Ort im Spiel basiert auf der Nutzung eines Kompasses und dem eigenen Orientierungssinn. Ein Kompass ist in diesem Gelände etwas schwierig zu bedienen, und die Ausrichtung ist stark eingeschränkt, weil wir durch einen Bildschirm sehen. Wenn wir also 200 Meter von der Hütte entfernt sind, könnten wir sie nie wiederfinden, etwas, das in der realen Welt niemals passieren würde.

Aber was muss ich in Prologe tun?

Gute Frage, denn so wie das Spiel aktuell ist, wird uns ein Waldsetting angeboten, in dem wir in einer baufälligen Blockhütte beginnen, mit einigen Survival-Basics. Schlechtes Wetter in Form von Regen oder Schnee beginnt einzusetzen, und wir müssen zu einem Wetterturm, um uns zu retten.

Hier haben wir eine Wahl: Wir können versuchen, die Hütte zu reparieren, damit sie überlebt, und auf ein "Fenster" mit gutem Wetter warten, um irgendwohin zu kommen, oder wir können direkt mit den wenigen Vorräten, die wir haben, ins Abenteuer gehen und auf göttliche Vorsehung vertrauen. Spoiler: Du wirst sterben. Viele Dinge töten uns in Prologue: Go Wayback!: Kälte, Hunger, Durst, Krankheit, Fälle... So ziemlich alles. Aber wir zählen darauf, dass das, was wir lernen, unsere Ergebnisse bei jedem Versuch verbessern kann. Habe ich dir schon gesagt, dass du sterben wirst? Okay.

Steile Lernkurve... und schlecht ausgeschildert.

Direkt mit seiner Schwierigkeit verbunden ist die Lernkurve, die selbst für anspruchsvolle Spiele übermäßig steil ist. Prologue: Go Wayback! geht davon aus, dass der Spieler experimentiert, scheitert und durch Versuch und Irrtum lernt, aber es liefert nicht immer die notwendigen Informationen, damit dieses Lernen zufriedenstellend ist, da wir oft das Gefühl haben, nicht zu wissen, wo wir falsch liegen.

Wichtige Mechaniken werden nicht gut erklärt oder werden zufällig entdeckt. Manche Interaktionen wirken inkonsistent, bis der Spieler (durch Wiederholung und Wiederholung) versteht, was die innere Logik des Systems ist, falls es eine gibt. Das Ergebnis ist ein Gefühl der Desorientierung, das zu vorzeitigem Verlassen führen kann, besonders bei Spielern, die zwar nicht casual sind, aber auch kein absichtlich undurchsichtiges Erlebnis suchen.

Ein eher pädagogisches Design fehlt hier wahrscheinlich: Kleine Anpassungen bei der Einführung von Mechaniken, klarere visuelle Hinweise oder sogar besser strukturierte frühe Herausforderungen könnten einen großen Unterschied machen, ohne die Gesamtschwierigkeit des Spiels zu senken. Trotz all dem sollten wir daran denken, dass es sich um ein Early-Access-Spiel handelt und es Verbesserungsbedarf gibt.

Glitches: verständlich, aber nervig

Da es sich um ein Early-Access-Spiel handelt, ist es unvermeidlich, über die zahlreichen Glitches zu sprechen, die das Erlebnis prägen. Von ungenauen Kollisionen über Animationen, die nicht korrekt ausgelöst werden, bis hin zu physikalischen Simulationen, die im schlimmsten Moment ausfallen. Das ist besonders ärgerlich, weil eine der Stärken von Prologue: Go Wayback! die Immersion in die dargestellte Situation ist, und es gibt nichts wie diese Glitches, das uns komplett rausreißt und das Erlebnis ruiniert.

Es ist wichtig zu betonen, dass viele dieser Fehler schon in einer frühen Entwicklungsphase nachvollziehbar sind. Der Kontext entschuldigt sie jedoch nicht immer. In einem so anspruchsvollen Spiel, in dem Präzision der Schlüssel ist und jeder Fehler mit dem Tod bezahlt wird, wird jeder Fehler als eklatante Ungerechtigkeit wahrgenommen. Es ist nicht dasselbe, wenn eine Animation in einem narrativen Spiel scheitert, wie ein Spiel zu verlieren, weil ein Sprung nicht richtig registriert wird oder weil der Felsen, auf dem wir laufen, verschwindet (beides sind reale Fälle, die uns passiert sind).

Die Ansammlung dieser kleinen Fehler untergräbt schließlich das Vertrauen des Spielers in das System. Wenn man nicht mehr das Gefühl hat, dass die Steuerung zuverlässig reagiert, hört die Schwierigkeit auf, eine Herausforderung zu sein, sondern wird zu einem willkürlichen Hindernis.

Eine solide Grundlage unter den Problemen

Trotz all dem wäre es unfair zu sagen, dass Prologue: Go Wayback! keine Tugenden hat. Der Gameplay-Ansatz ist interessant, die visuelle Identität kohärent und das Tempo ist, wenn es funktioniert, fesselnd. Es gibt Momente, in denen das Spiel klickt, wenn der Spieler in diesen Zustand absoluter Konzentration gerät, in dem jede Aktion fließt und jedes überwundene Hindernis echte Befriedigung erzeugt.

Hier zeigt sich das wahre Potenzial des Projekts. Prologue: Go Wayback! könnte innerhalb seiner Nische zu einem Kulttitel werden, wenn es ihm gelingt, seinen Vorschlag besser auszubalancieren. Es muss nicht leichter werden, aber es muss gerechter, klarer und stabiler werden.

Fazit: rohes Versprechen

Prologue: Go Wayback! ist in seinem aktuellen Zustand ein Spiel, das viel verlangt und dem ungeduldigsten Spieler wenig zurückgibt. Der hohe Schwierigkeitsgrad, die steile Lernkurve und die zahlreichen Glitches sorgen für ein Erlebnis, das selbst für den erfahrensten Spieler anstrengend sein kann. Early Access berücksichtigt viele dieser Probleme, schließt sie aber nicht aus der Gleichung.

Dies ist ein Werk mit einer kraftvollen Idee und einer noch unreifen Umsetzung. Wenn das Entwicklerteam die technischen Fehler beheben, die Einführung von Mechaniken glätten und einige der Schwierigkeitsspitzen anpassen kann, könnte Prologue: Go Wayback! von einer frustrierenden Erfahrung zu einer unvergesslichen Herausforderung werden. Für den Moment ist es eine Reise, die nur denen empfohlen wird, die bereit sind, viele Male zu stolpern, bevor sie die Reise genießen.