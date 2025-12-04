Die God Slayer-Imitationen: Der letzte Luftbändiger trifft auf Assassin's Creed

HQ

Ich war mir nicht ganz sicher, was mich erwartet, als ich zu einer frühen Präsentation des kommenden Action-RPGs The God Slayer von Pathea Games eingeladen wurde. Damals kannte ich den Namen des Spiels nicht, sondern nur, dass die Macher der familienfreundlichen My Time-Reihe einen Abbruch in die Dunkelheit für eine neue Art von Spiel machten und ihre jahrelange Erfahrung nutzten, um ein Projekt zu schaffen, das sich völlig von allem unterschied, was sie zuvor unter dem Pathea-Label gemacht hatten.

The God Slayer erfüllt diese Kriterien definitiv. Allein vom Titel aus solltest du einen Eindruck vom Hauptziel des Spiels bekommen. Du tötest Götter. Nicht nur, weil du es willst oder weil du wütend bist wie in God of War, sondern weil du es leid bist, dass die Gottheiten oben Menschen wie Ameisen behandeln. Also schließt du dich einer Widerstandsbewegung an und wirst zu einem maskentragenden Vigilanten, der elementare Kräfte einsetzt, um der Stärke der Götter gerecht zu werden. In einer von Asien inspirierten Steampunk-Welt angesiedelt, unterscheidet sich The God Slayer von vielen anderen Spielen, die wir heute auf dem Markt sehen, und es hat mich sofort gepackt, als ich durch die Gameplay-Demo geführt wurde.

Es ist gleich zu Beginn erwähnenswert, dass ich The God Slayer nicht gespielt habe. Das Spiel scheint sich momentan in sehr frühen Stadien zu befinden, zieht aber mit seinem filmischen Spektakel immer noch leicht an. In gewisser Weise erinnerte ich mich an die Präsentation eines wenig bekannten Spiels namens Clair Obscur: Expedition 33 auf der Gamescom 2024. Damals war ich sehr beeindruckt, aber skeptisch, wie realistisch das Erlebnis im Vergleich zur Demo sein würde. In vielerlei Hinsicht geht es mir bei The God Slayer genauso, denn Pathea Games scheint hier wirklich auf etwas gestoßen zu sein.

The God Slayer trägt seine Inspirationen offen. Du hast alle fünf Elemente (Feuer, Wasser, Erde, Metall und Holz) gemeistert und kannst sie nach besten Kräften in schnellen Aktionen einsetzen, bei denen du Gegner mit Feuerfäusten niedermähst, sie mit massiven Felsbrocken oder herbeigezauberten Metallwaffen zur Seite stößt oder sie mit Wasserkräften einfrierst und kontrollierst. Die detaillierten Animationen und Effekte mögen etwas auffällig sein, aber ihre beeindruckenden Grafiken hinterlassen den bleibenden Eindruck, dass die Kämpfe kraftvoll und thematisch wirken werden. Das Kombinieren und Kombinieren von Elementen macht viel Spaß, und es ist klar, dass Pathea dieses System über das blosse Hinzufügen jedes Elements hinaus entwickelt hat.

Bevor wir unsere brennenden Fäuste bereit machten, um Diener der bösen Götter zu schlagen, bekam ich einen Blick auf die weitläufige Stadt des Spiels und einige ihrer Fortbewegungselemente. Wir haben die Spielerwahlmöglichkeiten in den Nebenquests von The God Slayer nicht gesehen, aber mir wurde versichert, dass der Spieler im Endprodukt Nebenmissionen in seinem eigenen Stil angehen kann. In der Demo-Mission griff der Protagonist offenbar einen Gott an der Basis seiner Operationen an. Bewegung mischt Parkour im Assassin's Creed-Stil mit großen Sprüngen und der Unterstützung einiger Elementarkräfte, was eine schöne Mischung ergibt, die wiederum keine Verwirrung über seine Inspirationen verursacht, sie aber bestmöglich nutzt. Die Stadt selbst ist der Hauptbereich der offenen Welt und wirkt perfekt gestaltet für stundenlanges Rennen über Dächer oder Rennen zwischen nahegelegenen Gassen. Eine gute Mischung, dass die Karte offen genug ist, um eine Erkundung zu rechtfertigen, aber nicht so offen, dass man sich fragen lässt, ob es sich wirklich lohnt, 15 Minuten nach Norden zu verbringen.

Es war auch schön, Elementarkräfte außerhalb des Kampfes eingesetzt zu sehen. Dachziegel konnten auf einen Feind darunter gespült werden oder ihnen die Füße unter den Füßen wegnehmen. Metallstücke konnten aufgehoben und auf eine Gruppe geworfen werden. Diese Eingabeaufforderungen überladen den Bildschirm nicht, wie mir gesagt wurde, aber sie ermöglichen es dem Spieler, seine Kräfte auch außerhalb der coolen Kampfanimationen zu erleben. Das ist ein echter Vorteil, die Welt von The God Slayer zum Leben zu erwecken, denn es erinnerte mich an Control und erlaubt es dem Spieler, seine Kräfte zu verändern, egal ob er sie einsetzen muss oder nicht.

Da die Demo ziemlich kurz ist, bleibt bei The God Slayer noch viel zu sehen. Die Erzählung zum Beispiel wirkt nachvollziehbar, aber vielleicht etwas formelhaft im Vergleich zu dem, was wir bisher gesehen haben. Es war unmöglich zu sagen, wie tief die RPG-Systeme gehen, aber mir wurde gesagt, dass sie verschiedene Spieler-Builds ermöglichen und auch reichhaltige soziale Interaktionen mit NPCs bieten. Wo The God Slayer wirklich glänzt und was mich während der Präsentation besonders gepackt hat, ist das Spektakel des Spiels. Es erinnert in gewisser Weise an Black Myth: Wukong, als ein Spiel, das in seinem cineastischen Stil so mutig wirkt, dass man es mit großer Ehrfurcht betrachtet. Mit Clips in den sozialen Medien wird es sicher auffallen, aber hoffen wir, dass Pathea Games ein Erlebnis geschaffen hat, das mehr tut, als nur großartig auszusehen. Wann immer es kommt, ich freue mich darauf, mehr von The God Slayer zu sehen.