Battlefield 6: Vorschau auf Staffel 1 - Blackwell Fields und Eastwood heizen das Chaos an

Die Vorschau auf die erste Staffel eines Multiplayer-Spiels ist immer eine etwas komplexe Situation, da das betreffende Spiel in der Regel gerade erst mit einer speziellen Rezension herausgekommen ist, die das gesamte Ganze zusammenfasst. Sie brauchen uns nicht mehr, um Ihnen zu sagen, welche Teile des Spiels gut oder schlecht sind, denn das haben wir bereits getan und Sie haben das Spiel wahrscheinlich auch selbst erlebt. Letztendlich müssen wir uns nur auf das konzentrieren, was tatsächlich neu ist und hinzugefügt wird, und das ist genau das Dilemma, in dem wir uns für Battlefield 6 befinden.

Wenn ihr meine begeisterte Kritik des Spiels noch nicht gelesen habt, bitte ich euch, dies zuerst zu tun, denn sie bildet den Präzedenzfall für das, was kommen wird. Wenn Sie lieber eine Zusammenfassung haben möchten, lassen Sie mich die Dinge kurz fassen und sagen, dass Battlefield Studios mit diesem Spiel einen ziemlich hervorragenden Job gemacht haben, etwas, auf dem es jetzt die immense Aufgabe hat, mit sinnvoller Unterstützung nach der Veröffentlichung aufzubauen.

Die erste Staffel wird diese Bemühungen am 28. Oktober beginnen, wenn die erste Charge der dreiteiligen Staffel eintrifft. Diese erste Runde wird als Rogue Ops bezeichnet, gefolgt von California Resistance am 18. November und allen vor Winter Offensive am 9. Dezember. Das letzte Kapitel ist nicht gerade viel Besonderes, da es einfach eine saisonale und frostige Variante der Karte Empire State plus einen neuen saisonalen Modus namens Ice Lock hinzufügt. Aber die ersten beiden Runden der Saison bringen einige ziemlich große Ergänzungen, die ich bereits den Luxus hatte, zu erleben.

Die Blackwell-Felder von Rogue Ops sind pures Fahrzeugchaos

Das Highlight der ersten Runde der Saison ist die neue Karte Blackwell Fields. Dies ist bestenfalls eine mittelgroße Karte, die Art von Karte, die man ganz einfach zu Fuß auf Conquest durchqueren kann, ohne das Gefühl zu haben, kilometerweit ohne Pause zu laufen. Es liegt auf einem sandigen Ölfeld und es ist eine ziemlich flache und trostlose Landschaft, die vom Feuer verwüstet und versengt wurde. Da die Punkte relativ nah beieinander liegen, ist die Action ziemlich intensiv und rasant, ganz anders als z.B. Mirak Valley oder Operation Firestorm. Und es wird nur noch intensiver durch die Einbeziehung von ehrlich gesagt zu vielen Fahrzeugen. Es gibt Kampfjets und Hubschrauber, Panzer und Flugabwehrmaschinen, Lastwagen und Buggys und sogar das neue Traverser Mark 2, das im Wesentlichen den Mittelweg zwischen einem Lastwagen und einem Panzer darstellt.

Wenn Sie möchten, dass Ihre Battlefield -Erfahrung so erstickend und laut wie möglich ist, dann ist Blackwell Fields die ideale Karte für Sie. Es ist wirklich eine chaotische und aufregende Karte, auf der es sich nie so anfühlt, als ob die Action eine Verschnaufpause einlegt, und für Conquest -Fans ist das zweifellos eine äußerst aufregende Prämisse.

Der Eastwood von California Resistance zeigt dein neues Lieblingsfahrzeug

Schauen Sie, ich könnte Ihnen von Eastwood erzählen und mich auf die Hollywood Hills und die extravaganten Villen konzentrieren, die Sie in Stücke sprengen können. Ich kann kommentieren, wie es ist, Feinde auf Tennisplätzen und Golfplätzen zu erschießen, und wie seltsam es ist, sich in Schwimmbädern zu verstecken, um Panzern und anderen donnernden Fahrzeugen auszuweichen. All dies sind Elemente, die Eastwood Spaß machen, aber sie sind auch ziemlich genau das, was man von einer Battlefield -Map erwartet. Ihr seht, was diese Karte von den anderen unterscheidet, sind die absolut lustigen Golfbuggys. Ja, Ihr Lieblingsfahrzeug Battlefield kehrt zurück, nachdem es das letzte Mal vor fast zwei Jahrzehnten war.

Sicher, es gibt viel zu schätzen an der Struktur dieser Karte und wie sie selbst für Conquest Action mit Stiefeln auf dem Boden und einem begrenzteren Fokus auf überwältigende Fahrzeuge fördert, aber die Golfwagen sind die Stars der Show. Es hat etwas Besonderes, in einem Wagen über die Karte zu flitzen, der von einer einzigen Autobatterie angetrieben wird, und etwas fast Euphorisches, in einen Feind einzudringen und den befriedigendsten Roadkill deines Lebens zu erzielen. Das ist es, was Eastwood so viel Spaß macht, das schiere Potenzial für Battlefield Mätzchen, die auf den anderen Karten vielleicht nicht so sehr im Mittelpunkt stehen.

Es gibt noch eine Reihe anderer neuer Elemente in Season 1, seien es neue Waffen und sogar der Strikepoint -Spielmodus, der eine unterhaltsame Interpretation von 4v4-Action auf engstem Raum bietet, aber im Großen und Ganzen von Battlefield 6 lässt sich nicht leugnen, dass Blackwell Fields und Eastwood die Stars der Show sind. Und nach dem, was ich bisher von ihnen erlebt habe, sind sie beide hervorragende und lohnende Ergänzungen für das gesamte Spiel. Für einen tieferen Vorgeschmack auf das, was kommen wird, verpasst nicht unser spezielles Gameplay für jede Karte oben.