Erste Eindrücke von Dragon Quest I & II HD-2D Remake: Erdricks Vermächtnis ist vollständig aktualisiert und sicher

HQ

Dragon Quest ist seit fast 40 Jahren ein großer Name in der Videospielbranche. Seine Reichweite und Bedeutung als Vorbild für spätere Entwicklungen wird nur noch übertroffen durch den tiefen Respekt für das Franchise in seinem Heimatland Japan seit seiner Gründung und in jüngerer Zeit (es ist 21 Jahre her, seit Dragon Quest VIII, wirklich?) auf der ganzen Welt nach seiner verspäteten Landung. 39 Jahre sind vergangen an einem ersten Spiel, das zusammen mit seinem Nachfolger bald in HD-2D für PC und Konsolen erscheinen wird. Ja, ich hatte die Gelegenheit, während der Gamescom kurz Dragon Quest I & II HD-2D Remake zu spielen, und jetzt kann ich euch ein wenig darüber erzählen, was ihr von dieser Doppelveröffentlichung von Square Enix erwarten könnt und solltet, die zusammen mit Dragon Quest III HD-2D Remake die sogenannten Erdrick Trilogy vervollständigt.

Der Grund für die Veröffentlichung der Spiele in der Reihenfolge III-I-II, falls Sie das Spiel 2024 noch nicht gespielt haben, ist, dass dies für die Zwecke der Erzählung in der Geschichte die korrekte chronologische Reihenfolge wäre. Und es wäre auch die richtige Reihenfolge, um sie zu spielen, so der Produzent der Serie und Yūji Horiis rechte Hand, Masaaki Hayasaka, den vier anwesenden Medienvertretern. Und obwohl ich voll und ganz verstehe, was er in Bezug auf eine Chorgeschichte vorschlägt, hatte ich während meiner Testzeit Dragon Quest I & II HD-2D Remake das Gefühl, dass ich jeden Teil (insbesondere den ersten, ich werde darauf zurückkommen) unabhängig voneinander genießen kann.

Einer logischen Reihenfolge folgend, nahm ich die Controller und öffnete die Speicherdatei, die Square Enix staff für die Dragon Quest I HD-2D Remake -Demo zur Verfügung gestellt hatte, in der wir die Kontrolle über den einzigen Charakter und den Protagonisten des Spiels, den Helden, übernehmen. Was hat er mit dem legendären Erdrick zu tun? Nun, es ist unklar, ob er sein Enkel oder ein entfernterer Verwandter ist, aber so oder so ist er ein Nachkomme des ursprünglichen Helden und muss durch das Reich von Alefgard reisen, um ihn und alle seine Bewohner vor der Bedrohung durch Draconarius und seine Monsterhorden zu retten. Aber in diesem Fall zeigte der spielbare Abschnitt nichts, was für die Geschichte relevant war, sondern eher eine Reihe von Zwischen- und Nebenzielen einer Hauptquest, um das Thief's Key zurückzuholen, ein sehr nützliches und wiederkehrendes Element in der Serie.

Werbung:

Die Mission führt uns in eine Reihe von Zwischensequenzen und Zwischensequenzen, in denen wir verschiedenen Charakteren folgen und Detektivarbeit leisten, bevor wir uns ins Freie begeben. Hier haben wir den Dreh raus mit dem Konzept des einsamen Helden (nie besser gesagt, denn unser Name in der Speicherdatei ist "Solo") im Kampf. Ein paar Kämpfe später sehen wir, dass dies ein einzigartiger Teil der Serie ist, denn es geht um einen Charakter, der Heil-, Tank- und Angriffsqualitäten kombinieren muss, sowohl physisch als auch magisch. Es erfordert etwas mehr Strategie in Bezug auf die Verwendung von Gegenständen und das Auge auf die MP-Leiste (Manapunkte).

Wenn Sie Dragon Quest III HD-2D Remake bereits ausprobiert haben, wissen Sie genau, was Sie erwartet. Sowohl dieser erste als auch der zweite Teil folgen genau dem gleichen Muster und Menüdesign wie das vorherige Spiel und behalten Dialogblasen, Animationen für Zaubersprüche und Angriffe im Kampf sowie für Monster und Feinde bei. Kurz gesagt, dies ist eine Portierung mit genau der gleichen Palette an Werkzeugen, die wir zuvor gesehen haben, und nur in einigen kleinen Reflexionen in der Beleuchtung oder auf dem Wasser bemerke ich, dass die Version der Entwicklungssoftware oder die verwendeten Assets leicht iteriert wurden. Natürlich ist dieses Remake umso notwendiger, wenn man bedenkt, dass das NES-Original ebenso grundlegend wie grundlegend war und dass alles ein umfassendes Redesign erforderte, das Liebe und Respekt ausstrahlt.

Werbung:

Ähnlich verhält es sich im zweiten Teil der Demo, Dragon Quest II HD-2D Remake, in dem wir, ebenfalls im Rahmen einer umfassenden Überarbeitung des Originals, eine Gruppe von vier Mitgliedern leiten, die von unserem Heldenprotagonisten, dem Prinzen von Midenhall, angeführt werden. Im Fall dieses zweiten Teils konnte ich direkt eine Änderung gegenüber dem Original erkennen, und zwar dass der Princess of Cannock jetzt ein spielbarer Charakter ist, der der Gruppe beitritt. Auch in dieser Demo geht es nur darum, die offensichtlichsten Aspekte des Menüs, einige der Stages und Umgebungen zu erkunden und einige der Kämpfe auszuprobieren. Produzent Masaaki Hayasaka teilte uns nach der Sitzung mit, dass sie mit der geleisteten Arbeit und der Aufnahme der HD-2D Remake -Versionen der Erdrick Trilogy sehr zufrieden waren und dass er weitere Arbeiten an Remakes der Serie in diesem Format ausschloss... Oder sich sogar mit dieser Technologie in ein ganz neues Spiel zu wagen.

Wenn Ihnen Dragon Quest III HD-2D Remake gefallen hat, gibt es keinen Grund, das kommende Dragon Quest I & II HD-2D Remake Duo am 30. Oktober zu verpassen. Durch kleine Änderungen, um die Geschichte des Spiels mit diesen beiden Spielen zu verbinden, wird die Trilogie perfekt an die moderne Zeit angepasst und in der bestmöglichen Version ihrer selbst erhalten. Es ist Zeit, sich wieder auf ein Abenteuer zu begeben!