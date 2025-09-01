Yooka-Replaylee Vorschau: Das Jump'n'Run-Duo ist zurück und bereit, es mit Astro Bot und Donkey Kong aufzunehmen

HQ

Im Jahr 2017 drehte der Plattformer Yooka-Laylee mit seinen farbenfrohen Grafiken und vielen Sammlerstücken die Uhr zurück in die Nintendo 64-Ära der 3D-Plattformer. Jetzt blickt der Entwickler Playtonic wieder in die Vergangenheit, indem er Yooka-Laylee unter dem neuen Titel Yooka-Replaylee remastert.

Während wir das Spiel auf der Gamescom selbst spielen sollten, fiel unsere Vorschau leider aufgrund von Hardwareproblemen durch. Glücklicherweise haben wir es geschafft, ein Interview mit Ross Bullimore, dem Design Director des Titels, zu bekommen.

Wie viele der Mitarbeiter des Entwicklers begann Bullimore bei Rare und ist seit 2015 bei Playtonic, als das britische Studio seine Entwicklung auf Yooka-Laylee dank eines erfolgreichen Kickstarter begann, der über 2 Millionen Pfund einbrachte. Es ist zehn Jahre her, dass sie gegründet wurden, und seitdem ist offensichtlich viel passiert, und Bullimore sagte uns, dass das Team viele Verbesserungen vorgenommen hat, um das Spiel zeitgemäßer zu gestalten.

"Wir haben das Spiel überarbeitet und verbessert, um den Sensibilitäten moderner Spieler besser gerecht zu werden. Beim ersten Projekt haben wir vor allem versucht, ein Spiel zu machen, das den N64-Plattformern, an denen wir zuvor gearbeitet hatten, treu bleibt. Bei diesem Spiel hingegen wollten wir, dass es ein breiteres Publikum anspricht, und wir glauben, dass moderne Gamer Anforderungen an Funktionen in Spielen haben, die nicht in diesen Originalen enthalten waren. Also haben wir eine Menge Dinge aufgerüstet."

Bullimore erklärt, dass die größte Verbesserung in Bezug auf die Steuerung liegt, die in Yooka-Replaylee viel reaktiver und präziser ist. Darüber hinaus hat Playtonic auch eine Vielzahl von Komfortfunktionen hinzugefügt, wie z. B. eine Karte im Spiel und Warppunkte, mit denen du schnell reisen kannst.

Neue Spieler sind nicht die einzigen, die Yooka-Replaylee genießen könnten. Wie der Name schon sagt, werden auch wiederkehrende Spieler einen Grund haben, das Spiel erneut zu spielen, da die offenen Bereiche jetzt mit noch mehr Sammlerstücken und Aktivitäten gefüllt sind als zuvor.

"Für das Original hatten wir ziemlich viel Feedback von Leuten, die das Gefühl hatten, dass die Welt in einigen Bereichen etwas leer war. Jetzt gibt es etwa doppelt so viele Inhalte, also gibt es überall auf der Welt viel zu tun. Es gibt doppelt so viele Seiten wie zuvor, was das wichtigste Sammelobjekt im Spiel ist, und wir haben auch neue Arten von Sammelobjekten hinzugefügt. Wir haben auch kosmetische Gegenstände als neues Feature hinzugefügt, damit ihr Yooka und Laylee einkleiden könnt."

Während das Leveldesign relativ unverändert geblieben ist, hat Playtonic einige Anpassungen vorgenommen, hauptsächlich an der Art und Weise, wie bestimmte Minispiele funktionieren.

"Wir haben die Minenwagen-Levels durchgesehen und überarbeitet, und wir haben auch die Arcade-Spiele aus dem Original komplett überarbeitet, da wir mit dem Ergebnis nie besonders zufrieden waren. Das ist jetzt ein völlig neues Retro-Abenteuer mit einem völlig anderen Kunststil und Gameplay in diesen Arcade-Spielen."

Als das Original Yooka-Laylee im Jahr 2017 veröffentlicht wurde, wurde der 3D-Plattformer-Markt so gut wie nur von Mario und kleineren Indie-Titeln dominiert. Seitdem haben wir gesehen, wie auch große Player auf die aufstrebende Plattform aufgesprungen sind. Für Playtonic war die erneute Konkurrenz und der Erfolg anderer 3D-Plattformer ein weiterer Motivationsfaktor, um Yooka-Laylee neues Leben einzuhauchen, erklärt Bullimore.

"Spiele wie Astro Bot und das neue Donkey Kong zeigen, dass auch andere Unternehmen daran glauben, dass es einen Markt gibt, um diese Spiele zu machen. Und ich denke, dass die Leute, die das Originalspiel gespielt haben, jetzt in einem Alter sind, in dem sie vielleicht Kinder haben und diese Art von Spielen mit ihnen spielen wollen. Ein erfahrenerer Spieler kann das Spiel auf eine bestimmte Weise genießen, aber auch ein jüngerer Spieler kann es genießen, vielleicht auf eine andere Weise.

"Wir hatten einige sehr kleine Kinder, die es gespielt haben. Sie haben die Herausforderungen nicht unbedingt abgeschlossen, aber sie haben es einfach genossen, um die Welt zu reisen, zu springen und sich Dinge anzusehen. Es hat einfach diese breite Anziehungskraft, bei der es sowohl ziemlich knifflige Herausforderungen gibt, als auch einige einfachere Dinge für andere Leute. Und es ist schön, andere 3D-Plattformer da draußen zu sehen. Es sind wirklich großartige Spiele und sie verkaufen sich gut, was zeigt, dass wir hoffentlich weiterhin diese Art von Spielen machen können."

Yooka-Replaylee ist auf den 9. Oktober 2025 für PC, Nintendo Switch 2, PS5 und Xbox Series S/X festgelegt.