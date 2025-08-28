Road Kings Vorschau: Truck Simulator hat ernsthafte Konkurrenz mit diesem hoffnungsvollen Dumper

Reden wir nicht um den heißen Brei herum, Spiele wie das heute in Rede stehende sind eher Nischenspiele. Ja, jeder kann sich ein Exemplar abholen und Stunden auf offener Straße verbringen, aber ein Simulator dieser Art ist gedacht und am besten zu erleben, wenn er gut ist... simuliert. Aus diesem Grund gibt es einen unmittelbaren Vorbehalt, den man bei Saber Interactive 's Road Kings im Hinterkopf behalten sollte, denn obwohl es grundsätzlich auf dem Controller oder der Maus und Tastatur spielbar ist, ist die beste Art, dieses Spiel (und auch Euro /American Truck Simulator ) mit einem Rad und Pedalen zu spielen, vorzugsweise mit einem der massiven LKW-Räder mit einer astronomischen Anzahl von Tasten darauf.

Der Grund, warum wir diesen Vorbehalt erwähnen, ist, dass die Mehrheit der Spieler wahrscheinlich nicht das Geld ausgeben wird, um in ein richtiges Trucking-Sim-Setup zu investieren, was meiner Meinung nach nach einer kurzen Zeit des Testens von Road Kings auf der Gamescom eigentlich ziemlich enttäuschend ist. Ja, nach Jahren der Dominanz von SCS Software mit seiner Truck Simulator -Serie schießt Saber auf den Thron mit einer Option, die ebenso gut simuliert und schwierig zu meistern ist, wenn auch mit einigen dümmeren und lächerlicheren Elementen, die die Spieler auf Trab halten.

HQ

Ich muss nicht viel Zeit damit verbringen, die Prämisse dieses Spiels zu erklären, da es sehr wörtlich und unkompliziert ist. Sie sind Lkw-Fahrer und das Ziel ist es, Aufträge abzuschließen, um Geld zu verdienen und Ihre Fähigkeit zum Transport von Fracht zu verbessern. Du beginnst mit einem alten und technologisch begrenzten Lkw mit einem beschissenen Anhänger, der so gut wie keinen Schutz hat, und du musst zu Verträgen eilen, andere Lkw-Fahrer schlagen, um den Job zu beanspruchen, bevor du dann kilometerweit reist, um die Fracht dorthin zu bringen, wo sie sein muss. Wenn Sie gut abschneiden und die Fracht in gutem Zustand liefern, verdienen Sie viel Geld, das Sie schließlich verwenden können, um einen besseren LKW oder einen verbesserten Anhänger oder andere hilfreiche Gegenstände zu kaufen, zusätzlich zum Ruf, damit die Auftragsgeber bessere und anspruchsvollere Aufträge anbieten können. Aber wenn du es vermasselst oder das Gesetz brichst, indem du zum Beispiel zu viele rote Ampeln überfährst, wirst du Schwierigkeiten haben, voranzukommen und mit deinen grundlegenden und ziemlich schrecklichen Werkzeugen festsitzen.

Von hier aus ist es eine recht einfache Simulation des Lkw-Verkehrs mit allen damit verbundenen Herausforderungen. Sei es, dass Sie lernen, wie früh Sie mit dem Bremsen beginnen müssen, um sicherzustellen, dass Ihr Lkw nicht über eine rote Ampel fährt, ob Sie Ihre Ladung richtig anordnen, wenn Sie mehrere Aufträge annehmen, dass die Erstlieferung zuerst entladen wird, um Stunden beim Entladen und Wiederbeladen Ihres Anhängers zu sparen, oder ob Sie einfach die Gesundheit Ihres Fahrers verwalten, um sicherzustellen, dass er die nötige Ruhe und Entspannung erhält und nicht tagelang hinter dem Steuer sitzt. Es ist eine ziemlich komplexe Reihe von Systemen, wenn man zum ersten Mal in sie eingeweiht wird, aber mit der Zeit wird man immer vertrauter und beginnt, Tricks und Tipps aufzunehmen, die einem auf seiner Reise helfen.

Werbung:

Dies ist jedoch der Zeitpunkt, an dem Saber beginnt, einige Sand ins Getriebe zu werfen. Wenn man bedenkt, dass dies derselbe Entwickler ist, der uns die MudRunner -Serie gegeben hat, bemerkt man beim Fahren durch den amerikanischen Süden vielleicht, dass der Wind auffrischt und der Regen zu peitschen beginnt. Plötzlich, nach einer Zeit mit klarem Himmel und offenem Asphalt, findest du dich im Zentrum eines Hurrikans wieder, eines turbulenten Sturms, der sogar Brücken aus ihren Fundamenten reißt und dich über massiv unebene Oberflächen fahren lässt, steigende Wasserstände überquert, verlassenem Verkehr ausweicht und vieles mehr. Was einst ein sehr authentisches Simulationsspiel war, wird zur Grundlage für einen verrückten 80er-Jahre-Actionfilm, und es ist eine ungewöhnliche Balance, die vielleicht nicht das ist, was die reinen Simulationsfans häufig zu schätzen wissen, die aber die Mehrheit der anderen Spieler als die Lichtblicke in ihrer Erfahrung mit Road Kings finden wird.

Werbung:

Aber Stürme hin oder her, es lässt sich nicht leugnen, dass das, was Saber in Road Kings konstruiert hat, eine komplexe und umfassende Lkw-Simulationserfahrung ist. Auch hier wird es nicht für jeden geeignet sein, da diese Spiele es nie sind, aber wenn Sie jemals den Drang verspürt haben, sich auf den Fahrersitz eines 18-Rad-Fahrzeugs zu setzen, scheint dies eine sehr gute Option zu den aktuellen Goldstandard-Optionen zu sein, die die American /Euro Truck Simulator -Serie sind.