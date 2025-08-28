Valor Mortis Vorschau: Der Entwickler von Ghostrunner will sich im Meer der Soulslikes abheben

Nach zwei ziemlich gut aufgenommenen Ghostrunner Spielen würde man natürlich annehmen, dass ähnliche Projekte für Entwickler One More Level am Horizont stehen würden. Rasante, flüssige Cyberpunk-Action, vollgepackt mit intensiven Kämpfen und elektrisierendem Parkour und Bewegungen. Es ist nicht so, dass der Entwickler ein One-Trick-Pony ist, es ist nur so, dass dies die Art von Spiel ist, die er am besten kann, und man würde annehmen, dass er deshalb bei seinen Waffen bleiben würde. Geben Sie Valor Mortis ein.

Dies ist nicht gerade das Spiel, von dem man annehmen würde, dass es One More Level erstellt, auch wenn es Flair und Elemente hat, die an Ghostrunner erinnern. Ich sage das, weil Valor Mortis in erster Linie ein Soulslike-Action-RPG ist und in zweiter Linie im Europa der Napoleonischen Ära spielt. Ja, was das Aussehen und die Spielrichtung angeht, ist es ziemlich weit von Ghostrunner entfernt, aber das Endprodukt ist eigentlich ziemlich überraschend.

Ich hatte die Gelegenheit, auf der Gamescom Valor Mortis auszuprobieren, und was ich entdeckt habe, war ein Soulslike, das sich tatsächlich ziemlich frisch anfühlte. Ich bin ein ziemlich starker Kritiker des Soulslike-Subgenres, da ich die vielen Spiele, die in diesem Bereich tätig sind, zu vertraut und ähnlich finde, da es ihnen an einer zentralen kreativen Auswahl mangelt, die es ihnen ermöglicht, sich von selbst abzuheben. Bei Valor Mortis geschieht dies in der Ich-Perspektive und in den Schattierungen von Ghostrunner, die durchgehend leuchten.

Im Wesentlichen handelt es sich um ein Spiel, bei dem man sich mehr in die Action eintaucht, da man sich im Körper des Protagonisten befindet. Es gibt kein Zuschauen aus der Third-Person-Perspektive, über die Schulter des Helden, sodass du leicht erkennen kannst, wann Feinde dich flankieren. Hier kannst du nur sehen, was sich in deinem peripheren Blickfeld befindet, und kombiniert die ungewöhnlichere Perspektive mit intensiven Nah- und Fernkämpfen, die, wie für den Spielstil üblich, herausfordernd sind und auf dem richtigen Timing deiner Bewegungen basieren. Hinzu kommt die Fluidität von Ghostrunner, da du mit einer reibungslosen Bewegungssuite schnell durch die Welt navigieren kannst, selbst mit grundlegenden Parkour-Fähigkeiten, um dich auf Ästen über steile Abhänge zu schwingen, um die ansonsten recht lineare Levelstruktur müheloser zu durchqueren. Es mag wie rudimentäre Änderungen hier erscheinen, aber wenn man bedenkt, wie altbacken der Soulslike-Sektor geworden ist, ist es grenzwertig revolutionär.

Jetzt, zugegeben, darüber hinaus ist es immer noch ein Soulslike-Spiel. Es gibt Lagerfeuer-ähnliche Checkpoints, begrenzte verbrauchbare Heiltränke sowie eine sammelbare Währung, die zum Erwerb von Upgrades verwendet wird und die verloren geht, wenn du im Kampf besiegt wirst, sodass du letztendlich zu deinem Todesort zurückkehren musst, um sie zurückzufordern, wenn du kannst... Es gibt einfache Feinde, die respawnen, so dass du entscheiden musst, ob es sich lohnt, sie erneut zu töten oder einfach an ihnen vorbeizugehen, und das alles auf riesigen Bossen, die deine Fähigkeiten in mehrstufigen Kämpfen auf die absolute Probe stellen sollen. Am Ende des Tages erfindet Valor Mortis das Soulslike-Rad nicht neu, sondern verbessert es nur und führt es in eine Richtung, an der nur sehr wenige andere interessiert zu sein scheinen.

Was die Handlung und die Idee betrifft, sich während der napoleonischen Ära in ein vom Krieg zerrüttetes Europa zu wagen, gibt es hier definitiv auch einige interessante Ideen zu entdecken. Aber ich würde auch sagen, dass einer der Bereiche, in denen Soulslikes schon immer erfolgreich war, die fesselnden Weltthemen und erzählerischen Ideen sind. Während also Valor Mortis ein faszinierendes Thema und eine faszinierende Richtung hat, so auch Steelrising, Lies of P, Elden Ring, Sekiro: Shadows Die Twice, Nioh, Blasphemous, Lords of the Fallen, Hollow Knight, Enotria: The Last Song, Dark Souls, die Liste geht weiter und weiter und weiter...

Wie Sie also sehen können, tanzt One More Level um die vertraute Natur der Soulslike-Formel mit Valor Mortis herum. Nach nur wenigen Minuten Spielzeit werden Sie verstehen, was dieses Spiel sein will, daran besteht kein Zweifel, aber Sie werden auch die Bereiche bemerken, in denen es wirklich einzigartig ist, indem es Funktionen und kreative Entscheidungen bietet, die es ihm ermöglichen, sich von der Masse abzuheben und zu gedeihen. Es liegt an den weniger trägen Bewegungen und der Ego-Perspektive, dass Valor Mortis im Meer der Soulslikes herausstechen wird, aber ob es letztendlich die Landung halten und mit den Besten des Subgenres konkurrieren wird, werden wir mit Sicherheit wissen, wenn das Spiel im Jahr 2026 erscheint.