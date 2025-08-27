Invincible VS Vorschau: Der brutale Superhelden-Tag-Fighter, auf den du gewartet hast

HQ

Wenn man bedenkt, wie die Erzählung von Invincible angeordnet ist, passt das eigentlich ziemlich natürlich zum Format eines Kampfspiels. In den Comics und sogar in der Zeichentrickserie, die auf dem schriftlichen Quellenmaterial basiert, sehen wir routinemäßig berühmte Helden und Charaktere, die in extravaganten Versatzstücken gegeneinander kämpfen, chaotische und kolossale Ereignisse, die die Welt in Stücke reißen und im Wesentlichen zu einer Götter-unter-Menschen-Situation führen. Es gibt ein häufiges Kräftemessen, eine ständige Reihe von Schlachten, in denen wir die verschiedenen Fraktionen im Streit gegeneinander sehen, und aus diesem Grund ist Invincible, ein bisschen wie DC und Marvel, perfekt für das Kampfformat und insbesondere für das Tag-Kampfformat.

Aber nur weil es in der Theorie perfekt zur Formel passt, wie schlägt es sich eigentlich in der Praxis? Im Rahmen der Gamescom hatte ich die Gelegenheit, das Spiel selbst in die Hand zu nehmen, wobei Executive Producer Mike Willette (der zuvor für seine Arbeit an der Killer Instinct -Serie bekannt war) vor Ort war, um mich durch einige der einzigartigen und komplizierteren Systeme und Mechaniken zu führen.

Bevor ich jedoch zu diesen komme, möchte ich nur sagen, dass das Thema und der StilInvincible der Welt hier perfekt eingefangen wurden. Die Charaktere sind authentisch, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die gleichen Synchronsprecher aus der Zeichentrickserie verwendet werden, und das Leveldesign und die Art und Weise, wie man die Kulisse des Levels mit großen Angriffen in Stücke schlagen kann, bedeuten, dass das göttliche Thema dieser Personen erhalten bleibt. Oh, und so ist auch die Gewalt und Brutalität. Invincible mag einen eher leichten und lebendigen Animationsstil und eine eher lebendige Farbpalette haben, aber es ist sehr blutig und rücksichtslos, und das ist es, was wir im Spiel sehen, wenn Charaktere blutig und gebrochen und schließlich hingerichtet werden, wenn sie von tödlichen Bewegungen getroffen werden. Es ist nichts auf dem gleichen Niveau wie z.B. Mortal Kombat, aber Gliedmaßen können weggesprengt, Köpfe wie Trauben geplatzt und Knochen zerschmettert werden, wie es völlig normal ist.

Wie auch immer, wenn wir zum eigentlichen Gameplay übergehen, hat Quarter Up andere Kampfspiele widergespiegelt, indem es ein System bietet, das für Neulinge und diejenigen, die mit dem Genre weniger vertraut sind, leicht zu erlernen ist, aber das mit sehr komplizierten und tiefgründigen Systemen kombiniert wird, die die Besten der Besten mit großer Wirkung einsetzen können. Im Wesentlichen sind die typischen leichten und schweren Schläge vorhanden, es gibt zweidimensionale Bewegungen in den horizontalen und vertikalen Ebenen, du kannst ausweichen, blocken, springen und dich ducken, was du mit anderen einfachen Bewegungen für etwas komplexere Fähigkeiten kombinierst, und du kannst natürlich leicht zwischen den drei Charakteren in deinem Team gleichzeitig hin- und herwechseln.

Darauf aufbauend gibt es eine Reihe von Fähigkeiten und Moves, die perfekt getimt werden müssen, um den größten Effekt zu erzielen. Du kannst Angriffe im Wesentlichen parieren, dich im letzten Moment einklinken, um einen schnellen Überraschungsschlag zu landen oder die Kombo eines Gegners gegen dich zu brechen, und dann kannst du diese Mechanik noch weiter ausbauen, indem du alle Konter konterst, die du oder jemand an dir ausprobiert, was zu Finten und Tricks führt, die dich ständig auf Trab halten. Es ist rasant und herausfordernd, aber ungemein lohnend und bietet eine großartige Balance zwischen einfachen Mechaniken und komplizierten und schwierigen Systemen, die, wenn sie erobert werden, dich zu einem würdigen Gegner von sogar Thragg machen.

Meine Vorliebe für Invincible VS hat bewiesen, dass dieses Spiel einiges an Lernen erfordert, um es zu meistern, vor allem, wenn man die Dynamik der Teamkonstruktion in die Gleichung einbezieht. Nein, wir sprechen nicht davon, ein Trio auf die gleiche Weise aufzubauen, wie man zum Beispiel Charaktere für ein MOBA auswählt, aber man sollte ein wenig Ausgewogenheit bei den Helden/Schurken haben, die man auswählt, da Rex Splode und Atom Eve bessere Fernkampfcharaktere sind, während Invincible und Battle Beast es vorziehen, hautnah zu sein und mit ihren Fäusten oder ihrem Streitkolben Schädel zu zertrümmern. für den Fall des letzteren. Es gibt ein gewisses Maß an Überschneidungen in den Charakterkategorien, wobei Omni-Man einen Fernkampfangriff in seinem Kit hat, aber der Punkt ist, dass du, wenn du als Bulletproof spielst, nicht erwarten solltest, Rex Splode aus der Ferne zu schlagen.

Ansonsten gibt es aus der Gameplay-Perspektive einige zusätzliche komplizierte Mechaniken, die in Invincible VS verwendet werden, einschließlich Balken, die im Wesentlichen ausdauerähnliche Systeme für deine Tag-Mechaniken sind. Wenn du zu häufig ein- und aussteigst, oder die Combo-Breaker-Moves und ähnliches zu oft einsetzt, wirst du sie nicht mehr verwenden können, bis du die Leiste wieder aufgebaut hast, indem du dich im Kampf behauptet hast. Dies ist ein wichtiges System, da du deine Charaktere ständig austauschen möchtest, um den ausgetagten Individuen Zeit zu geben, sich auszuruhen und ein wenig Gesundheit zu erholen (bis zu einem gewissen Grad). Auch hier dreht sich alles um die Balance und die maximale Nutzung der vielen Systeme, die das Spiel präsentiert, was sich nicht auf die epische Stage-Swap-Funktion übertragen lässt, bei der man einmal pro Match (wieder nicht einmal pro Spieler, einmal pro Match) einen epischen Angriff landen und tatsächlich die Phase wechseln kann, in der der Kampf stattfindet. In Invincible Manier ist dies normalerweise ein sehr gewalttätiger Zug, der einigen der immensen Kämpfe aus dem Quellmaterial ähnelt, wie dem berühmten Kampf Invincible gegen Omni-Man, bei dem es in einem Moment in einer amerikanischen Stadt und im nächsten im Himalaya ist.

In einer Zeit, in der Tag-Fighter weniger verbreitet sind, aber dank Marvel Tokon: Fighting Souls auch im Jahr 2026 noch beliebter werden werden, scheint Invincible VS eine ziemlich frische Ergänzung des Genres zu sein. Es ist rücksichtslos und schnell, herausfordernd und dennoch reaktionsschnell und macht Spaß, es ist alles, was man sich von einem Invincible Kampfspiel wünschen kann. Der große Test wird sein, wie sich die besten Spieler auf der ganzen Welt an das Spiel anpassen und es auf die Probe stellen, denn wir alle wissen, dass eine feste Meinung zu einem Kampfspiel erst nach stundenlangen strengen Tests und Übung entwickelt werden kann. Trotzdem bin ich im Moment fasziniert und kann es kaum erwarten, mehr zu sehen, vor allem, wenn Allen the Alien letztendlich hinzugefügt wird...