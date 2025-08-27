Skate Vorschau: Ein bisschen skurril, aber ansonsten eine willkommene Rückkehr

HQ

Wenn man bedenkt, wie das Jahr 2024 letztendlich für Electronic Arts als Videospielfirma verlief, und die jüngsten Entlassungen zu Beginn des Sommers, ging ich mit dem Eindruck in diese Saison, dass 2025 auch für EA ziemlich hart werden könnte. Gerüchte und Berichte zeichneten das Bild, dass Battlefield 6 aufgrund eines schwindelerregenden Budgets und immenser Erwartungen an die Spielerzahlen nur einen harten Kampf zu führen hatte, Und der Rest des Publisher-Programms für das Jahr schien sich um seine jährlichen Sport-Franchises zu drehen, die wahrscheinlich nur das Interesse treuer und wiederkehrender Fans wecken. Trotz alledem hatte Battlefield 6 zwei ausgezeichnete Beta-Wochenenden und sieht jetzt nach einem todsicheren Erfolg aus, und obendrein hatte ich die Gelegenheit, Skate in einem praktischen Build auszuprobieren, und Überraschung, Überraschung, auch es entwickelt sich zu fast dem, was ich mir erhofft hatte.

Ja, nach Jahren der Entwicklung, von denen die meisten mit Hilfe einer engagierten Community verbunden waren, die hilfreiches Feedback gegeben hat, ist Entwickler Full Circle bereit, Skate in die Hände der Spieler zu legen. Am 16. September wird das Spiel als Early-Access-Projekt für PC, PlayStation und Xbox veröffentlicht, und das bedeutet, dass der Kernkörper zwar vorhanden ist und es eine anständige Menge an Inhalten gibt, dies aber nur ein Bruchteil dessen ist, was wir bei der endgültigen Veröffentlichung von 1.0 bekommen werden.

Bedeutet das, dass Sie es vermeiden sollten, wenn Sie sich im Early Access befinden, bis die Zeit reif ist? Ist dies eine der Situationen, in denen es ehrlich gesagt nicht genug gibt, um eine Investition zu rechtfertigen? Nö und nö. Skate ist ein Free-to-Play-Spiel, was bedeutet, dass es zwar vollgepackt ist, echtes Geld auszugeben, um Kosmetika zu kaufen (und nur Kosmetika, da keine spielbeeinflussenden Elemente bezahlt werden), aber du musst keinen Cent ausgeben, um deine Reise auf dem lebendigen Spielplatz von San Vansterdam zu beginnen. Außerdem hat Full Circle im Grunde genommen eine voll funktionsfähige Welt und ein Gameplay-System als Teil dieses Early-Access-Builds geschaffen, eine Reihe von Mechaniken und Funktionen, die sich im Grunde wie Skate 3 anfühlen, wenn sie im Jahr 2025 veröffentlicht würden.

Ich war schon immer eher ein Skate -Fan als ein Tony Hawk -Fan, und wenn das auch auf dich zutrifft, wirst du froh sein zu hören, dass Full Circle zu Beginn zwei Steuerungsschemata bietet, wobei eines eine Kopie davon ist, wie Skate gespielt wurde. Wenn Sie, wie ich, alle Tricks und Kombos tief in den Tiefen Ihres Geistes implantiert haben, werden die ersten fünf Minuten von 2025 Skate sie alle aufwecken und Ihr vergangenes Ich wie eine Art knorriger und radikaler Schläferagent des Kalten Krieges beschwören. Hinzu kommt, dass die Bewegung auf dem Brett genauso schwebend und geschmeidig ist, die Bewegung außerhalb des Bretts so stark ist wie zuvor, es gibt Möglichkeiten, einen Respawn-Punkt zu setzen, Systeme, um einen Clip aufzunehmen und ihn in ein großartiges Showreel zu verwandeln, tonnenweise Anpassungssysteme, um Ihren Skater zu Ihrem eigenen zu machen, ausgezeichnete und dumme Kautionsmechaniken, Und sogar ein rockiger Soundtrack mit allen möglichen modernen und klassischen Indie- und Alternative-Hits.

Der Punkt ist, dass sich Skate im Jahr 2025 wie Skate anfühlt, als wäre es nie weg gewesen. Alle Markenzeichen der Serie sind da und der Wiedereinstieg fühlt sich natürlich und reibungslos an, ein herrlicher Übergang, auf den ich anderthalb Jahrzehnte gewartet habe. Das soll aber nicht heißen, dass es keine Unterschiede gibt, denn es gibt viele. Zum einen, während Skate nie eine realistisch aussehende Serie war, tendierte hier Full Circle zu animierteren Charakterdesigns und einer farbenfroheren künstlerischen Richtung, ein bisschen wie Dragon Age: The Veilguard in vielerlei Hinsicht und wie das die Art und Weise veränderte, wie die Fans die Dragon Age -Serie sahen. Die Charaktere versuchen auch, realer und authentischer zu sein, und versuchen manchmal sogar, viele der extravaganteren Systeme des Spiels zu erklären, wie z.B. eine Behandlung, die deinem Charakter verabreicht wird, die ihn anscheinend unzerbrechlich macht, daher die epischen Kautionen, von denen sie leicht wieder aufstehen können. Diese Dinge sind kleine Änderungen im großen Ganzen, aber sie stehen am Rande des charakteristischen Vibes und Eindrucks, den die Skate -Serie immer präsentiert hat, und lenken sie stattdessen in eine modernere Richtung.

Was das Gameplay betrifft, so scheint es zwar ein paar Elemente aus den Skate Tagen von einst zu geben, die im Moment fehlen, wie z.B. die Möglichkeit, auf Autos zu fahren, aber die meisten Funktionen sind vorhanden und werden sogar unterstützt und mit einigen hervorragenden Ideen erweitert. Wenn du jetzt zum Beispiel von deinem Brett springst, kannst du Parkour fahren und einige Oberflächen hochklettern, um neue Bereiche zu erreichen. Es ist kein so umfassendes System wie z.B. Assassin's Creed, aber es ermöglicht dir, versteckte Bereiche und ideale Orte zu finden, an denen du dich abstürzen kannst, und obwohl ich zugebe, dass es manchmal etwas skurril und seltsam aussieht, macht es in der Praxis das Finden neuer Orte zum Shredden nur umso interessanter.

Es gibt auch sehr große Ambitionen für die kooperative und gemeinschaftliche Seite dieses Spiels, aber ich muss dazu vorerst eine zurückhaltendere Meinung äußern, da es Hunderte von anderen Spielern geben kann, die jeweils auf einem Server von San Van herumfahren, aber aufgrund der Art der Vorschau Ich habe immer nur wenige getroffen. Ich bin mir sicher, dass dies das Erlebnis umso unterhaltsamer machen wird, wenn es unzählige andere gibt, die Tricks knallen lassen und süße Lines aufstellen, die man besitzen kann.

Und um auf die Mikrotransaktionen des Spiels zurückzukommen: Ich kann mir noch keine fundierte Meinung darüber bilden, wie viel von der Gesamterfahrung diese in Anspruch nehmen werden, aber ich kann sagen, dass jeder, der einfach nur spielen und In-Game-Herausforderungen abhaken möchte (die sogar scheinbar täglich zurückgesetzt werden), um Ruf und Fortschrittspunkte zu verdienen, Du wirst auch viele, viele Möglichkeiten finden, neue kosmetische Gegenstände und Ausrüstung zu verdienen.

Kurz gesagt, nach dem, was ich erlebt habe, scheint Skate eine ziemlich großartige Rückkehr zur Form für die Serie zu sein. In gewisser Weise ist es ein bisschen wie Battlefield 6, denn ich warte auf den Curveball, ich warte darauf, dass die Stecknadel fällt und um herauszufinden, was an Ort und Stelle gesetzt wurde, damit sich meine Zeit und Investition unlohnend anfühlen. Bis jetzt, wieder wie Battlefield 6, sehe ich keine Sorge, ich sehe nur ein wirklich lustiges Spiel, das absolut vor Nostalgie strotzt, aber nicht auf die sichere und ziemlich langweilige Art und Weise, wie es der endlose Strom von Remastern und Remakes tut.