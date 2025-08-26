Resident Evil Requiem Vorschau: Ein wahr gewordener Albtraum

HQ

Die Gamescom 2025 war eine besondere Angelegenheit für mich, da ich nur einen kleinen Teil der Zeit damit verbracht habe, Videospiele zu spielen und einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, was einige der heißesten und am meisten erwarteten Projekte auf Lager haben. Aus diesem Grund war das Rendezvous, das ich mit Capcom geplant hatte, um Resident Evil Requiem zu sehen, einer der aufregendsten Teile meines Zeitplans, ein kurzer 30-minütiger Termin, den ich mir markiert, markiert und in meinem Kalender markiert hatte.

Resident Evil hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich, in der es wahre zeitlose und geliebte Hits wie Resident Evil 2 und 4 enthält, aber dann auch mit weniger geliebten Folgen wie Resident Evil 5 und 6 getrübt wird. Ich erwähne dies, weil die jüngste Erinnerung an das Franchise etwas ähnlich war, da Resident Evil 7: Biohazard weiterhin beeindruckt und hervorsticht, während Resident Evil Village in einem mittelmäßigeren Licht steht, zumindest meiner Meinung nach.

Als ich in die Requiem -Demo ging, stellte sich für mich die Frage, wo der neunte Teil der Serie in das Resident Evil -Spektrum einzuordnen würde, und obwohl es noch früh ist und es noch viel, viel mehr vom Spiel gibt, das wir sehen müssen, bevor wir ein vollständiges Urteil fällen, gab mir die Demo das Vertrauen, dass Requiem wieder ein Top-TitelResident Evil sein wird.

Was mich betrifft, so begann die Demo damit, dass die neue Protagonistin Grace Ashcroft kopfüber an ein altes Krankenhausbett gefesselt wurde. Grace wurde das Blut abgesaugt, während sie im Dämmerlicht saß und darauf wartete, dass ein düsteres Schicksal sie schließlich einholen würde. Obwohl Grace kein Leon S. Kennedy ist und sich nicht aus jeder Gefahr befreien wird, verfügt sie über eine spezielle Ausbildung, Fähigkeiten, die sie sich in ihrer Zeit in den Rängen der CIA angeeignet hat. Mit Mut und Entschlossenheit und einem kühlen Kopf gelingt es Grace, sich aus dieser schrecklichen Situation zu befreien, und hier begann die Demo wirklich.

Der genaue Ort, an dem Grace festsitzt, ist unklar, aber es ist ein altmodisches Gebäude voller Gefahren und Tricks, die wir vonResident Evil einem Ort erwarten. Lichter flackern, Tapeten lösen sich ab, überall sind Lecks und die Dunkelheit birgt allerlei furchterregende Aussichten. Jeder, der schon einmal ein Resident Evil Spiel gespielt hat, wird sich wie zu Hause fühlen, und das gilt auch für das, was danach kommt. Die Gnade muss entweichen, und das geschieht in typischer Resident Evil Weise; Sammeln von Schlüsseln oder notwendigen Gegenständen, um verschlossene Türen zu öffnen und Hindernisse zu umgehen. In diesem Fall, nachdem wir einen Korridor entlanggegangen sind, der sich nie sicher und einladend anfühlte, stellen wir fest, dass die Tür zur nächsten Zone geschlossen ist und zum Öffnen eine Zündschnur erforderlich ist. Wie bekommen wir die Sicherung, fragen Sie? Ganz einfach, es befindet sich in einem verschlossenen Schrank, einem Schrank, der nur mit einem Werkzeug geöffnet werden kann, das, Sie haben es erraten, woanders gefunden werden muss.

So geht der traditionelle Zyklus, den so viele lieben und verehren, weiter. Grace wandert durch die verwinkelten und dunklen Korridore auf der Suche nach dem Gegenstand, den sie braucht. Sie findet ein Feuerzeug, um die Dunkelheit zu erhellen, und mit diesem in der Hand reist sie in einen pechschwarzen Raum mit einer angelehnten Tür am Ende. Erfahrene Fans wissen, was sie erwartet... Hier treffen wir auf ein neues Monster, eine schreckliche humanoide Kreatur mit rasiermesserscharfen Zähnen und Klauen, eine Bestie, die sich an Menschenfleisch labt. Es ist die Art von Albtraum, die man eigentlich in Raccoon City zu finden hofft, und dies entfacht die bekannte Fluchtreaktion, was Grace dazu bringt, in seelenzermalmender Angst zu fliehen. Aber wohin soll es gehen? Es gibt keine anderen offenen Türen, es ist eine Sackgasse. Glücklicherweise ist nicht alle Hoffnung verloren, denn dieses Monster kann im Licht nicht existieren, da sein Fleisch beim Betreten eines erleuchteten Raumes versengt.

Wieder bildet sich eine weitere Gameplay-Schleife, in der Grace sich bewegt und ins Licht flieht, um sich vor einem düsteren Schicksal zu retten. Dies ist jedoch nicht allzu einfach, da der Großteil dieses Ortes in Dunkelheit getaucht ist und das Monster seine Beute verfolgt und nach Geräuschen lauscht, die Grace verraten könnten. In einem sehr Horror-Trope-Stil fallen beim Bewegen einer Kiste verschiedene Objekte zu Boden, geskriptete Ereignisse, bei denen das Monster zu Graces Standort strömt und sie sich mit angehaltenem Atem versteckt, bis es aufgibt und das Gebiet verlässt.

Nachdem sie sich ein Werkzeug zum Öffnen des Schranks besorgt hat, geht Grace los, um die Lunte zu beanspruchen, aber hier wird der nächste große Trick gespielt, denn das Entfernen der Lunte bedeutet den Verlust des Lichts, wodurch der Bereich zur vollständigen und ungehinderten Domäne des Monsters wird. Natürlich schnappt sich Grace die Lunte und rennt um ihr Leben durch dunkle Korridore, nur das Feuerzeug leuchtet ihren Weg, bevor sie die Türsteuerungen findet, die Sicherung platziert und sieht, wie sich die Tür langsam öffnet, haarsträubend langsam, was es Grace schließlich ermöglicht, sich im letzten Moment hindurchzwängen zu können wie Indiana Jones, der aus einem uralten Grab entkommt. Freiheit. Aber nicht ganz, als das Monster Graces Bein packt und sie zurück in die Dunkelheit zieht, wobei im letzten Moment der Demo ihr Gesicht außerhalb der Reichweite des Lichts verschwindet und Tränen über ihre Wangen laufen.

Der Eindruck, den ich beim Spielen von Resident Evil Requiem gewonnen habe, ist, dass der charakteristische Angstfaktor wieder voll da ist, wenn man eine junge und menschlichere Figur sieht, die gegen einen Terror nach dem anderen um ihr Leben kämpft. Unabhängig davon, ob du in der Ego- oder Third-Person-Perspektive spielst, da die Modi in den Einstellungen leicht im laufenden Betrieb ausgetauscht werden können, stechen der Schrecken und die Gefahren hervor, wobei sich der Einsatz von Licht und Ton als effektive Werkzeuge erweist, um herzzerreißende Angst zu erzeugen. Es ist kompakt und klaustrophobisch, es ist vertraut in der Gameplay-Struktur und dem Spielstil, und es ist roh und furchterregend auf die Art und Weise, wie es alle großen Resident Evil Spiele sind. Obwohl diese Demo nur kurz war und kein vollständiges Bild des Spiels zeichnete, schien sie die charakteristischen Merkmale dessen, was wir von dieser Franchise erwarten, richtig wiederzugeben, und wenn Sie nach einem wahren Albtraum gesucht haben, den Sie durchleben können, scheint Capcom in diesem kommenden nächsten Kapitel der Serie die richtigen Teile an Ort und Stelle zu haben.