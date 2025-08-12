Battlefield 6 Vorschau: Impressionen aus der Open Beta

HQ

Obwohl ich ein wenig abgeschreckt war von der zeitspezifischeren, absichtlich langsameren und weniger präzisen Battlefield -Erfahrung, die Battlefield 1 und Battlefield 5 bieten, habe ich eine sehr gute Beziehung zu der Serie, die darauf zurückgeht, dass ich ein Scharfschütze bei Arica Harbor in Bad Company 2 war und mit Battlefield 3 und Battlefield 4 wirklich explodierte. Als Einzelspieler-Liebhaber gibt es keine stärkere Multiplayer-Spielserie, weil sie Ihnen neben all den kompetitiven Elementen so nahtlos ein pures Eintauchen bietet. Du schaust dir nicht nur deine Punktzahl an und feierst wichtige Upgrades für deine gewählte Charakterklasse, sondern bist auch mit deinen Brüdern und Schwestern im Kampf in den Schützengräben.

Battlefield 6 ist in vielerlei Hinsicht ein Comeback zu der Art von Battlefield, die ich am meisten geliebt habe, die vom ersten Hauptmenü bis hin zu deinem gesamten Team in Conquest kristallklar ist, um sich mit Dutzenden von anderen Spielern einen explosiven Grabenkampf zu liefern. Dies ist das gute altmodische Battlefield mit einem Fokus auf beeindruckende Explosionen und Zerstörungen sowie teambasierte, klassenbasierte Kriegsführung, bei der dein Beitrag zur Frontlinie viele verschiedene Formen annehmen kann.

Ich habe unzählige Matches auf Iberian Offensive, Liberation Peak und Siege of Cairo gespielt, von denen jedes zeigt, wie DICE seine Muskeln spielen lassen kann, wenn es richtig losgeht. Kairo ist geschlossener, mit extremen Feuergefechten in kleinen, engen Straßen und Gassen, aber ansonsten sind es offene Flächen, viele Fahrzeuge und die klassische Battlefield Soundscape, die jeden Moment wie ein Dolby-Motion-Logo im Kino klingen lässt.

Ganz klassisch habe ich mich hauptsächlich auf die Support -Klasse konzentriert, die seit den Bad Company 2 -Tagen aufgrund ihres Fokus auf Teamfähigkeit ein persönlicher Favorit ist. Die neue Art, gefallene Kameraden aus dem feindlichen Feuer zu ziehen und sie in Sicherheit wiederzubeleben, macht das Ganze nur noch immersiver, und im Allgemeinen scheinen die verschiedenen Kits sehr vielseitig, reaktionsschnell und effektiv im Kampf zu sein. Vor allem auf Liberation Peak habe ich mehrere wunderbare Engpässe erlebt, bei denen beide Teams hart gepusht haben und bei denen Unterstützungsspiele wie Unterdrückung, Rauchgranaten und Nachschub sehr wichtig wurden. Das ist genau das, was andere ähnliche Serien einfach nicht erreichen können, diesen Push/Pull-Faktor, bei dem es sich anfühlt, als gäbe es eine Frontlinie, die ständig auf und ab geht, und sie scheint wieder hier zu sein.

Während Conquest der charakteristische Modus der Serie bleibt, hatte ich auch viel Spaß bei Breakthrough, das eine Art Weiterentwicklung von Rush ist. Es war einmal eine Zeit, in der Rush der Star war, und gerade weil beide Mannschaften genau das gleiche Ziel verfolgten, d.h. entweder einen einzigen Punkt verteidigen oder angreifen, entstanden großartige Situationen von purer Intensität. Breakthrough begrenzt die Anzahl der Spieler ein wenig, bietet aber die gleiche fantastische Dynamik, bei der man das Gefühl hat, als Individuum etwas mehr zu bedeuten.

Aber abgesehen davon, dass Conquest etwas chaotischer wirkt als so etwas wie Breakthrough, gibt es im Moment nur sehr wenige Beschwerden. Die TTK (Time to Kill) des Spiels scheint ziemlich fein abgestimmt zu sein, ebenso wie die allgemeine Steuerung, die Physik und all die kleinen Aspekte eines Shooter-Erlebnisses, die sowohl Immersion als auch Balance schaffen. Es ist alles felsenfest, sogar Monate vor der eigentlichen Veröffentlichung.

Es ist immer noch schwer zu sagen, ob die Skins, die man kaufen kann, dumm aussehen, oder ob das Spiel bis zum Rand mit aggressiven Mikrotransaktionen gefüllt ist, oder ob das Endprodukt ein wenig zu fehlerhaft ist, aber es ist klar, dass sich die Battlefield Labs -Initiative ausgezahlt hat, denn Battlefield 6 wird ein Comeback für alles sein, was ich an der Serie liebe.