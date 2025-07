Ein Sprung in ein turbulentes Gedankenmeer - Mind Diver hat den Übergang vom Studentenprojekt zum kommerziellen Produkt vollzogen

Wir haben zuletzt vor fast drei Jahren über das Spiel Mind Diver geschrieben. Damals war dieses einzigartige Detektivspiel eines von vier Abschlussprojekten des Game Design-Programms der dänischen Filmschule im Jahrgang 2022. Seitdem hat sich viel getan. Aus der Studiengruppe ist ein kleiner Entwickler geworden (mit dem coolen Namen Indoor Sunglasses ), und das Spiel ist ein kommerzielles Projekt mit dem japanischen Publisher PLAYISM geworden.

Das bedeutet auch, dass die Ambitionen geweckt wurden, erklärt Anne Sofie Schaumburg, Hauptkünstlerin bei Indoor Sunglasses. Ursprünglich wurde sie als Freiberuflerin für das Studentenprojekt eingestellt und hat seitdem miterlebt, wie sich das Spiel von einem vielversprechenden Prototyp zu einem Spiel entwickelt hat, das bald ein vollständiges Spiel mit einer geschätzten Spielzeit von etwa 10 Stunden sein wird.

"Wir haben hart daran gearbeitet, einen roten Faden zu halten und dafür zu sorgen, dass die Welt zusammenhängt", erklärt Schaumburg über die kommerzielle Version von Mind Diver. "Die Spannung ist höher als in der studentischen Version. Ohne etwas zu spoilern, kann ich verraten, dass jetzt interessantere Dinge in der Geschichte passieren."

Was sich nicht geändert hat, ist die Prämisse des Spiels. Man sieht die Welt immer noch mit den Augen der slowakischen Fotojournalistin Lina Kukanova, die versuchen muss, ihren verschwundenen Freund zu finden, indem sie im Geiste eine schicksalhafte und neblige Nacht in der Stadt nachstellt. Allerdings spielst du nicht als Lina, obwohl du die Ereignisse aus ihrer Perspektive erlebst. Stattdessen bist du ein Mind Diver - eine Art Psychdetektivin - die ihre Erinnerungen erforscht und rekonstruiert.

Deine Rolle als Mind Diver ist in erster Linie bildlich, kann aber auch wörtlich verstanden werden, da du physisch zwischen den verschiedenen Erinnerungen in einem dunklen und düsteren Meer von Gedanken hin- und hertauchen musst. Die Erinnerungen selbst erkundet man jedoch zu Fuß, und sie bestehen in der Regel aus mehreren Szenen, die mit sogenannten "Erinnerungslücken" gefüllt sind, die man zu füllen versuchen muss. Durch die Verwendung eines Abhörwerkzeugs sowohl bei Personen als auch bei Objekten erhalten Sie wichtige Hinweise darauf, was wirklich passiert ist. Sie können die Ereignisse dann neu erstellen, indem Sie die richtigen Objekte in den richtigen Lücken platzieren.

Es gibt ein bisschen Ace Attorney über das Gameplay in Mind Diver. Visuell könnten die beiden Spiele jedoch nicht unterschiedlicher sein.

Der vielleicht beste Vergleich ist die Ace Attorney -Reihe. Hier findet man jedoch keine Diskrepanzen zwischen Zeugenaussagen und Beweisen, sondern zwischen Gedankenfragmenten und Linas gesamter (und oft irrtümlicher) gedanklicher Rekonstruktion des Geschehensablaufs. Es gibt auch eine gewisse Inspiration von den besten Laufsimulationen wie What Remains of Edith Finch und Gone Home, aber ansonsten ist Mind Diver in vielerlei Hinsicht ein ziemlich einzigartiges Spiel.

Dies gilt insbesondere für den visuellen Stil. Die Charaktere des Spiels sind reale Menschen (darunter auch einige aus dem Freundeskreis der Entwickler) und viele der Schauplätze basieren auf Gebieten im Großraum Kopenhagen. Realistisch kann man es jedoch nicht nennen, da alles einen fließenden, leicht traumhaften Stil hat. Laut Schaumburg soll der visuelle Ausdruck die Tatsache widerspiegeln, dass wir uns nie zu 100% an die Dinge erinnern, wie sie waren.

"Wir haben einen Weg gefunden, Dinge mit dem Handy aus einer ganzen Reihe von Blickwinkeln zu fotografieren und sie dann auf einem Computer nachzubilden. Dadurch erhalten wir ein sehr detailliertes Objekt. Um es wie eine Erinnerung aussehen zu lassen, gehen wir hinein und zerstören es ein wenig. So entsteht ein Low-Poly-Stil, der realistisch ist, aber gleichzeitig ein Gefühl von Zerstörung und Fragmentierung vermittelt."

Der einzigartige Stil des Spiels entsteht dadurch, dass Objekte aus verschiedenen Blickwinkeln fotografiert, in 3D-Objekte umgewandelt und dann digital in Stücke zerlegt werden.

Eine weitere Möglichkeit, das lokale Flair des Spiels zu spüren, ist der Sound. Die Gespräche finden entweder auf Dänisch oder Englisch mit unterschiedlichen Akzenten statt, die das internationale Umfeld der Handlung widerspiegeln, was ein etwas authentischeres Gefühl vermittelt als die typische Spielsynchronisation, bei der jeder perfektes Englisch spricht.

"Jetzt haben wir auch noch Lina, die nicht aus Dänemark kommt und daher einen ganz bestimmten Akzent hat, wenn sie Dänisch spricht. Wir finden es wirklich charmant, eine so internationale Agenda zu haben. Es gibt etwas Dänisches, Englisches und Slowakisches. Da wir aus Dänemark kommen, wollten wir auch etwas von unserer Kultur in das Spiel einbringen", erklärt Schaumburg.

Mind Diver soll später im Jahr 2025 veröffentlicht werden. Sie können den Fortschritt auf der Steam-Seite verfolgen, wo Sie auch in einer kürzlich gestarteten Demo in das Spiel eintauchen können.