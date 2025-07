Donkey Kong Bananza Vorschau: Der vielleicht chaotischste Plattformer aller Zeiten

HQ

Ich werde nicht um den heißen Brei herumreden, die letzten Nintendo Direct haben mich sehr auf Donkey Kong Bananza aufgeregt. Die Übertragung zeichnete das Bild eines Spiels, das ehrlich gesagt das Spiel des Jahres wert war, was wahrscheinlich der Grund dafür war, dass ich ein breites Grinsen auf meinem Gesicht hatte, als ich auf dem Weg zum Hauptsitz von Nintendo UK die luxuriöse Hauptstraße von Windsor entlangschlenderte, um drei Stunden lang das nächste große Tentpole-Projekt der Switch 2 zu spielen.

HQ

Bevor wir uns mit den komplizierten Informationen befassen, lassen Sie uns eine sehr kurze und grundlegende Zusammenfassung der Prämisse machen. Zu Beginn des Spiels finden wir unseren Helden als Bergarbeiter für die Void Corporation arbeiten, eine egoistische und grausame Firma, die von mehreren skrupellosen Kongs geführt wird, eine Situation, die sich bald verschlimmert, als Kong sich am falschen Ende dieser Tyrannen wiederfindet, die nichts anderes wollen, als die Kontrolle über die Welt zu übernehmen, indem sie die Planet's Core erreichen und die Belohnung für einen Wunsch bei ihrer Mitte. Unnötig zu erwähnen, dass der charismatische Affe das nicht haben kann, also beginnt er, sich immer tiefer zu graben, und das alles mit Hilfe eines seltsamen Felsens, der zufällig eine jüngere Version des Singvogels beherbergt Pauline. Also, lange Rede, kurzer Sinn, dies ist ein Spiel, in dem es darum geht, unterzugehen und eine Spur der Zerstörung und des Gemetzels zu hinterlassen.

Die Vorschausitzung bestand aus drei Kernteilen. Die erste war eine erweiterte Version der Demo, von der unser eigener David euch im April alles erzählt hat, ein langer Aufenthalt im Lagoon Layer, einem wässrigen und charmanten Unterlevel, in dem es kaum Einschränkungen gab, wie man spielen konnte. Danach folgte eine kompliziertere und herausforderndere Zeit in der feurigen Canyon Layer, bevor eine letzte und kürzere Zeit in der düsteren und tödlichen Forest Layer folgte, in der die meisten Einschränkungen für das Spiel galten. Was ich mit Einschränkungen meine, so wirst du, wenn du tiefer in die Planet eintauchst, auf härtere Materialien stoßen, die Donkey Kong einfach nicht zerschlagen werden können, oder auf Umweltgefahren, die um jeden Preis vermieden werden müssen, wie giftiges Wasser. Das bedeutet im Grunde, dass man dort, wo man früher hingehen konnte, wohin man wollte, ohne auf irgendeine Form von Blockade zu stoßen, bald Levels findet, die fokussierter und strukturierter sind und die etwas mehr Gehirnleistung erfordern, um sich zurechtzufinden.

Werbung:

Und was das Leveldesign betrifft, so ist es ein sehr traditioneller Mario 3D-Plattformer mit abwechslungsreichen und einzigartig stilisierten Biomen, die vollgepackt sind mit Feinden, die es zu zerschmettern gilt, Sammelobjekten, die es zu jagen gilt, und einem Kernziel, das es zu erreichen gilt. In diesem Sinne ist es eher Super Mario Odyssey -like, wenn du dich in ein Level begibst, mit der Absicht, einen Elder Kong zu treffen, einen tödlichen Bohrer zu zerschlagen oder etwas anderes massiv Wichtiges zu tun, aber auf dem Weg dorthin wirst du abgelenkt, indem du Bananium Gems aufsammelst, die effektiv die Antwort von Bananza auf Odyssey 's Moons sind. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass diese Bananium Gems normalerweise nicht hinter etwas Besonderem stehen - zum Beispiel dem Abschließen einer kleinen Nebenherausforderung - sondern einfach in der Welt verstreut sind, oft tief unter der Erde und Kong benötigen, um die Levels in Stücke zu zerschlagen, um sie zu finden. Das Gleiche gilt für das Sammlerobjekt Fossils, die Schatztruhen und den Großteil des Goldes, das als Hauptwährung zum Ausgeben dient.

Nun, Sie werden wahrscheinlich schon einmal gesehen haben, wie Kong ein Level in Stücke zertrümmert haben und denken, dass das episch ist, und das ist es auch, aber es gibt ein paar Haken, die mir nach ein paar Stunden aufgefallen sind. Erstens sind die Levels nicht vollständig zerstörbar, da es unzerbrechliches Grundgestein gibt, das nicht zerstört werden kann, um sicherzustellen, dass es immer noch eine Kernrichtung gibt, der das Level folgen kann. Zweitens sind so viele der Sammlerstücke unter der Erde versteckt, dass es wirklich keine Methode gegen den Wahnsinn gibt, ein Level in Stücke zu schlagen. Vielmehr rollst du herum, schlägst und schlägst als Kong, siehst, wie Schmutz und Steine aufgewirbelt werden, und gräbst verborgene Schätze aus, die zurückgelassen werden könnten. Es ist das absolute Chaos und während es in der ersten Stunde oder so ein breites Lächeln auf deinem Gesicht hinterlassen wird, beginnt der Charme zu schwinden, wenn du weitermachst, da du dich verpflichtet fühlst, alles zu zerschlagen, falls du Bananium Gems und Fossils verpasst. Und du wirst viel verpassen, denn es gibt Dutzende von jedem in jedem Level.

Werbung:

Es ist erwähnenswert, dass es Herausforderungsdungeons gibt, die fokussierter sind und Plattform-zentrierte Herausforderungen bieten (manchmal in Donkey Kong Country -ähnlichem 2D) oder Kampfbegegnungen als Belohnung für Banandium Gems, und dies sind in der Regel lustige Pausen vom größeren Ganzen, auch wenn sie flüchtig und bissig im Design sind. Außerdem fragst du dich vielleicht, wie sich die RPG-ähnlichen Systeme zur Verbesserung von Fähigkeiten in das Gesamtbild einfügen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie ziemlich klein sind und einfach als zusätzliche Ebene der Spielerfähigkeit dienen, die es dir ermöglicht, DK mehr Gesundheit zu geben, wenn sich der Kampf als hart erweist, oder mehr Schlagkraft, wenn du ein Affenbagger sein willst.

Also ja, die eigentliche Kernidee dieses Spiels hat mich nach drei Stunden nicht mehr so fehlerfrei angesprochen, wie ich es mir erhofft hatte. Das soll aber nicht heißen, dass es an DK Bananza nicht viel zu lieben gibt. Mechanisch und spielerisch gibt es so viel Tiefe, dass man buchstäblich nie irgendeine Art von Interaktion oder Fähigkeit auskommen lassen wird. Egal, ob es darum geht, herumzurollen, Materialien zu werfen, auf Stein zu gleiten, Feinde zu verprügeln, mit den Händen auf den Boden zu schlagen, um Ressourcen in der Nähe aufzuheben, Kong Corp. Schutzmaßnahmen als Pauline zu zertrümmern oder sogar in eine Bananza -Form zu wechseln, um noch bizarrere Dinge zu tun, es gibt hier so viel mechanische Tiefe, dass man ehrlich gesagt manchmal schockiert sein wird, Dies gilt umso mehr, wenn Sie hinzufügen, wie Sie interagieren und wie Sie die Umwelt beeinflussen.

Aber das ist genau das Richtige, denn manchmal kann es sich so anfühlen, als würde DK Bananza Nintendos Studio in Tokio einfach sagen: "Schaut mal, was wir mechanisch auf der Switch 2 machen können!" Es gibt nicht ganz das gleiche hervorragend getaktete und strukturierte Setup wie Odyssey und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Neuheit, ein Level zu schaffen, mit der Zeit nachlassen wird. Die anderen skurrilen Funktionen tragen sicherlich auch nicht viel dazu bei, meine Denkweise zu ändern, da das Koop-System, bei dem ein zweiter Spieler die Maussteuerung auf einem Joy-Con 2 verwendet, um zu Pauline zu werden, vielleicht das ungeheuerlichste Beispiel für Chaos ist, das ich je gesehen habe. Es ist so einfach, in diesem Modus Schaden zu spammen und Gegenstände zu werfen, dass die ohnehin schon überwältigende Grafik, die Effekte und zersplitterte Umgebungen über den gesamten Bildschirm wirft, einfach auf das nächste Level geht, und ehrlich gesagt kann ich mir nicht viele Leute vorstellen, die allzu lange beim Koop-Modus bleiben, selbst Jugendliche, die sich mit ihren Eltern zusammentun wollen. Es erinnert mich auch an Gears 5, wo das dritte Rad einer Gruppe als Jack bezeichnet wird, ein miserables Beispiel für kooperatives Design.

Trotzdem lief Bananza zumindest auf einem angedockten Switch 2 wie ein Zauber, mit nur ein paar merklichen Einbrüchen in den Frames, wenn so viele Partikeleffekte auf einmal auf dem Bildschirm waren, dass man DK sowieso aus den Augen verlieren kann. Die Grafik und Grafik waren ebenfalls beeindruckend und boten ein farbenfrohes und lebendiges Spiel, das die Grenzen dessen erweitert, was die Switch 2 erreichen kann. Und der zusätzliche Touch, den Charakteren eine Stimme zu geben, ist hervorragend, auch wenn es im Grunde nur Pauline ist, da der Rest Affen sind, die Schwierigkeiten haben, in menschlichen Zungen zu sprechen.

Es ist auch erwähnenswert, dass, obwohl ich von meiner Zeit mit DK Bananza nicht völlig überwältigt bin, dies immer noch etwas Unterhaltsames und Lohnenswertes für Switch 2 -Besitzer zu sein scheint. Ich beneide dieses Spiel und seine Herausforderung, den extremen Höhen von Odyssey gerecht zu werden, überhaupt nicht, und obwohl ich nicht ganz zuversichtlich bin, dass es das tun wird, sollte es dennoch viele Fans besänftigen und ein Erlebnis bieten, das zu weit mehr Lächeln als Stirnrunzeln führen wird.