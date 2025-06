Pragmata Vorschau: Vergiss das Laufen und Schießen, hier dreht sich alles um Hacken und Sprengen

HQ

Es war ein sehr seltsamer Weg für Capcoms Pragmata. Das Spiel wurde vor Jahren mit einem interessanten und ungewöhnlichen Ankündigungstrailer enthüllt und fiel dann in einen langen Dornröschenschlaf, so dass sich viele fragten, ob es jemals tatsächlich erwachen würde. Wegen dieser Wendung der Ereignisse fühlte sich die kürzliche Neuankündigung eigentlich ziemlich überraschend und unerwartet an, etwas, das sich nur noch mehr als Überraschung anfühlt, jetzt, da ich die Chance hatte, tatsächlich einen Teil von Pragmata zu spielen.

Ja, im Rahmen eines kürzlichen Besuchs in der britischen Capcom-Zentrale hatte ich die Gelegenheit, einen kurzen Einblick in das Spiel zu bekommen, um einen kurzen Eindruck von dem Projekt zu bekommen, das Capcom nächstes Jahr umsetzen will. Da dies nur ein sehr kurzer Vorgeschmack auf das Spiel war, werde ich nicht auf die Geschichte eingehen, da dies nur in einer kurzen Zusammenfassung beschönigt wurde, einer kurzen Zusammenfassung, die im Wesentlichen Folgendes besagte.

Der Protagonist Hugh wurde beauftragt, sich zu einer der Einrichtungen der Menschheit auf dem Mond zu begeben, um sie zu untersuchen, doch bei seiner Ankunft reißt ein massives Beben die Basis auseinander und lässt Hugh tief in seine Eingeweide fallen, ein Tropfen, der das Ende für unseren Helden zu sein schien. Glücklicherweise ist ein hilfsbereites junges Mädchen, das zufällig eine fortschrittliche Androidin ist, eine Person namens Diana, zur Stelle, um Hugh zusammenzuflicken und ihn dann auch vor den anderen Robotern zu schützen, die die Mondbasis ihr Zuhause nennen und alles andere als freundlich sind. In diesem Sinne muss Hugh einen Weg finden, nach Hause zur Erde zu funken, um über die schreckliche Situation zu berichten, und schließlich auch einen Weg finden, mit Diana an seiner Seite nach Hause zurückzukehren.

Da dies der Fall ist, beginnt der Demo-Build sofort in einer tiefen NASA-Punk-ähnlichen Einrichtung, in der Hugh auf sich aufmerksam machen muss, um zu überleben und eine Roboterbedrohung zu überwinden, die ihn angreift. Hier enthüllt Pragmata den ersten Trick im Ärmel, denn du kannst nicht einfach den Single-Shot, das automatische Laden Grip Gun verwenden, um die Roboter sofort in Stücke zu sprengen. Die Panzerung jedes Bots ist zu stark für Hughs Arsenal, aber zum Glück hat Diana eine Lösung, denn sie kann jeden Roboter hacken, um seine Schwachstellen aufzudecken, so dass Hugh richtig zurückschlagen und Schaden anrichten kann. Der Hacking-Prozess wird auch als Minispiel dargestellt, in dem Sie auf einen Bot zielen und dann durch eine Reihe von Rasterboxen voranschreiten müssen, wobei Sie über blaue Kacheln gehen, bevor Sie am Ende auf einer grünen Kachel landen, um das Spiel effektiv zu gewinnen und einen Bot zu entlarven. Es ist eine interessante Idee, die umgesetzt wird, indem man sieht, wie der Spieler die Aktionstasten in die richtige Richtung tippt, d.h. auf PS5 würde sich Cross nach unten bewegen, während Kreis stattdessen nach links bewegt wird. Dies zu meistern, scheint das A und O des Kampfes von Pragmata zu sein, und obwohl es sich nach einem komplexeren System anhört, mit dem man sich in der Hitze des Gefechts auseinandersetzen muss, ist es überraschend schnell und intuitiv und fügt eine nette zusätzliche Dimension hinzu.

Das Hacken ist auch ein sehr zentraler und wichtiger Teil von Pragmata, denn während du dich durch das Level bewegst, wirst du auf eine Vielzahl verschiedener Knoten und verschlossener Türen stoßen, die mit Dianas immenser Rechenleistung aufgebrochen werden müssen, und der interessante Teil ist, dass Capcom eine Reihe unterschiedlicher Minispiele für jedes dieser einzigartigen Hacking-Szenarien zusammengestellt hat. Bei einigen müssen Sie möglicherweise Balken aneinanderreihen, indem Sie auf die Aktionsschaltflächen klicken, um jedes der vier "Gelenke" so zu drehen, dass das Schloss aufspringt, während andere einfach auf Minispiele klicken, die effektiv die mechanische Tiefe eines Quick-Time-Events haben, ohne die notwendige bissige Reaktion.

Das Hacken geht noch einen Schritt weiter, denn du kannst Kisten zertrümmern, die im Level verstreut sind, um Decodes zu finden, die im Wesentlichen verbrauchbare Hacking-Segen sind, die, wenn sie während des Hacking-Spiels hindurchgehen, den Schaden erhöhen, den gehackte Feinde erleiden. Ich wäre überrascht, wenn dies die einzige Art von Decode ist, die Capcom auf Lager hat, aber ich kann das noch nicht bestätigen, da nur eine in dieser Demo vorhanden war.

Es mag den Anschein haben, als würde ich mich sehr auf dieses Hacking-System konzentrieren, aber das liegt daran, dass sich der Großteil der Demo, die ich testen durfte, um das Abschießen von Robotern und das Öffnen verschlossener Türen drehte. Es war eine kurze Erfahrung, die als Vorgeschmack auf das diente, was kommen würde, ein Vorgeschmack, der ein Bild von einem Spiel zeichnete, von dem ich so gut wie keine Ahnung hatte, was mich erwartete, als ich die Türen von Capcom betrat.

Wie auch immer, die Waffen und Roboter. Hugh wird anscheinend immer das Grip Gun pflegen, ein Werkzeug, das fast Isaac Clarkes Plasma Cutter aus Dead Space ähnelt. Dies ist ein Single-Shot-Tool, das so ziemlich die am wenigsten effektive Waffe ist, die du führen kannst, da es auch Waffen wie die Shockwave Gun und die Stasis Net gibt, wobei die erste ein Schrotflinten-ähnliches Werkzeug mit hohem Schaden ist, das aus der Nähe mit immenser Wirkung zuschlägt, und letzteres ein Steuerungssystem ist, das alle Roboterfeinde, die sich in seiner Nähe befinden, betäubt und festhält. Der größte Haken an Pragmata ist, dass diese Waffen nicht dauerhaft in deinem Kit sind, denn wenn dir die Munition ausgeht, lässt du sie fallen und musst eine andere finden, wenn du sie wieder verwenden willst. Es ist eine interessante Wendung in Bezug auf Kampf und Munitionsökonomie, eine, bei der es nicht annähernd so anspruchsvoll ist wie ein Survival-Horror, aber es lässt einen sicherlich fragen, ob man Munition verbrennen muss oder ob man sich mächtigere Ausrüstung für einen späteren Moment aufheben sollte.

Darüber hinaus scheinen die Levels recht linear zu sein und kombinieren Kampfbegegnungen mit dem Lösen von Umgebungsrätseln, während du dich in eine Richtung bewegst. Es gibt Bosskämpfe, von denen ich mir nicht den Luxus leisten konnte, sie zu erleben, und auch Geheimnisse, die es zu finden gilt, einschließlich versteckter Wände, die es zu zerbrechen gilt, um zusätzliche und praktische Beute zu erhalten. Füge zu diesen Stellen hinzu, um zusätzliche Cartridges zu finden, den Verbrauchsgegenstand, mit dem du Hughs Gesundheit wieder voll aufstocken kannst. Auf diese letztere Weise ähnelt es ein wenig einem Soulslike (d.h. Dark Souls ' Estus Flasks ), etwas, das relativ ähnlich ist mit Respawn-Punkten, die man im gesamten Level finden kann, um sich das Zurückverfolgen von Schritten zu ersparen. Aber abgesehen davon ist es sehr klar, dass Pragmata ein Actionspiel ist, eines, das nicht viel von dem Fluff zu haben scheint, mit dem sich diese Spiele verzetteln können. Du musst dir keine Sorgen um das Aufwerten von Ausrüstung, die Seltenheit von Gegenständen, die Inventarverwaltung oder all das machen.

Es geht nur darum, Roboter zu erschießen und Terminals zu hacken, und das alles in einer wirklich beeindruckenden Sci-Fi-NASA-Punk-ähnlichen Welt. Aus diesem Grund habe ich mich von Pragamata ziemlich amüsiert gefühlt und bin gespannt, wohin Capcom diese Serie im Vorfeld ihrer endgültigen Veröffentlichung im Jahr 2026 führt.