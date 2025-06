Borderlands 4 Hands-on Preview: Impressionen nach zwei Stunden auf Kairos

HQ

Borderlands ist nach wie vor eine der stabilsten Videospiel-Franchises, die während der PS3/Xbox 360-Generation geboren wurde. Denken Sie an einige der heißesten Action- oder Shooter-AAA-Serien dieser Zeit, vor fünfzehn Jahren, und Sie werden feststellen, dass einige in Vergessenheit geraten sind (Infamous, Resistance, Rage ) und diejenigen, die überlebt haben, einige weiche (oder harte) Neustarts (Assassin's Creed, Crysis, Saints Row ) mit unterschiedlichem Erfolg gebraucht haben.

Gearbox und 2K Games wussten, wie man das Borderlands -Franchise so rationiert, dass die Fans einen konstanten Strom von Inhalten hatten, ohne sie zu überlasten. Ein Grund für ihren Erfolg ist, dass sie nie zu sehr von der Formel abgewichen sind, einer Mischung aus Shooter und RPG mit einer ausgeprägten Persönlichkeit und visuellen Identität, die 2009 unglaublich originell war. Viele haben sie später kopiert, manche sind vielleicht sogar aus ihnen herausgewachsen (wie Destiny ), aber Borderlands bleibt.

Auch wenn sich die Serie nicht mehr so frisch anfühlt wie einst und vielleicht auch nie sein wird, haben sie eine riesige und treue Fangemeinde, die sehnsüchtig auf die Veröffentlichung von Borderlands 4 auf PS5, Xbox Series X/S und PC am 12. September 2025 und sogar auf Nintendo Switch 2 irgendwann in der Zukunft wartet. Wir hatten kürzlich die Gelegenheit, das noch in der Entwicklung befindliche Spiel zu spielen und haben sogar mit einigen seiner Schöpfer gesprochen, darunter Executive Producer Chris Brock, der uns sagte, dass sie der Meinung sind, dass dies eine größere Weiterentwicklung von Borderlands 3 (2019) sein wird als das Spiel von Borderlands 2 (2012).

Die bestmögliche Nachricht, zumindest aus unserer Sicht, ist, dass Borderlands 4 seinen Kern nicht verändert, um sich den aktuellen Trends im Gaming anzupassen. Es bleibt ein erzählerisches Spiel, das vollständig im Einzelspielermodus spielbar ist, aber besser für Online-Koops mit vier Spielern geeignet ist, ohne Live-Service-Elemente (obwohl kostenlose und kostenpflichtige DLCs bereits bestätigt wurden). Glücklicherweise wird der Preis nicht bei 80 USD liegen, wie einige Leute glaubten, da der Preis bei Konsolen mit 69,99 £ / 79,99 € / 79,99 $ bestätigt wurde.

Borderlands 4 setzt jedoch einen der obligatorischen Trends des modernen Gamings um: den Open-World-Charakter. Und ich meine Open World "Natur" und nicht einfach "Open World", da Gearbox Entwickler sehr darauf achten, die Worte "Open World" zu vermeiden, da sie wissen, wie rutschig das sein kann. Von der Ablehnung, die es oft bei einigen Spielern hervorruft, die es leid sind, immer wieder das gleiche Spiel zu spielen, bis hin zu den falschen Erwartungen, die von Spielen wie Mario Kart World und seiner "offenen Welt" geweckt werden, die vielleicht nicht wirklich dazu gedacht war, als eine solche gespielt zu werden.

Stattdessen verwendet Gearbox den Begriff "nahtlose Welt", der ehrlich gesagt genau beschreibt, was Sie in Borderlands 4 finden. Das gesamte Spiel befindet sich auf einer Karte, ohne Ladezeiten zwischen den Zonen, und du wirst (irgendwann) überall hingehen können, wo du willst. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass sie so viel größer sein wird: Wir erwarten natürlich, dass es die größte Karte in der Geschichte von Borderlands sein wird, aber ihr werdet nicht stundenlang herumwandern und nichts finden, und stattdessen scheint die Welt so dicht wie immer mit Charakteren, Städten, Quests, Feinden und Geheimnissen zu sein, denen ihr begegnen könnt, während ihr die Welt in eurem Tempo erkundet.

Gearbox hat viel Wert darauf gelegt, wie das Spiel dem Spieler mehr Handlungsspielraum gibt, die Dinge auf seine Weise zu tun, Quests in beliebiger Reihenfolge abzuschließen (natürlich mit den üblichen RPG-Einschränkungen in Bezug auf die Charakterstufe), so dass man sich auf die Dinge oder Quests konzentrieren kann, die interessanter oder ansprechender erscheinen. In der Demo, die wir gespielt haben, schien das der Fall zu sein: Wir spielten über eine Stunde lang im Fadefields, dem Anfangsbereich des Spiels, aber die Hauptinhalte der Story, die wir spielten, machten vielleicht ein Drittel der Zeit aus, die wir mit dem Spielen verbrachten. Der Rest lag ganz bei uns.

Wir hatten ein ziemlich großes Gebiet zu erkunden, was darauf hindeutet, dass das Spiel zwar "nahtlos" sein wird, man aber nicht in der Lage sein wird, alles und einmal zu erkunden, und man wird immer noch neue Orte "freischalten", während man durch die Geschichte voranschreitet. In dem Teil der Welt, den wir sehen durften, gab es einiges zu tun, darunter Mini-Bosse oder gefährliche Kreaturen, die meist verlockende Beute beschützen, Lager mit anderen Überlebenden, Höhlen oder Basen mit Herausforderungen und Belohnungen... Um ehrlich zu sein, habe ich viel Zeit damit verbracht, immer wieder um die gleichen Orte zu fahren (man kann jederzeit ein Hoverbike herausholen), ohne wirklich Interessantes zu tun, aber als ich stärker wurde, konnte ich mich dem stellen, was mir als die härteste Herausforderung in der Demo gesagt wurde. Eine Absturzstelle voller Feinde, nur um festzustellen, dass es unter der Erde noch viel mehr zu erkunden gab und schließlich die Zeit ablief.

Das hinterließ bei mir das richtige Gefühl, und ich denke, das ist es, worauf Gearbox sich bei diesem Inhaltsausschnitt gefreut hat: mir eine Demo zu zeigen, die groß genug ist, dass ich nicht alles auf einmal sehen kann. Wenn das Spiel dieses Tempo beibehält, kann es wirklich süchtig machen, aber das erfordert eine gute Balance der Story-Inhalte, um die Geschichte voranzutreiben und das Gameplay weiterzuentwickeln, während man gleichzeitig die Hand des Spielers loslässt, so dass er dazu gedrängt wird, sich auf eigene Faust zu wagen. Außerdem sind Nebenmissionen, Feinde und Geschichten natürlich bedeutungsvoll.

Was das Gameplay betrifft, so kommt Borderlands 4 mit einer Reihe neuer Fortbewegungen, um die Erkundung agiler zu machen, einschließlich eines Enterhakens, der auch im Kampf verwendet werden kann. Zumindest in den Teilen, die wir gespielt haben, schien der Enterhaken jedoch etwas eingeschränkt zu sein, und die Kampfarenen waren nicht vertikal genug, um diese Bewegung hervorzuheben. Ein Boss, den wir später gespielt haben, hat die ganze Zeit den Enterhaken benutzt, um sich an der Decke festzuhalten... Und es wurde ein bisschen langweilig, um ehrlich zu sein.

Natürlich ist das Borderlands, von dem wir sprechen. Mit der Menge an ausgestellten Waffen und Modifikatoren und der Anwesenheit von vier neuen Charakteren (Amon the Forgeknight, Harlowe the Gravitar, Rafa the Exo-Soldier und Vex the Siren ) ist Abwechslung im Kampf mehr als garantiert. Gearbox hat sogar die Möglichkeit eingeführt, Waffenmodifikatoren von verschiedenen Herstellern im Spiel zu mischen, was für einige Spieler vielleicht etwas überwältigend klingen mag, aber dafür sorgt, dass jeder Spieler online einzigartigere Loadouts hat.

Gearbox hat auch Verbesserungen im Online-Spiel bestätigt, um es ausgewogener zu gestalten und sicherzustellen, dass jeder Charakter seine eigene Beute hat oder dass der Schwierigkeitsgrad für jeden Spieler automatisch nach oben oder unten skaliert, so dass jeder so ziemlich das gleiche Erlebnis hat, wann und mit wem auch immer er spielen möchte. Splitscreen für zwei Spieler auf PS5 und Xbox Series X ist ebenfalls vorhanden.

Und schließlich, was ist mit der Geschichte? Borderlands 4 spielt auf Kairos, einem Planeten, der für immer von einem skrupellosen Diktator namens Timekeeper regiert wurde. Aber nach den Ereignissen von Borderlands 3 teleportierte Lilith zufällig einen Mond direkt vor Kairos, der einen schützenden Schleier durchbrach, der den Planeten von der Außenwelt abschirmte... Und die Hölle wird losbrechen, wenn ihre Bewohner erkennen, in welcher Hölle sie gezwungen wurden zu leben.

Das bedeutet, dass Borderlands 4 einen etwas düsteren, ernsteren Ton haben wird als andere Spiele der Serie, und das wird sich in den Humor einfügen. Natürlich wäre esBorderlands kein Spiel ohne Humor, sagte uns Senior Writer Taylor Clark, aber er sagte, dass es "nicht angemessen wäre", die gleiche Art von "Schrotflinten-Ansatz für Humor" wie in früheren Spielen zu haben, so dass wir einen etwas trockeneren Ton erwarten können, mit Humor, der von den Charakteren und ihren Interaktionen ausgeht und weniger von außen. wie Popkultur-Referenzen.

Mit anderen Worten, Borderlands 4 wird reifer sein. Und es war toll, dass Gearbox so offen damit umgegangen ist. Jeder Spieler würde erwarten, dass sich das Gameplay von Spiel zu Spiel weiterentwickelt, und das tut es tatsächlich (offene Zonen, mehr Waffenanpassungen, Fortbewegungen), aber Borderlands ist mehr als nur Gameplay. Die Serie ist für ihren skurrilen und oft kantigen Sinn für Humor bekannt, aber die Sensibilitäten im Jahr 2025 sind nicht die gleichen wie in den frühen 2010er Jahren, daher ist es nur natürlich zu hoffen, dass sich Borderlands 4 auch in diesem Bereich weiterentwickeln wird.