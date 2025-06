Code Vein II Vorschau: Die Anime-Serie Soulslike wird komplett neu interpretiert

Es gab definitiv ein Thema bei der diesjährigen Summer Game Fest. Während der langen Show erschienen viele verschiedene Entwickler, um zu beweisen, dass das Soulslike-Subgenre immer noch ein Schwerpunkt für Schöpfer und Studios auf der ganzen Welt ist. Egal, ob das immer noch einen Funken in dir entfacht oder nicht, viele dieser Spiele neigen dazu, ähnlich auszusehen und sich auch auf vertraute Weise zu spielen. Die Code Vein -Serie von Bandai Namco versucht zumindest, die Erwartungen ein wenig zu umgehen, indem sie eine von Anime inspirierte Präsentation bietet, und im kommenden Code Vein II können wir eindeutig etwas Ähnliches erwarten.

Ich wusste das, da ich vor kurzem die Gelegenheit hatte, einen Haufen Gameplay von Code Vein II in einer Hands-Off-Präsentation zu sehen, in der viele der neuen Elemente und Funktionen erklärt und gezeigt wurden.

Bevor ich auf die Feinheiten dieser Gameplay-Präsentation eingehe, möchte ich noch einmal auf das Thema Soulslike eingehen. Ich glaube, dass es in diesem Subgenre eine Innovation braucht, eine Möglichkeit, über die typischen Lagerfeuer und die Dark-Fantasy-Ästhetik hinauszugehen, die wir so häufig sehen. Davon abgesehen tappt Code Vein II nicht ganz in die gleiche Falle wie viele andere Soulslikes, und ja, das liegt zum Teil am Anime/Manga-Aussehen, aber auch daran, dass dieses Abenteuer weniger starr zu sein scheint als einige der Konkurrenten in diesem Bereich.

Wie auch immer, die Geschichte. Code Vein II ist nicht nur eine Fortsetzung, sondern eine komplette Neuinterpretation der Serie. Was ich damit meine, ist, dass man sich auf eine Erzählung freuen kann, die zwar mit dem Original verbunden ist, aber auch eine völlig neue Geschichte, eine neue Welt, aktualisierte Gameplay-Systeme und mehr bietet. Die Handlung zum einen soll die Fans nicht nur auf eine Reise in die Gegenwart mitnehmen, sondern auch tief in die Vergangenheit, etwa 100 Stunden vor dem "modernen" Tag. Warum? In dieser Geschichte geht es darum, die Zukunft zu retten, indem man die Vergangenheit verändert.

Kurz gesagt, die Welt geht unter. Die Lunar Rapacis zwingt die Welt in der heutigen Zeit in die Knie, und sie tut dies, indem sie die vampirischen und mächtigen Revenant Wesen ins Visier nimmt und sie in geistlose Horrors verwandelt und sie daran hindert, ihre Existenz im Wesentlichen aufrecht zu erhalten. Du schlüpfst in die Rolle eines anpassbaren Revenant, der in der Lage ist, zusammen mit seinem Begleiter Lou in der Zeit zurückzureisen, um zu verhindern, dass der Resurgence seinen endgültigen Punkt im Lunar Rapacis erreicht, und hier kommt das duale Zeitleistenelement ins Spiel.

Mit dieser Idee reist du durch ein neues Gebiet, eine zerstörte Stadt (in beiden Zeitlinien, aber in der Gegenwart deutlich mehr zerstört), in der du neue Verbündete triffst und gegen unzählige Bedrohungen und Monster kämpfst, um die Welt vor ihrem düsteren Schicksal zu retten. Es gibt zweifellos einen roten Faden, dem du folgen solltest, der dich bei deinen Abenteuern leitet, aber das wurde in den Gameplay-Aufnahmen nicht erwähnt oder erwähnt. Was hervorgehoben wurde, sind die vielen verschiedenen Spielmechaniken und was man aus Sicht des Kampfes und der Erkundung erwarten kann.

Im Kampf ist das traditionelle SoulsCode Vein like-Format des Schlagens, Blockens, Ausweichens und Abreißens von schlagkräftigen Fähigkeiten wieder da, wie man es erwarten würde. Dies ist das Gleiche wie bei den verschiedenen Kombo-Systemen, die es dir ermöglichen, einen Feind zu treffen, ihn bluten zu lassen und dann einen Entzugsangriff zu verwenden, um seine Lebenskraft zu entziehen und deine Ichor-Leiste zu füllen, um verheerende Fähigkeiten entfesseln zu können. Und da Code Vein II auch die Entscheidungsfreiheit der Spieler in den Vordergrund stellt und es dir ermöglicht, den Charakter zu erstellen, den du willst, und ihn nach Belieben zu spielen, ist das Blood Codes -System zurück, obwohl uns gesagt wurde, dass dies jetzt mit Boosts akzentuiert wird.

Also ja, es ist Code Vein vertraut, aber es ist auch ein bisschen anders, denn in den sieben Jahren, die zwischen den beiden Spielen vergangen sind, wenn Code Vein II erscheint, werdet ihr eine deutliche Verbesserung der Grafik und Grafik bemerken, die immer noch eine Hommage an das schöne Anime-Styling ist. Es gibt tonnenweise neue Waffentypen zu finden und zu meistern, insgesamt sieben Optionen und die vielen Spezialoptionen, die nach Bosskämpfen oder bestimmten Missionen hergestellt werden können, nicht mitgerechnet. Um die Welt weiter zu erkunden - auf dem Weg zwischen den Beats der Kerngeschichte und den Mini-Dungeons, die überall verstreut sind - gibt es jetzt ein Motorradfahrzeug, an das du dich anlehnen kannst. Außerdem erwartet euch schickere und explosivere Finisher, ein heldenhafter Soundtrack, anpassbarere Outfits, viel mehr Farbpalettenoptionen und über 20 Voice-Over-Optionen, oh, und auch ein enorm überarbeitetes Buddy-System.

Eine der besten Funktionen von Code Vein wurde verbessert und verdoppelt und bietet jetzt eine komplexere und kreativere Option, die es dir ermöglicht, Partner besser aufzuleveln, sie mit zusätzlichen Moves und Fähigkeiten auszustatten, die in Aktion weitreichende Effekte haben und den Koop-Modus letztendlich noch fesselnder machen. Und das bezieht sich nicht nur darauf, wie Lou arbeitet, denn uns wurde gesagt, dass ihr auf der Reise verschiedene andere Revenant Verbündete treffen werdet, die alle einzigartige und besondere Dinge tun.

Code Vein II wird nicht nur eine Fortsetzung sein, die größere und actiongeladenere Kämpfe und Bosskämpfe bietet (was sie auf jeden Fall tun wird), sondern es ist ein neues Kapitel, das den Soulslike-Sektor als Ganzes betrachtet und darauf abzielt, sich eine eigene Nische darin zu schaffen. Sicher, dies ist ein Action-RPG, was bedeutet, dass es nicht für jeden geeignet sein wird, aber wenn du das Original mochtest und vielleicht ein wenig müde von der Armee dunkler, mit Lagerfeuern gefüllter Alternativen bist, wird Code Vein II eines sein, das man im Auge behalten sollte.