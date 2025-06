Yooka-Replaylee Vorschau: Ein Stück Jump'n'Run-Himmel

HQ

3D-Plattformer sind nicht mehr annähernd so beliebt wie früher. Sicher, wir sehen Neueinführungen in das Genre, aber in der Regel sind sie viel seltener als noch vor 15 bis 20 Jahren. Aus diesem Grund fühlte sich das Yooka-Laylee von Playtonic im Jahr 2017 wie ein Hauch frischer Luft an, als es ankam und ein charmantes Abenteuer bot, das perfekt für alle Altersgruppen geeignet war. Springen Sie in die Gegenwart und derselbe Entwickler bereitet sich darauf vor, Yooka-Replaylee zu veröffentlichen, die endgültige Version dieses schönen Originalspiels.

HQ

Für alle, die das Wort "endgültig" lesen und sich fragen, ob dies einfach ein Remaster ist, das die Grafik auffrischt und die Leistung verbessert, möchte ich näher darauf eingehen und jegliche Verwirrung zerstreuen. Ja, Yooka-Replaylee sieht besser aus, läuft flüssiger und fühlt sich aus audiovisueller Sicht brandneu an, aber es hat auch viele zusätzliche Tricks in petto, darunter neue Herausforderungen, die es zu meistern gilt, Rätsel, die es zu lösen gilt, Mechaniken, die es zu meistern gilt, Geheimnisse, die es zu finden gilt, und vieles mehr. Es ist also sowohl ein authentisches Remaster, als auch ein willkommenes und erfrischendes Update.

Ich wüsste das, weil ich die Gelegenheit hatte, eine kurze Demo des kommenden Spiels durchzuspielen, die am Anfang des Abenteuers steht, wo wir sehen, wie das titelgebende Paar auf das mächtigste Buch des Universums stößt, bevor es sich im Zentrum einer schändlichen Verschwörung wiederfindet, die die Idee des Bösewichts Capital B ist. Es ist die gleiche alberne, aber faszinierende Handlung, die vor fast einem Jahrzehnt präsentiert wurde, und sie fühlt sich auch im Jahr 2025 noch relevant, humorvoll und lustig an.

Diejenigen, die 3D-Plattformer lieben, werden nur fünf Minuten in Yooka-Replaylee brauchen, um sich in dieses Spiel zu verlieben. Das Leveldesign ist erstklassig und vollgepackt mit vielen Feinden, die es zu bekämpfen gilt, Geheimnissen, die es aufzudecken gilt, und Objekten, mit denen man interagieren kann. Es gibt Umgebungsrätsel, die nur wenig Einfallsreichtum erfordern, um sie zu lösen, viele Plattformmöglichkeiten, um neue Gebiete zu erreichen, eine Handvoll Fähigkeiten, die es zu meistern gilt, und das alles, während das alles in einer Welt voller Farben und Charisma angesiedelt ist. Aber das war auch beim Original der Fall, also wie hat sich das verändert?

Playtonic hat sich das Spiel 2017 angesehen und die Bereiche identifiziert, die ihm fehlten. Beim Erkunden jedes Levels gibt es nun Super Mario -ähnliche Münzen zu sammeln, die man anscheinend an einem "empfindungsfähigen Automaten" ausgeben kann. Nicht, dass ich es wüsste, da der Ort, an dem man Münzen ausgeben konnte, nicht in der Vorschauversion enthalten war. Darüber hinaus wurden die Steuerung und die Spielmechanik überarbeitet und verfeinert, um die Bewegungen und Kombinationsaktionen noch flüssiger zu gestalten. In Verbindung mit einer Überarbeitung der Animationen bedeutet dies, dass Yooka und Laylee intuitiver als je zuvor in die Welt passen.

Da der Demo-Build nur kurz war, kann ich weder das neue Weltkarten-Feature noch den Umfang der verbesserten und sogar neuen Herausforderungen im Spiel kommentieren, da ersteres nicht enthalten war und ich von letzterem nur einen kurzen Vorgeschmack bekommen habe. Was ich sagen kann, ist, dass die jetzt orchestrale Musik nicht enttäuscht und großartige und einprägsame Musik liefert, die perfekt für das vorliegende Jump'n'Run geeignet ist.

HQ

Wegen all dieser Bereiche entwickelt sich Yooka-Replaylee zu einer wirklich würdigen und aufregenden Ergänzung des 3D-Plattformer-Bereichs. Dies ist nicht nur ein gewöhnliches Remaster, es ist ein liebevolles Update einer bereits soliden Basis, die es in neue Höhen katapultiert und es begehrenswerter und unterhaltsamer als je zuvor macht. Wenn Sie noch nie die Gelegenheit hatten, das Original auszuprobieren, würde ich Ihnen raten, auf diese verbesserte Alternative zu warten, da sie Sie wahrscheinlich überraschen wird.