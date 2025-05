Shadow Labyrinth Vorschau: Pac-Man, wie du es noch nie zuvor erlebt hast

Ich habe nichts als vollen Respekt für Bandai Namco und seine Fähigkeit, kontinuierlich innovativ zu sein und neue Dinge auszuprobieren, mit Pac-Man. Trotz der Tatsache, dass die Arcade-Figur und -Serie zu den ältesten und kultigsten der Videospielwelt gehört, hat sie den Test der Zeit durch eine geniale Evolution überlebt, ähnlich wie Tetris. Wir haben großartige und wirklich unterhaltsame Battle-Royale-Ideen in beiden Titeln gesehen, die das Erbe widerspiegeln und gleichzeitig in neues Terrain vordringen, aber für Bandai Namco ist dies nicht annähernd die Grenze seiner Kreativität.

Im Juli wird das Metroidvania Shadow Labyrinth erscheinen, und dies ist vielleicht eines der am wenigsten Pac-Man-Spiele, die Sie jemals sehen werden, das mit der Pac-Man-Serie verbunden ist. Ich würde es wissen, da ich während MCM Comic Con London kürzlich die Gelegenheit hatte, das Spiel für eine kurze Zeit auszuprobieren. Zunächst einmal steht Pac-Man hier nicht im Mittelpunkt, sondern es ist eher ein Nischen-Gameplay-Gimmick, von dem der Rest des Ganzen inspiriert ist, und außerdem wurde die eigentliche narrative Grundlage dieses Spiels erstmals im Dezember eingeführt, als Secret Level zu Prime Video wurde. Ja, diese beunruhigende und schreckliche Pac-Man Episode ist dieses Spiel in einem interaktiven Format, was bedeutet, dass du einen Schwertkämpfer spielst, der die Aufgabe hat, sich durch eine verwüstete und raue Welt zu arbeiten, um nicht zur Beute zu werden und schließlich zum Spitzenprädator zu werden.

Die Idee der Story ist sehr Pac-Man, wenn man darüber nachdenkt, außer dass sie den Arcade-Charakter gegen ein aggressiveres und herausfordernderes Action-Adventure-Setup eintauscht. Es ist auch Metroidvania, daran besteht kein Zweifel, was bedeutet, dass du eine 2D-Welt durchquerst, in der du um und über Hindernisse und Gefahren herumspringen und an Feinden und Bossen vorbeihacken und schlitzen musst, die sich dir in den Weg stellen. Um das Ganze abzurunden, musst du Schlüssel und Fähigkeiten finden, die deine Bewegung und deinen Kampf verbessern, um sonst unzugängliche Bereiche zu erreichen und weiter voranzukommen. Wenn Sie Blasphemous, Ori, Hollow Knight, sogar Castlevania oder Metroid gespielt haben, ist das Setup sofort vertraut. Was es nicht ist, ist die Pac-Man -Integration.

Während du die Welt erkundest, kannst du auf leuchtende, schienenartige Objekte stoßen, auf die du springen kannst, um in Pac-Man (oder Puck, wie es im Spiel genannt wird) zu wechseln und darüber zu gleiten, wobei du auf dem Weg Kugeln aufsammelst. In diesen Situationen musst du oft auf eine Plattform springen und Gefahren ausweichen, während du die Schienen überquerst, was die Mechanik etwas gefährlicher macht, da es so aussieht, als würden die traditionellen Geister fehlen, zumindest in dem kurzen Teil des Spiels, den ich gespielt habe. Darüber hinaus folgt dir Puck als Gefährte, der alle pelletartigen Gegenstände auffrisst, die von besiegten Feinden fallen gelassen werden, um die Fähigkeitsbalken und dergleichen aufzufüllen.

Der Kampf und die Bewegungen sind sehr flüssig und dynamisch, aber auch ziemlich schwierig zu meistern. Das Jump'n'Run und der Einsatz einer Enterhaken-ähnlichen Fähigkeit erwiesen sich als schwer zu knacken, zumindest für mich, und präsentierten eine Handvoll wirklich anspruchsvoller und schließlich erfüllender Nebenziele und geheimer Bereiche, die es zu finden und zu überwinden galt. Es sieht wirklich so aus, als ob Shadow Labyrinth für Leute gemacht ist, die eine Herausforderung genießen und annehmen, da es sicherlich kein Spaziergang im Park ist, um in der Welt voranzukommen, auch wenn die Kämpfe ein wenig von der Vielfalt und Bandbreite zu fehlen scheinen, die wir von dieser Kategorie erwarten. Aber auch hier ging es nur um einen kurzen Vorgeschmack auf das Spiel, was bedeutet, dass die vollständige Version sehr unterschiedlich sein könnte.

Abgesehen vom Gameplay bin ich Tage später immer noch etwas verblüfft, dass dieses Spiel tatsächlich echt ist. Es fühlt sich an wie ein Fiebertraum, genau wie der Kurzfilm Secret Level. Von Pac-Man in seinen bunten Arcade-Automaten zu einem verdrehten und düsteren Metroidvania zu gelangen, das einen mit mehr Fragen als Antworten zurücklässt, ist eine der am wenigsten natürlichen Weiterentwicklungen eines Arcade-Klassikers, die ich bisher erlebt habe. Das soll nicht heißen, dass es eine schlechte Idee ist, es ist nur unorthodox, ein wenig beunruhigend und vielleicht auf ein Nischenpublikum zugeschnitten. Ich persönlich bin mir nicht sicher, ob Pac-Man Fans diesem Projekt viel Zeit widmen werden, und ebenso werden andere wahrscheinlich auch nicht den Reiz davon erkennen, aber selbst wenn das am Ende der Fall sein sollte, kann ich nicht anders, als Bandai Namco dafür zu applaudieren, dass sie etwas wirklich Überraschendes getan haben.