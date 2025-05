Prologue: Go Wayback! Vorschau: So wie es aussieht, ist es schwer zu empfehlen

HQ

Vor kurzem haben wir Zugang zu einer Art technischem Test des kommenden Survival-Spiels des PUBG-Schöpfers, Prologue: Go Wayback! Im Moment ist es für jeden kostenlos, der über Discord nach einem Code fragt, aber was die Pläne für den tatsächlichen Vertrieb sind, wissen wir nicht wirklich. Im Moment können wir das Spiel nur so kommentieren, wie es ist, sowohl als eigenständiges Spielerlebnis als auch als Demonstration der Landschaftstechnologie, die das Studio präsentieren möchte.

"Potenzial" ist ein Wort, das ich ein wenig zu oft verwende, wenn ich mir Spiele ansehe, die entweder noch nicht erschienen sind oder sich im Early Access befinden. Du weißt schon, die Art von Spiel, bei der man sehen kann, dass hier etwas dran sein könnte, aber man muss sich auch durch Bugs, Fehler und unausgegorene Ideen kämpfen, nur um den Kern eines Spiels zu finden. Das ist genau das Gefühl, das ich habe, nachdem ich Prologue: Go Wayback gespielt habe - das Neueste von den Entwicklern hinter PlayerUnknown's Battlegrounds, ja den Leuten hinter PUBG. Und ich muss sagen, auch wenn dies erst einmal ein technischer Test ist, liegt noch ein langer Weg vor uns.

Nehmen wir es von oben. Wenn Sie Go Wayback hochfahren, werden Sie von einem Bildschirm begrüßt, der im Grunde sagt: "Hey, das ist eine Tech-Demo!" Und Sie können es fühlen. Das Spiel präsentiert sich als Versuch, sein neues System für zufällig generierte Welten zu präsentieren, ein bisschen wie Minecraft, aber verpackt in realistische Grafik und eine ernsthaftere Atmosphäre. Auf dem Papier klingt es cool, und ich muss es ihnen lassen: Die Technologie, die Go Wayback antreibt, ist tatsächlich ziemlich beeindruckend. Wenn du das Spiel startest, lädt es Stück für Stück eine neue Welt mit seinem eigenen Samen, der die Grundlage für das Gelände und die Umgebung bildet, in die du entfesselt wirst. Und es sieht wirklich schön aus. Ich meine, wenn das Licht genau richtig auf die Baumkronen trifft und der Wind das Gras zum Schwanken bringt, kann es tatsächlich etwas bewirken.

Also schon; Als technische Demonstration einer bestimmten Art von Technologie funktioniert es. Aber als ein Spiel, das Unterhaltungswert, Struktur und... Irgendetwas zu tun, hier fangen die Laster an, aufzutauchen. Es gibt noch nicht wirklich etwas zu tun in dieser Welt. Das Spiel sagt dir, dass du von Punkt A nach Punkt B auf der Karte kommen sollst und das war's. Keine Hintergrundgeschichte. Keine Zeichen. Keine Feinde. Nicht einmal Tiere. Es gibt nur dich, deine Karte, deinen Kompass und den ewigen Kampf gegen Hunger und Kälte. Die erste halbe Stunde verbrachte ich damit, ein verlassenes Haus zu durchwühlen, in dem ich angefangen hatte. Ich fand einen Topf, ein paar Kartoffeln, ein paar Pilze und dann verbrachte ich 15 Minuten damit, die Kartoffeln zu kochen. Es hat nie funktioniert, weil die Benutzeroberfläche ein Chaos ist und ich nicht herausfinden konnte, wie ich die Dinge kombinieren kann. Ich habe es mit einem Wasserhahn versucht. Nein. Habe versucht, den Topf auf das Kochfeld zu stellen. Nein. Also warf ich das ganze Ding auf den Boden und ging mit leerem Magen hinaus in den Regen.

Und das ist es, was Go Wayback am besten beschreibt: Es fühlt sich unfertig an. Nicht nur in der Art und Weise, wie diese Art von Spielen, die sich scheinbar auf einen Early-Access-Start vorbereiten, zu sein pflegen. Nein, das fühlt sich eher wie ein Experiment an. Ich habe herausgefunden, dass man mit der E-Taste Schränke und Türen öffnen und mit der Maus mit Objekten interagieren kann, aber den Rest musste ich raten. Kein Tutorial. Keine Anweisung. Es ist reiner Versuch und Irrtum.

So wandert man hinaus in die Landschaft. Es gibt wunderschöne Wälder, schneebedeckte Berge, offene Ebenen und tiefe Täler, und alles ist in sogenannte Biome unterteilt. Aber sie ändern sich etwas zu schnell. Ich meine, in einer Minute bist du zwischen Kiefern und Moos, und zwei Minuten später bist du mitten in einer Tundra. Es fühlt sich alles ein bisschen... zusammengeclipst. Und ja, es ist in gewisser Weise schön, aber es ist auch leer. Völlig leer. Als gäbe es keine lebende Seele auf dieser ganzen Welt, und es fängt an, sich ziemlich einsam anzufühlen.

Ich werde nicht lügen. Nach einer Stunde oder so fing ich tatsächlich an, ein bisschen verrückt zu werden. Du sammelst Pilze, versuchst, Schutz zu finden, zündest Feuer an (wenn du herausfinden kannst, wie) und versuchst, deinen Charakter am Leben zu erhalten. Aber wenn es keine Feinde, keine Tiere, keine Bedrohungen und keine wirklichen Belohnungen gibt, fängst du an, dich zu fragen: "Warum mache ich das?"

Die wenigen Hütten und Gebäude, auf die man stößt, sind auf den ersten Blick faszinierend, vor allem, wenn man mit einer Taschenlampe herumläuft und die Dunkelheit erhellt. Man hat das Gefühl, dass hier etwas gewesen sein könnte. Aber da ist einfach nichts. Es ist, als würde man den Körper eines Horrorspiels finden, in dem Monster oder eine Geschichte nie implementiert wurden. Es gibt auch keine Musik. Nur der Wind in den Baumwipfeln und das Geräusch des Regens. Und das könnte stimmungsvoll sein, wenn die Atmosphäre etwas Inhaltliches hätte.

Und ja, das Spiel hat Potenzial. Das spürt man. Es gibt einige interessante Ideen über das Wettersystem, bei dem Regen die Fortbewegung erschwert und Kälte einsetzt, wenn man keinen Unterschlupf findet. Es funktioniert einigermaßen gut. Aber es ist zu schwierig, loszulegen, weil die Schnittstelle und die Systeme Ihnen nicht helfen. Das Menüsystem erinnert mich ein wenig an das, was man in PUBG sieht, und das ist kein Kompliment. Das Ganze fühlt sich klobig an und behindert das Erlebnis wirklich.

Ich verstehe, dass die Entwickler die Technologie zeigen wollen, und es ist auch toll, eine realistische Überlebenswelt zu sehen, die zu 100% zufällig generiert wird. Aber andererseits sollten sie vielleicht warten, um es ein Spiel zu nennen, bis mehr "Spiel" darin steckt. Im Moment fühlt es sich an wie eine Skizze. Ein Prototyp. Ein Hauch von etwas, das vielleicht etwas werden könnte, nur könnte, wenn sie dabei bleiben und weiter daran arbeiten.

Das Spiel ist grafisch schön, aber es fährt sich wie ein alter Traktor aus der ehemaligen Sowjetunion. Es gibt eine Menge grafischer Tricks in Prologue, aber es läuft schrecklich. Meine Bildrate schwankte zwischen 60 und sogar ins Negative, bis ich die Bilderzeugung einschaltete. Dann lief es reibungsloser. Zu keinem Zeitpunkt fühlte es sich jedoch ganz richtig an. Das Spiel scheint einfach noch nicht optimiert zu sein, was sehr gut zum allgemeinen Zustand des Spiels passt. Das ist ein harter Sohn!

Aber bis dahin? Nun, nein. Es lohnt sich noch nicht, es zu spielen, auch nicht als Tech-Demo über einen kostenlosen Key, der vom Studio selbst zur Verfügung gestellt wird. Es hat Potenzial, ja, aber ich muss ehrlich zugeben, dass es schon lange her ist, dass ein Spiel, in dem ich so viel Zukunft sehe, so wenig Unterhaltungswert hat. Seltsames Paradoxon, aber da ist es. Wenn Sie also extrem neugierig sind, suchen Sie sich einen Schlüssel über Discord, ansonsten gilt: Warten. Und behalten Sie es im Auge. Denn wenn die Entwickler den Inhalt richtig hinbekommen, und das werden sie vielleicht tun, könnte dies eine wirklich aufregende Erfahrung werden.