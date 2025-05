Starsand Island Vorschau: Ein Die Sims-ähnlicher Landwirtschaftssimulations-Herausforderer mit Anime-Vibes

HQ

Seed Labs ' Starsand Island ist ein Spiel, das sich im Kern auf die Verwaltung einer Farm konzentriert, aber es steckt viel mehr dahinter. Bis zu dem Punkt, dass das Spiel sogar The Sims in Bezug auf das, was du tun kannst, herausfordern könnte. Es gibt verschiedene Ereignisse im Spiel, soziale Beziehungen und sogar das Bauen und Dekorieren deines eigenen Hauses. Und das alles in einem farbenfrohen Anime-Stil mit vielen Textfeldern und Symbolen. Die Veröffentlichung erscheint Ende 2025 für PC und "Konsolen".

Gamereactor nahm an einer Präsentation teil, die am Discord stattfand, bei der die Entwickler anwesend waren, um Fragen zu beantworten. Gleichzeitig haben wir einen recht umfassenden Blick auf das authentische Gameplay und die verschiedenen Funktionen geworfen. Wir sind nicht selbst dazu gekommen, es zu spielen, daher können wir noch nichts über das Spielgefühl und die technische Laufruhe sagen. Zudem war die Internetverbindung während der Präsentation etwas abgehackt, so dass wir uns auch nicht trauen, eine abschließende Meinung zur Auflösung und Framerate des Spiels abzugeben.

Bunt und fröhlich scheinen das Hauptthema von Starsand Island zu sein. Es gibt viel zu tun, aber alles hat seine eigene positive und entspannte Atmosphäre. Die Herausforderungen, denen sich der Landwirt stellen muss, bleiben im Laufe der Spielsaisons aktuell, da verschiedene Pflanzen nur zu bestimmten Jahreszeiten angebaut werden können. Eine interessante Ergänzung schienen riesige Pflanzen zu sein, die besonders beeindruckend aussahen. Es ist noch nicht geklärt, wie sich der Umgang mit diesen menschengroßen Kürbissen und Melonen von den üblichen unterscheidet. Und da es sich um einen Bauernhof handelt, kann sich der Spieler um Rinder und andere Tiere wie Hühner kümmern.

Neben der Verwaltung eines traditionellen Bauernhofs zeigte die Präsentation, dass der Spieler sein eigenes Haus bauen kann. Das Tool schien vielseitig zu sein, wenn auch recht detailliert. Es bleibt also vorerst die Frage, wie alles mit einem herkömmlichen Gamecontroller funktionieren wird. Ansonsten gibt es alle Arten von Symbolen, erklärenden Textfeldern und Sprechblasen. Daher sollten Sie darauf vorbereitet sein, die verschiedenen Funktionen, die im Spiel verwendet werden, eine Weile zu erlernen.

Neben der Bewirtschaftung deines eigenen Bauernhofs kannst du auch angeln gehen und nebenbei auch einige echte Schätze fangen. Sie können mit anderen Menschen handeln und verschiedene Beziehungen eingehen, entweder beruflich oder romantisch, mit insgesamt sechs verschiedenen Romantikoptionen, die in der Präsentation aufgeführt sind.

Der Fokus des Spiels liegt darauf, deine eigene Umgebung zu gestalten, aber du kannst auch dein eigenes Aussehen mit zahlreichen Optionen modifizieren. Obwohl die Aufgaben, die Sie erledigen müssen, sehr praktisch und körperlich sind, bedeutet dies nicht, dass Sie beim Spielen nicht unmodern sein müssen. Es gab bereits eine große Auswahl an verschiedenen Kleidungsstücken und Outfits, die gezeigt wurden, wenn du also daran interessiert bist, wie sich dein Charakter kleidet, kannst du auch Zeit damit verbringen.

Die Welt von Starsand Island verspricht nahtlos zu sein, was für Ehrgeiz und zumindest eine etwas große offene Welt spricht. Daher stellt sich die Frage, wie du dich von Ort zu Ort bewegen wirst. Zu Fuß zu gehen ist eine Lösung, aber für längere Strecken gibt es verschiedene Transportmöglichkeiten zu Land und zu Wasser. Ich könnte mir also vorstellen, dass dies Sie dazu anregt, die Umgebung mehr zu erkunden, und hoffentlich haben die Entwickler alle möglichen Dinge im Gelände versteckt, die es zu entdecken gilt.

Für mich scheint es, als ob zuerst der Grundstein für eine Farmsimulation gelegt wurde und danach alle Bereiche des Spiels gezielt erweitert wurden. Wenn das Ganze zusammenkommt, könnte das Endergebnis sehr interessant werden. Es scheint in jedem Lebensbereich Dinge zu geben, an denen man herumbasteln und experimentieren kann, die man sich im Zusammenhang mit dem Leben und der Landwirtschaft vorstellen kann, und laut den Machern kann die Story-Kampagne in 17 Stunden abgeschlossen werden (eine ungewöhnlich genaue Schätzung), aber wenn man alles erleben und tun möchte, lohnt es sich, etwa 200 Stunden einzuplanen.

Starsand Island weiß genau, was es sein will. Die bisher größten Fragen sind die Leichtgängigkeit der Benutzeroberfläche und ob das Ganze trotz der Menge an verschiedenen Dingen, die zu tun sind, gut zusammenhält. Es scheint jedoch sicher zu sein, dass Sie zu Beginn darauf vorbereitet sein sollten, viele verschiedene Textfelder zu lesen und auf viele Symbole zu klicken. Starsand Island hat eindeutig Ambitionen und Substanz, so dass wir jetzt nur noch bis Ende 2025 warten müssen, um zu sehen, wie es vollständig umgesetzt wird.