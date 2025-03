Blades of Fire Vorschau: Testen Sie Ihr Metall

HQ

In einer Welt, in der Stahl nach wie vor die wertvollste Ressource für Waffen und Rüstungen ist, hat sich eine Hexe einen Zauber ausgedacht, der es ihr ermöglicht, Stahl in Stein zu verwandeln. Diejenigen, die ihr die Treue schwören, erhalten ihre glänzenden Metallwaffen, während die Mittel aller anderen, sich zu verteidigen, in Stücke zerbrechen. Das ist die Prämisse, die Entwickler MercurySteam in Blades of Fire ausgebügelt hat, einem Spiel, das wir uns an einem kalten Morgen in der südenglischen Stadt Leatherhead ansehen durften.

Wir spielen den Protagonisten Aran de Lira, einen Einsiedler, der einen speziellen Hammer erhält, mit dem er seine eigenen Stahlwaffen herstellen kann. Im Wesentlichen lässt sich Blades of Fire am besten als ein Spiel mit zwei Hälften beschreiben, eine dreht sich um das Schmieden und Entwerfen von Waffen, und die andere konzentriert sich darauf, diese Waffen zu nutzen, um die Mächte der Hexe zu besiegen und schließlich auf eine endgültige Konfrontation mit ihr hinzuarbeiten. Man könnte das Spiel zwar mit Vergleichen wie God of War oder Soulslike beschreiben, aber aufgrund der Einzigartigkeit der Schmiedemechanik passt es wirklich nicht in eines dieser Etiketten, obwohl es hier und da einige Elemente enthält.

HQ

Die Schmiedemechanik von Blades of Fire nimmt das, was im Wesentlichen ein Minispiel in etwas wie Kingdom Come: Deliverance II ist, und erweitert es exponentiell. Bevor du überhaupt den Hammer zückst, musst du eine bestimmte Anzahl von Feinden töten, um einen Waffentyp freizuschalten, von denen es viele gibt. Speere, Knüppel, Großschwerter und Zwillingswaffen können deinen Gegnern in den grausigen Dark-Fantasy-Kämpfen unter anderem die Gliedmaßen abreißen. Wenn du bereit bist zu schmieden, entwirfst du dein Waffendesign. Abhängig von den Ressourcen, die du in der Welt sammelst, und den Optionen, die du wählst, kannst du die Länge der Waffe, das Ende der Klinge, den Griff, den Knauf und vieles mehr ändern, was sich auf die Spielstatistiken auswirkt.

Werbung:

Dann kommst du zum Schmieden, bei dem du das Metall so aushämmern musst, dass es mit dem Kreidedesign übereinstimmt, das du zuvor gemacht hast. Die richtigen Winkel zu finden, kann anfangs etwas schwierig sein, aber wenn du es vermasselst, kannst du immer noch ein anderes machen. Und du musst einen weiteren in Blades of Fire erstellen, da deine Waffen nicht nur irgendwann an einen Punkt kommen, an dem sie nicht mehr repariert werden können, sondern du auch eine Vielzahl von Waffen brauchst, um es mit den Feinden im Spiel aufzunehmen.

Nach dem, was wir gespielt haben, ist die Gegnervielfalt ziemlich gut und es gibt einige wirklich starke Designs. Von Standardsoldaten bis hin zu rothaarigen Zwergen, die wie Pogo-Stöcke auf ihren Schwertern hüpfen, warten viele verschiedene Feinde auf dich und deine unzähligen Waffen. Etwas wirklich Interessantes an den Kämpfen von Blades of Fire ist, wie die Feinde gegen bestimmte Waffentypen stärker und schwächer werden. Ein Schwert kann schließlich nicht sehr gut durch die Platte schneiden, aber wenn du es in eine Stichhaltung wechselst, hast du eine bessere Chance. Oder vielleicht funktioniert ein Hieb, aber nur, wenn du auf bestimmte Teile ihres Körpers zielst. Es verleiht dem Kampf eine weitere Tiefe, etwas, das die Spieler davon abhält, es einfach als abgeleitetes Soulslike darzustellen. Allerdings fühlte sich der Kampf als Ganzes größtenteils wie der schwächste Punkt in unserer Zeit mit dem Spiel an.

Das lag vor allem daran, dass man sich in den Kämpfen von Blades of Fire zu sehr auf Ausdauer verlassen hat. Du bekommst ein paar Treffer, vielleicht in Kombination mit einem Ausweichen, bevor du den Block gedrückt halten musst, um deine Ausdauer zurückzuzwingen. Es regeneriert sich, ohne dass du eine Blockade festhältst, aber es ist so schmerzhaft langsam, dass du deinen Rhythmus von Zeit zu Zeit unterbrechen wirst. Außerdem kannst du beim Blocken nur eine begrenzte Anzahl an Angriffen aushalten, bis du damit nicht mehr richtig verteidigen kannst. Diese Art von Stop-and-Start-Kampf fühlte sich manchmal ziemlich stagnierend an, und es half auch nicht, dass es sich so anfühlte, als könnten die Feinde einen mit praktisch jedem Schlag betäuben, während man seine Treffer einstecken musste, ohne auch nur mit den Schultern zu zucken. Ich bin mir auch nicht sicher, warum alle vier Gesichtstasten mit Angriffen verknüpft sein müssen, da sie nicht unterschiedlich viel Schaden anrichten. Einige Schläge zielen auf verschiedene Bereiche eines Feindes, aber selten fühlt es sich so an, als müssten alle Tasten verwendet werden.

Werbung:

Wenn ich schon bei einigen negativen Punkten bin, ist es erwähnenswert, dass sich der Hauptcharakter von Aran ungefähr so langweilig anfühlt wie der Stein, zu dem so viele Waffen der Welt geworden sind. Es ist in Ordnung, einen ruppigen, geradlinigen Protagonisten zu haben, und obwohl ich mir sicher bin, dass es ein Geheimnis dahinter gibt, wer Aran ist, war es schwierig, durch Arans Dialoge und seine allgemeine Klarheit das Gefühl zu bekommen, dass ich mehr wollte. Andere Charaktere erwiesen sich als viel ausdrucksstärker, sowohl in der Art und Weise, wie sie durch ihre Handlungen und Dialoge rüberkamen, als auch in ihren Designs. Adso, der Atreus-ähnliche Schüler, der dir überall hin folgt und dir Details über die Geschichte verrät, ist wirklich interessant. Wie bei den Schmiede- und Kampfideen stößt MercurySteam auch bei der Art und Weise, wie die Geschichte und die Überlieferung erzählt werden, auf ein weiteres faszinierendes Konzept, da alles aus der Perspektive von Aran und Adso kommt. Was Sie wissen, wissen sie, und Sie müssen graben gehen, wenn Sie mehr erkunden möchten.

Die Erkundung in Blades of Fire hat mir am meisten Spaß gemacht. Wie bereits erwähnt, wirst du, wie in der Souls-Serie, zunächst in einen offenen Bereich versetzt, aber wenn du hindurchgehst, kannst du Türen finden, die du öffnen kannst, Leitern, die du herunterfallen lassen kannst, und vieles mehr, was das Durchqueren und Erkunden erleichtert, wenn du dein unglückliches Ende in den Händen eines Feindes findest. Da sich die Welt frisch und einzigartig anfühlt, ist es wirklich lohnend, sie zu erkunden, sowohl aus der Hintergrundgeschichte als auch aus der Gameplay-Perspektive.

Insgesamt fühlt sich Blades of Fire wie ein Spiel an, das mit einigen wirklich interessanten Ideen geschmiedet wurde, aber ich habe mich im Kern des Kampfsystems ein wenig abgekühlt. Andere Teilnehmer des Events waren viel besser im Spiel und sein Potenzial ist nach wie vor hoch, aber es hängt davon ab, wie sehr Sie bereit sind, sich in die tiefen Systeme zu stürzen und einige der abgebrochenen Kanten zu ignorieren.