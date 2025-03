Neighbors: Suburban Warfare Gameplay zum Anfassen: Runter von meinem Rasen!

Kürzlich habe ich einen Nachmittag damit verbracht, Neighbors: Suburban Warfare zu spielen, das neueste Spiel von Invisible Walls, dem Entwickler hinter Aporia: Beyond the Valley und dem Multiplayer-Hit First Class Trouble. Die Prämisse des Spiels sieht vor, dass ein gesundes kleines Vorstadtviertel in ein Schlachtfeld verwandelt wird, als eine Reihe lästiger Nachbarn versuchen, die Häuser der anderen zu zerstören.

Du wählst aus einer Reihe lustiger und kreativer Charaktere, von der süßen Oma, die auch als Boxchampion Doreen fungiert, bis hin zum absoluten Bastard, der die kleine rotznasige Göre Kevin ist, und verbünden dich dann mit einer Gruppe gegen deine feindlichen Nachbarn. Jeder der Charaktere hat seine eigenen Fähigkeiten und eine vorgesehene Rolle, aber diese binden dich nicht an einen bestimmten Spielstil. Gramps hat zum Beispiel die Fähigkeit, Verbündete zu heilen und wiederzubeleben, aber das hält ihn nicht davon ab, mit dem Vorschlaghammer auf feindliche Basen und Köpfe von Feinden zu schießen.

Wie bereits erwähnt, ist es dein Ziel, das feindliche Haus zu infiltrieren und den Fernseher, die Toilette, das Bett und den Kamin zu zerstören. Um das zu tun, kann man nicht einfach durch die Haustür hereinkommen. Du musst Ressourcen aufbauen, dir bessere Ausrüstung besorgen und hoffen, dass du all das tun kannst, ohne dass deine Nachbarn hereinkommen und deine Tür eintreten. Natürlich kannst du in der Werkstatt deine eigene Verteidigung bauen, zusammen mit besseren Waffen, Gebrauchsgegenständen und mehr.

Es gibt eine Fülle einzigartiger Gegenstände, mit denen du entweder die Dinge, die du in deinem Haus findest, als Waffe einsetzen kannst, oder mit denen du einen scheinbar nutzlosen Gegenstand wie die letzte Verteidigungsbarriere für deine kostbare Toilette aussehen lassen kannst. Es gibt sogar einen Vogel, der wie ein AC-130 aus Call of Duty verwendet werden kann und von oben Kot auf deinen Feinden hinterlässt. Es ist alles brillant augenzwinkernd und macht das Spiel zu einem absoluten Knaller, wenn man erst einmal den Dreh raus hat.

Werbung:

Mit all den spielbaren Klassen, der Werkbank und den Dingen, die man auf der Karte greifen kann, ist es eine Menge, die man aufnehmen muss, wenn man sich einfach hineinwirft, aber ich habe nicht länger als ein paar Minuten gebraucht, um herauszufinden, was vor sich geht. Das Gameplay ist schnell, ohne dass sich die Matches so anfühlen, als wären sie im Handumdrehen vorbei. Da man immer an etwas arbeiten kann, fühlt sich ein 20-minütiges Match oder so dank all der Scharmützel und der Strategie, die in den Spaß am Nachbarschaftskrieg einfließt, wie ein Viertel der Zeit an. Du wirst nicht die ganze Zeit kämpfen, wenn du nicht willst, denn es gibt einen Tag-Nacht-Zyklus, was bedeutet, dass du bei Sonnenuntergang kein Haus wirklich angreifen kannst, weil es einen Wachhund gibt, der viel gemeiner ist, als er auf den ersten Blick aussieht.

Es ist auch erwähnenswert, wie sauber dieses Spiel ist. Mit Kindern als spielbaren Charakteren ist es gut, dass die Gewalt sehr slapstick- und cartoonhaft bleibt. Es bedeutet auch, dass du Omas mit übermenschlichen Kräften und einen Mann hast, der sich selbst aus einer Kanone schießen kann, also fühlt sich der Stil, den Invisible Walls hier gewählt hat, sehr passend an, ergänzt durch die hellen, lebendigen Bilder, die eine idyllische Vorstadtstadt ausdrücken, die kurz davor steht, auf den Kopf gestellt zu werden. Man ist auch nicht auf eine Karte oder ein Haus beschränkt, was mich mehr Vertrauen in den erweiterten Spaß gibt, den man aus diesem Spiel ziehen wird.

Werbung:

Mit nur einer Stunde oder so in Neighbors: Suburban Warfare ist es schwer zu sagen, wie lange der Spaß des Spiels anhält, aber was ich sagen kann, ist, dass es in der Zeit, in der ich gespielt habe, extrem viel Spaß gemacht hat, auch wenn ich nicht annähernd so geschickt war wie die Entwickler, mit denen ich gespielt hatte. Viele einzigartige Elemente, freche und humorvolle Charaktere, Waffen und Grafiken, kombiniert mit Action, die nur so lange aufhört, wie man sich entscheidet, einen orangefarbenen Werfer zu bauen, macht dieses wunderbar gestaltete Multiplayer-Erlebnis zu einem, über das ich noch einige Zeit nachdenken werde. Ähnlich wie bei First Class Trouble möchten Sie dieses Spiel wahrscheinlich mit ein paar Freunden spielen, um die volle Partydynamik zu erleben, und Sie werden es wahrscheinlich in naher Zukunft in YouTube-Gaming-Videos sehen, aber selbst wenn Sie mit kompletten Zufallsgeneratoren in das Spiel gehen, können Sie immer noch einen Kick aus dem Spiel herausholen, wenn Sie bereit sind, über die zentimeterhohe Hürde der Kommunikation zu springen.

Es ist auch erwähnenswert, dass dieses Spiel nicht versuchen wird, Sie aus Ihrem Geld herauszupressen. Es gibt kosmetische Gegenstände, aber du kannst sie mit Spielwährung verdienen, und deine Fähigkeiten für jeden Charakter verdienst du, indem du sie spielst. Ich habe gefragt, ob jemand mit einem höherstufigen Charakter einen Vorteil gegenüber einem neueren Spieler hätte, und obwohl er vielseitiger ist, drängen die Fähigkeiten einen stattdessen zu einem bestimmten Spielstil, anstatt nur Buffs für jede erreichte Stufe zu geben.

Alles in allem ist Neighbors: Suburban Warfare bisher bei seiner wichtigsten Kennzahl erfolgreich, nämlich ein Spiel zu sein, das unglaublich viel Spaß macht. Der Multiplayer-Bereich ist heutzutage so übersättigt, aber Invisible Walls haben ihn schon einmal durchbrochen und könnten dies mit dieser Erfolgsformel wieder tun.