Clair Obscur: Expedition 33 Hands-On-Vorschau: Kunstvoller Dodger

Zuerst Lies of P, und jetzt Clair Obscur. Vielleicht ist Belle Epoque die neue große Inspiration für Titel, die scheinbar aus dem Nichts auftauchen und sich als erfrischende Interpretationen bestehender Genres erweisen. Für Lies of P gab es eines der befriedigendsten Soulslikes seit Jahren und Clair Obscur: Expedition 33 scheint das Gleiche für das JRPG-Genre zu tun.

Falls ihr unsere letzte Vorschau verpasst habt oder keine Ahnung davon habt: Das Spiel spielt in einer Welt, in der eines Tages ein mysteriöses Wesen namens Paintress neben einem großen Monolithen auftauchte, der eine riesige Zahl zeigte. Jedes Jahr sank diese Zahl, und jeder in diesem Alter oder älter verwandelte sich in Staub. Außerdem wird jedes Jahr eine Expedition losgeschickt, um mehr über die Malerin zu erfahren, um sie zu besiegen. Wir spielen als Expedition 33.

Die Demo-Version, die wir gespielt haben, versetzt uns sehr früh in die Geschichte und überfliegt die Ereignisse, die dazu führen, dass der Hauptcharakter Gustave allein gestrandet ist und der Großteil der Expedition tot oder vermisst wird. Nach einem kurzen Kampf-Tutorial können wir uns auf die Suche nach Gustaves Schwester und allen anderen machen, die in der Expedition überlebt haben könnten.

Ich hatte letztes Jahr auf der Gamescom das Gameplay von Clair Obscur: Expedition 33 gesehen, aber es wurde von einem solchen Profi gehandhabt, dass ich nicht wirklich sagen konnte, wie einfach oder schwierig es war, feindliche Angriffe zu parieren und ihnen auszuweichen. Das ist ein entscheidender Faktor für ein Spiel wie Clair Obscur, das einen solchen Fokus auf den aktiven Spielstil legt, gemischt mit einer rundenbasierten JRPG-Formel. Glücklicherweise sind die Kämpfe in Clair Obscur: Expedition 33 im Vergleich zu dem, was wir bisher gespielt haben, ungemein befriedigend. Es kann zwar eine Weile dauern, bis du weißt, wann du parieren musst, aber sobald du in den Rhythmus kommst und deine Gegner mit mächtigen Gegenangriffen dezimierst, wirst du ein ähnliches Gefühl haben, wie wenn du den Kampf in Sekiro: Shadows Die Twice meisterst. Clair Obscur ist nicht annähernd so schwierig wie Sekiro. Normale Feinde verursachen zwar etwas Schaden, aber sie werden dich nicht auslöschen, selbst wenn du jeden Treffer abwehrst, und während härtere Feinde viel mehr Schaden anrichten, kannst du dich immer durch schwächere Feinde kämpfen, um mehr Level zu erreichen, oder dich stärker auf das Ausweichen verlassen, das ein verzeihenderes Zeitfenster hat, auch wenn es keine großen Gegenangriffe zulässt. Es gibt auch einige Angriffe, über die du springen musst, über die dich das Spiel mit einem gelben Leuchten informiert, bevor der Feind zuschlägt. Auch hier sehr ähnlich wie bei Sekiro, aber viel verzeihender und unglaublich befriedigend dank der filmischen Effekte, die jeden Nevron, der sich uns entgegenstellt, auslöschen.

Es gibt eine Frage der Wiederholung in diesem Kampfsystem. Es ist auffällig und macht ungeheuer viel Spaß, mit einer großen Vielfalt an Gegnern, sowohl im Design als auch in der Mechanik, aber innerhalb der wenigen Stunden der Demophase hatte ich bereits eine Strategie mit Fähigkeiten und Piktos (Gegenstände, die man an Charaktere anhängen kann, um zusätzliche Buffs zu erhalten) gefunden, von der ich das Gefühl hatte, dass ich nicht mehr davon abweichen wollte. Natürlich ist das nur eine persönliche Erfahrung, und ich habe etwas gespielt, das sich nur wie ein Vorgeschmack auf das gesamte Erlebnis anfühlt, aber es ist etwas, das es wert ist, erwähnt zu werden. Andererseits ist es nicht so, dass Clair Obscurs Kämpfe oberflächlich wären. Nicht einmal annähernd. Waffen, Piktos und Fähigkeiten lassen sich kombinieren, wobei der Fähigkeitsbaum für jeden Charakter unglaublich lang ist, da man später mehr Schlüsselfähigkeiten erlernen kann und die Möglichkeit hat, sie jederzeit neu zu spezialisieren. Außerdem kann jeder der Charaktere auf jede beliebige Weise spezialisiert werden. In unserer Zeit mit dem Spiel haben wir Gustave, Lune und Maelle freigeschaltet. Wir haben uns für Gustave entschieden, um Schaden an vorderster Front zu verursachen, wobei Lune sich auf kritische Treffer spezialisiert hat und Maelle eher eine Glaskanone ist. Jedes der Designs des Charakters fühlt sich auch einzigartig und interessant an, und es ist ein nettes Detail, dass man als jeder von ihnen in der Oberwelt herumlaufen kann, was die Geschichte oder die Kampfbegegnungen nicht beeinflusst.

Wie du wahrscheinlich nach den bisherigen Trailern des Spiels erwarten würdest, ist die Welt von Clair Obscur: Expedition 33 unglaublich schön. Die Inspiration der Belle Epoque in Kombination mit dem wunderbar fantastischen Reich, in dem die Paintress und Nevrons leben, sorgen für ein Spiel, das sich in seinem Aussehen und Stil wirklich einzigartig anfühlt. Es gibt auch eine Menge Geschichten in der Welt, von der Geschichte rund um die menschliche Siedlung Lumiere über die Kreaturen, die versuchen, uns zu töten, bis hin zum Chroma, das anscheinend in unseren und in ihren Körpern steckt. Das Spiel ist sehr gut darin, Geheimnisse aufzubauen, und ich hoffe nur, dass es auf die meisten von ihnen eine zufriedenstellende Antwort hat, die genau dazu passt, wie verlockend die Umgebung ist, wenn man sie zum ersten Mal betritt.

In dieser Demo-Version ist die Hauptgeschichte etwas in den Hintergrund getreten, um uns eine bessere Chance zu geben, das Gameplay zu erleben und zu diskutieren. Trotzdem ist es eine faszinierende Geschichte, und das ist alles, was sie im Moment sein muss. Genug, um dich in den Bann zu ziehen, ohne das Gefühl zu haben, dass du den Rest nicht spielen musst. Es ist ein starker Auftakt, der auf einem großartigen Konzept aufbaut, und die Frage ist nur, ob er die Landung halten kann. Außerhalb des Kampfes und der Story gibt es in Clair Obscur: Expedition 33 eine Menge Fortbewegungen, und wenn du alle Piktos finden und auf kleine Nebengeschichten zugreifen willst, die auf einer Karte verstreut sind, solltest du dich durch jeden Winkel graben, Wände hochklettern, die es ermöglichen, und einen magischen Greifhaken verwenden, um zwischen verschiedenen Punkten zu springen. Es ist ziemlich Standard in seiner Mechanik, aber die Fortbewegung wird stark dadurch unterstützt, wie schön die Welt zu erkunden ist.

Bisher entwickelt sich Clair Obscur: Expedition 33 zu einem echten Geheimtipp für 2025. Ein Spiel, das sich so klar seiner Vision verschrieben hat, dass es schwer ist, nicht darauf hereinzufallen. Ich habe mich vorher nie als JRPG-Fan gesehen, aber diese aktivere Herangehensweise an die traditionelle Formel hat mich mehr gefesselt, als ich dachte, und ich bin begierig auf mehr.