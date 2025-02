Solasta II Steam Next Fest Demo Preview: Das Potenzial, eine weitere D&D-basierte Erfolgsgeschichte zu werden

HQ

Es ist schrecklich, damit zu beginnen, sich auf ein anderes Spiel als das in dieser Vorschau zu beziehen, aber Baldur's Gate III ist und wird weiterhin einen sehr langen Schatten auf die cRPG-Landschaft werfen. Vielleicht einen neuen Standard setzen. Und obwohl Baldur's Gate IV in der Zukunft kommen wird, sind die Erwartungen an dieses Spiel so hoch, dass es praktisch unmöglich sein wird, die derzeitige Legion von Fans des Spiels zufrieden zu stellen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, das D&D-Universum auf dem PC zu erkunden, oder zumindest sein Regelsystem. Dies ist der Fall bei der kommenden Solasta II, die heute eine Demo als Teil der Steam Next Fest veröffentlicht hat, die als Vertical Slice für einen Early Access dient, der, wie sie immer noch versprechen, "Anfang 2025" erscheinen wird.

Ein Videospiel, das vom berühmtesten TTRPG der Welt inspiriert ist, bleibt heutzutage nicht unbemerkt, und so haben wir uns kopfüber in sein Abenteuer gestürzt. In diesem ersten Test gibt es keine Einführung in die Charaktere oder die Handlung, sondern eher einen ersten Blick auf das Gameplay und die Kampfsysteme. Für diejenigen unter euch, die das Larian-Abenteuer bereits kennen, wird die Adaption sehr schnell sein, da sie das gleiche Regelsystem wie D&D 5E verwendet, obwohl es bestimmte Nuancen in der Funktionsweise von Pausen oder bestimmten Interaktionen gibt, die es zu einem noch reineren D&D-Erlebnis machen als Baldur's Gate 3, und ohne an eine bekannte Welt der Wizards of the Coast -Franchise gebunden zu sein.

Wie gesagt, in dieser Demo von Solasta II wird nicht viel Handlung enthüllt, aber unsere Gruppe von Abenteurern besteht aus vier Wesen verschiedener Rassen und Klassen, die zusammen aufgewachsen sind und sich selbst Brüder nennen. Dadurch entsteht bereits eine gemeinsame Bindung, die sich auf die Gespräche auswirkt, an denen sie alle teilnehmen, oder es entstehen zufällige Dialoge, während sie herumlaufen. Es ist nicht das Ziel, uns jetzt eine richtige Einführung in sie zu geben, aber zumindest weckt ihr Hintergrund Neugier auf den Early Access.

Mit dieser neugierigen Gruppe betreten wir ein Küstendorf, in dem mysteriöse Steinerschütterungen auftreten und auch einen Drachen gestört haben, der in einer nahe gelegenen Grotte schläft, so dass es unsere Hauptaufgabe sein wird, herauszufinden, was die Erschütterungen verursacht und das Dorf zu retten. Bestimmte Bewegungen im "normalen" Erkundungsmodus, wie z. B. das Springen und Markieren von Gegenständen, mit denen du interagieren kannst, wurden automatisch gelöst, aber es ermöglicht dir auch, sie in einer Art präzisem manuellen Modus zu steuern. Da es sich um eine Pre-Alpha-Version handelt, kann ich mir vorstellen, dass es in diesem Aspekt noch viel Raum für Verbesserungen gibt, aber dieser kleine Teil des Spiels macht deutlich, dass die Grenze zur Lösung jeder Art von Situation, auf die man stößt, in der Vorstellungskraft liegt. In der Demo müsst ihr zum Beispiel einen Siklas namens Jabori befreien, der von einigen Kobolden gefangen gehalten wird. Du kannst frontal auf sie losstürmen (ich empfehle es nicht), eine Explosion mit Fässern auslösen, sie aus der Ferne mit deinem Bogen und deinen Zaubersprüchen töten... Oder du kannst sie davon überzeugen, dass du kollaborierst, damit sie den Gefangenen freilassen und dir auch einen Freifahrtschein durch ihr Territorium geben.

Die Kämpfe folgen dem gleichen Muster wie bei jedem Tabletop-Rollenspiel. Ein automatischer (versteckter) Initiativwurf bestimmt die Reihenfolge der Aktionen für die Gruppe und die Feinde, und dann können wir zwischen normalen Aktionen, zusätzlichen Aktionen, Zaubern, Fähigkeiten, der Verwendung von Gegenständen usw. wählen. Wenn du Baldur's Gate 3 gespielt hast, gibt es genau die gleichen Einschränkungen sowohl für die Charakterfähigkeiten als auch für die Verwendung von Umgebungselementen, die du zu deinem Vorteil nutzen kannst (oder auf die du dich in Acht nehmen solltest). Wie in jedem Dungeons and Dragons -Spiel reicht es nicht aus, nur Schläge auszuteilen, bis das betreffende Monster oder der betreffende Feind fällt. Du musst vorsichtig sein, denn deine Truppen sind genauso verwundbar, und selbst scheinbar schwache Riesenkrabben am Ufer können deine Gruppe auslöschen, wenn du nicht aufpasst.

Nachdem ich die Steam Next Fest Demo von Solasta II gespielt habe, habe ich große Hoffnungen, was aus diesem Spiel mit der Zeit werden könnte. Im Jahr 2018 war ich beim Early Access-Start von Baldur's Gate 3 anwesend, und obwohl ich damals positive Elemente sah, konnte ich das Potenzial dessen, was bei seiner vollständigen Veröffentlichung zu einem lebensverändernden Faktor für mich wurde, nicht erkennen. Aber ein paar Jahre sind vergangen, und ich sehe in dieser Version von Solasta II viele der Elemente, die ich beim Spielen von Larians Titel genossen habe, und es hat mich mit einem unstillbaren Hunger zurückgelassen. Und wenn du das D&D-Universum auch jenseits von RPGs magst, solltest du dir diese Gelegenheit mit Solasta II nicht entgehen lassen und bleib dran für die baldige Early-Access-Veröffentlichung.