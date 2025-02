Tales of Seikyu Vorschau: Stardew Valley Vibes, aber im Anime-Stil

HQ

Während dieses Steam Next Fest hatten wir das Vergnügen, viele Spiele zu testen, und eines, das unsere Aufmerksamkeit erregt hat, war Tales of Seikyu. Es sei darauf hingewiesen, dass wir einige Tage vor der öffentlichen Veröffentlichung eine Demo testen und das Spiel in diesem Frühjahr zuerst im Early Access veröffentlicht wird, sodass wir uns gedulden müssen, um zu sehen, wie sich das Produkt entwickelt und ob es es schafft, die Öffentlichkeit zu überzeugen. In diesem Projekt von ACE Entertainment, einem derzeit unbekannten Studio, werden wir die Kräfte der yokais nutzen, um ein idyllisches Leben auf der mystischen Insel Seikyu zu schaffen, wo wir Abenteuer, Wunder und Romantik erleben werden. Wir leben in einem magischen neuen Leben und werden unsere Kräfte nutzen, um unseren Hof zu verwalten und eine neue Welt zu entdecken. Wir müssen unsere Verbindungen zu den verschiedenen Inselbewohnern nutzen und die Geheimnisse von Seikyu aufdecken.

Das Bemerkenswerteste an diesem Titel sind derzeit die visuellen Elemente, die man sehen kann, ohne den Sektor zu revolutionieren, dass sie den richtigen Weg einschlagen wollen, und das Ergebnis ist recht angenehm, wenn man sich die Fehler ansieht, die in diesem Entwicklungsstadium normal sind. Erwähnenswert sind auch die music und Soundeffekte, die ohne Feinschliff gut aussehen und für diese Art von ruhigem Spiel geeignet sind. Allerdings fiel es mir etwas schwer, die Schritte der Dorfbewohner oder Monster zu hören, wenn ich 50 Meter von ihnen entfernt war; Sie sollten es in Zukunft etwas besser kalibrieren. Ein weiterer Aspekt, den ich interessant fand, um zu sehen, wie sie in Zukunft erforschen, sind die Yokai-Kräfte. Im Moment gibt es drei mit unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten, aber ich denke, wir werden irgendwann noch mehr bekommen, um den Mechaniken mehr Tiefe zu verleihen.

Wie der Titel von These Impressions schon sagt, weckt dieses Spiel andere Erinnerungen an andere Titel, die in den letzten Jahren sehr beliebt waren. Die erste von ihnen, die sie anscheinend am meisten betrachtet haben, ist Stardew Valley. Der bekannte Indie-Film hat viel Ruhm erlangt, weil er sehr einfach zu spielen ist, mit sehr gut ausgearbeiteten Aspekten, die im Laufe der Zeit verfeinert wurden. Deshalb sind wir hoffnungsvoll für dieses Projekt und erwarten, dass sie die Aspekte, die derzeit Schwächen sind, verbessern werden. Sie haben unterschiedliche ähnliche Funktionen, insbesondere die farm, weil du auf deinem Land Feldfrüchte anbauen und sie dann an die Dorfbewohner verkaufen und einen Gewinn erzielen kannst. Wir können den Dorfbewohnern verschiedene Gegenstände geben, um ihre Freundschaft, Liebe und sogar Hass zu verdienen.

Der Kampf ist unkompliziert, die Bewegungen sind einfach und die Feinde sehen den Hilichurls aus Genshin Impact sehr ähnlich, eindeutig ihre andere große Inspiration. Die Speerspitze des HoYoverse, die wegen ihrer Ähnlichkeit mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild weithin kritisiert wurde, aber letztendlich ihren eigenen Ruhm erlangte, hat einen großen Erfolg erzielt, der immer mehr Studios dazu veranlasst, die Formel des Anime-Looks in ihren Charakteren und ihren jeweiligen Kanons zu replizieren. Der mysteriöse Mann in den Dreißigern, das supersüße junge Mädchen mit der Protagonistin, die ältere Frau, die verführerisch agiert, sind unter vielen anderen die Charakterarchetypen, die wir normalerweise in ihren Spielen finden und die viele nachgeahmt haben.

Wenn wir uns den negativeren Aspekten des Titels zuwenden und nach konstruktiver Kritik suchen, haben wir mehrere Fehler gesehen, die das Spielerlebnis beeinträchtigen können. Vielleicht ist es ein Fehler, der von dem Gerät abhängt, das Sie verwenden, aber in unserem Fall mussten wir das Spiel mehrmals neu starten, weil wir beim Laden, bei einer Unebenheit oder im Dialog mit einem Charakter stecken geblieben sind und keine Alternative hatten, daraus herauszukommen. Darüber hinaus fehlt es einigen Texturen, insbesondere in den Gebäuden des Dorfes oder einigen Bäumen, die wir auf dem Weg zur Ranch finden, noch an Feinschliff, damit sie das Niveau widerspiegeln, das das Studio zu wünschen scheint. Die Animationen der Charaktere während der filmischen Sequenzen mit der Spiel-Engine sind ziemlich statisch, und auch während des Kampfes, so dass es sich ein bisschen so anfühlt, als wären sie Puppen, die sich seltsam bewegen, obwohl es während der Story-Sequenzen auffällig ist, dass sie separat animiert werden, und das ist positiv. Die Missionen sind einfach und erfordern nicht allzu viel Aufwand, um sie ziemlich schnell zu erledigen, so dass das Spiel ziemlich beschleunigt wird, aber es macht es flacher. Das Gleiche gilt für die Charaktere, die eher leere Dialoge haben, was ich für die endgültige Version vermute. Als Detail, das Design der Charaktere, deren Bild im Textfeld erscheint, wenn man mit ihnen spricht, scheint dies von künstlicher Intelligenz generiert worden zu sein. Vielleicht ist es nur ein Gefühl und keine Anschuldigung, da KI nur ein weiteres Werkzeug für die Studios ist, aber ich wollte es in diesem Eindruck teilen.

Alles in allem ist das Spiel sehr vielversprechend, aber man merkt, dass es noch ein paar Schritte vor sich hat und noch einige weitere Schritte aus der Hauptgeschichte herauskommen, die über die beiden Hauptbrüder hinausgehen. Wenn du diese Lebenssimulationsspiele magst, in denen du Pflanzen und Beziehungen anbaust, ermutigen wir von Gamereactor dich, es auszuprobieren.