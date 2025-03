Splitgate 2 Vorschau: 1047 Games erobert das Licht in einer Flasche zurück

HQ

Es gibt eine gewisse Gefahr in der Art und Weise, wie Entwickler 1047 Games Splitgate gehandhabt hat. Der Originaltitel debütierte vor ein paar Jahren vor einem riesigen Publikum und großem Beifall, so sehr, dass das Team beschloss, dass die beste Vorgehensweise, um ein Spiel in der Vision zu liefern, die sie wirklich hatten, darin bestand, den Erfolg, den die Serie bereits erlebt hatte, zu nutzen und all seine Aufmerksamkeit und Ressourcen einer größeren und großartigeren Fortsetzung zu widmen. In vielerlei Hinsicht ähnelt es der Art und Weise, wie Player First Games mit MultiVersus umgegangen ist, indem man ein beliebtes Produkt nimmt, seinen Support beendet und dann davon ausgeht, dass die Fans jubeln und seine eventuelle Rückkehr mit lautem Tamtam feiern werden. Ich erwähne diesen Vergleich, weil das Scheitern von MultiVersus zeigt, dass der Erfolg des Blitzes in der Flasche nicht immer ein zweites Mal eingefangen werden kann, was Splitgate 2 zu einer so überzeugenden Geschichte macht.

Diese Fortsetzung nimmt alles, was Splitgate zu einem so unterhaltsamen Produkt gemacht hat, und hebt es einfach auf ein neues Level. Ich kann das mit Sicherheit sagen, da ich vor kurzem die Gelegenheit hatte, ein paar Stunden des Spiels zu spielen, um die gleichen Funktionen zu erleben, die in der Crossplay-Alpha verfügbar sind. Ich war eingeweiht in die traditionelle und herzzerreißende 4v4-Action, die neuen Klassen- und Loadout-Systeme und auch die viel chaotischeren 8v8v8-Modi, und ich kann sagen, dass dieser Splitgate 2 selbst nach nur wenigen Stunden ein wirklich vielversprechender Arena-Shooter zu sein scheint.

1047 Games hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie von Arena-Shooter-Größen inspiriert wurden. Call of Duty und Halo sind zwei Namen, die viel herumgeworfen werden, aber für Splitgate 2 waren die spezifischen Beispiele, die sich der Entwickler angesehen hat, Halo: Reach und Destiny, und das zeigt sich. Splitgate 2 bietet seidige und stromlinienförmige Shooter-Action, die dank der Movement Suite und der ikonischen Portalsysteme mit immenser Tiefe und kreativen Optionen definiert und erweitert wird. Das Gunplay ist straff und reaktionsschnell, das Tempo schnell, aber nicht blendend, die Bewegungsoptionen vielfältig und dennoch überschaubar, was alles zusammenkommt, um einen Shooter zu schaffen, der ein sehr zugängliches Basislevel und eine sehr hohe Fähigkeitsgrenze hat. Solange du dich bewegen und mit einer Waffe zielen kannst, kannst du den Rest von Splitgate 2 mitnehmen, und das meiste davon wird dir im Laufe der Stunden ganz natürlich einfallen.

Die Idee, Portale zu verwenden, mag auf den ersten Blick verblüffend und sogar ein wenig verwirrend erscheinen, aber 1047 Games hat großen Wert auf das Leveldesign und den Bau von Arenen gelegt, so dass Portale die Action nicht überwältigen. Du kannst die Karte schnell auf eine Art und Weise durchqueren, die GLaDOS stolz machen würde, oder stattdessen ein Portal hinter einem Feind öffnen und es nutzen, um ihn ahnungslos niederzuschießen. Auch hier dreht sich alles um die Geschicklichkeitsstufen mit Splitgate 2, und wie alle großen Arena-Shooter wurde auch dieser Titel von Grund auf so konzipiert, dass er sowohl für Neulinge als auch für Veteranen interessant ist.

Eine der wichtigsten Möglichkeiten, wie 1047 Games die Splitgate-Formel in dieser Fortsetzung verdreht hat, sind Klassen und Ausrüstungen. Das mag auf den ersten Blick etwas viel erscheinen, aber sie sind tatsächlich auf eine wirklich interessante Art und Weise umgesetzt, die die Aktion verbessert. Einer der Bereiche, in denen Arena-Shooter ins Stocken geraten können, ist, dass sich alle im Grunde auf dem gleichen Spielfeld befinden, was bedeutet, dass die Action einfach intensiv und schweißtreibend wird, wenn es darum geht, den Gegner einfach zu übertreffen. Für Splitgate 2 tragen diese Klassen dazu bei, ein weiteres strategisches Element hinzuzufügen, da jede etwas anderes tut. Aeros ist der typische Run-and-Gunner, bei dem es um Geschwindigkeit und Beweglichkeit geht, während Meridian Möglichkeiten bietet, Feinde durch Wände zu markieren und zu erkennen, während Sabrask der Gefahren-Nah-Ziel-Controller ist, der es liebt, Feinde im Nahkampf zu treffen und Schutzschilde einzusetzen. Jede Klasse ist sehr effektiv in der Action und macht alle grundlegenden Splitgate-Dinge, die man erwarten würde, aber sie übertreffen sich auch auf etwas nischenhaftere Weise und das verändert die Action und Strategie wirklich sehr.

Die Ausrüstungen sind ein wenig anders, da sie dem Spieler die Möglichkeit geben, den Waffentyp auszurüsten, der zu ihm passt. Du könntest eine Schrotflinte mitbringen, wenn du als Sabrask spielst, eine MP, wenn du als Aeros einstempelst, oder einen Karabiner, wenn du Meridian bist, oder du könntest das komplette Gegenteil davon tun, wie du es erwarten würdest, dass die Klasse gespielt wird, und das ist völlig in Ordnung. Das einzige Problem ist, dass jede Klasse leicht unterschiedliche Waffenvarianten hat, wie zum Beispiel Meridian hat viele Railgun-Waffen, Sabrask mag halbautomatische, Pump- oder Repetierwaffen und Aeros ist viel mehr vollautomatisch, und das alles bedeutet, dass einige der Waffen im Vergleich zu anderen verblassen. Außerdem, und das ist vielleicht das größte Problem, das Splitgate 2 derzeit hat, gibt es nur sehr geringe Ausfallzeiten und du wirst schnell in neue Runden oder Spiele geworfen und hast nur Sekunden Zeit, um deine Ausrüstung an die Umstände des Spiels selbst anzupassen, was sich manchmal ein bisschen überwältigend anfühlt. Es gibt im Moment definitiv ein wenig Arbeit mit den Loadouts zu tun, denn es widerspricht ein wenig dem charakteristischen Thema von Splitgate, der Einfachheit und dem stromlinienförmigen Shooter-Spaß.

Aber hier ist die Sache, das ist einer der beiden Hauptkritikpunkte, die mir nach ein paar Stunden mit dem Spiel in den Sinn kamen. Die Spielmodi sind vielfältig und unglaublich ausbalanciert, mit traditionellen Deathmatch-Typen, zielbasierten Alternativen und sogar einem, der bis zu einem gewissen Grad mit Halo Grifball verglichen werden kann. Das Gameplay funktioniert und spielt sich wie ein Traum mit einer so hochwertigen und raffinierten Präsentation, die keine unerwünschten Flusen enthält, von denen Call of Duty und einige der anderen Arena-Shooter-Titanen wirklich viele Notizen nehmen könnten. Das Kartendesign ist brillant, mit Levels, die die idealen Größen haben und viele Ecken und knifflige Elemente bieten, die es Top-Spielern ermöglichen, sie wirklich auszunutzen. Es ist ein wirklich ausgefeilter und beeindruckender Shooter mit erstaunlicher, atemberaubender und gestochen scharfer Grafik und Präsentation, und dennoch habe ich zu Beginn dieses Absatzes zwei Hauptkritikpunkte erwähnt, worauf bezieht sich also der zweite?

8v8v8. Dieser Modus hat einige interessante Elemente, auf denen man herumreiten kann, und ich kann mir vorstellen, dass viele seine Big Team Battle -ähnliche Action genießen, aber für mich war Splitgate schon immer am besten als persönlicheres, engeres Shooter-Erlebnis, was es den 4v4-Modi ermöglicht, zu gedeihen. Mein Kritikpunkt am 8v8v8 ist nicht wirklich die Anzahl der Spieler auf jeder Karte oder wie sich die Action entfaltet. Sicher, es gibt ein Argument dafür, dass es zu einem chaotischen Albtraum wird, wenn 24 Spieler alle um ein winziges Ziel kämpfen, mit Portalen überall. Mein Hauptproblem ist jedoch, dass sich die Karten für diesen Modus tatsächlich zu groß anfühlen. Splitgate 2 spielt sich schnell, irgendwo zwischen Call of Duty und Halo, und in diesen 8v8v8-Modi rennst du eine Weile lang (oder fliegst über die Karte), kämpfst gegen ein paar Feinde und wirst schließlich eliminiert und musst dann zurücklaufen. Und das ist mein Problem. Den großen Karten fehlt die komplizierte Natur der 4v4-Karten, es gibt weniger portalierbare Orte, zu viel leeren und offenen Raum, und das ergibt einen Spielmodus, der fast Battlefield -esque ist, in dem der Spieler inmitten der spannenden Action gegenimmersive Momente erlebt. Es gibt einfach etwas, das sich nicht wie Splitgate anfühlt.

Während es also zweifellos viele Fans geben wird, die das 8v8v8-Erlebnis genießen, ist es für mich immer noch das 4v4, bei dem Splitgate 2 herausragend ist. Auch wenn ich mich über die großartigere Action beschwert habe und immer noch weniger von den Loadouts überzeugt bin, ist der Rest des Gesamtbildes, das dieses Spiel ausmacht, einfach hervorragend. Es ist spannend, äußerst intuitiv zu erlernen, zu verstehen und zu genießen, hat eine erstklassige, straffe und ausgefeilte Präsentation und fühlt sich tatsächlich wie eine frische Ergänzung im ehrlich gesagt ziemlich abgestandenen Arena-Shooter-Bereich an. 1047 Games hat das feste Veröffentlichungsdatum für Splitgate 2 noch nicht bekannt gegeben, aber wenn es soweit ist, ist dies ein Shooter, den ihr nicht verpassen solltet, und hoffentlich spiegelt sich das in der Community wider. Nach dem, was ich gesehen habe, hat das Entwicklerteam das bereits großartige Original genommen und es einfach auf ein neues Niveau gebracht, so dass wir hier hoffentlich kein weiteres MultiVersus haben werden, bei dem die Spieler abdanken und das Spiel nach ein paar Wochen verlassen.