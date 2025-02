Exoborne Vorschau: Ein uneinheitlicher Versuch, Extraktions-Shooter zu revolutionieren

HQ

Ich kann die Vision von Entwickler Sharkmob für den Extraktions-Shooter Exoborne schätzen. Sie haben ein immer beliebter werdendes Konzept aufgegriffen und versucht, es auf den Kopf zu stellen, indem sie extreme Wettereffekte und mächtige Exosuits eingeführt haben, um eine normalerweise recht methodische und langsame Art von Shooter in eine viel schnellere und extremere Variante zu verwandeln. Auf dem Papier gibt es bei der Idee hinter Exoborne viel Grund zur Freude, aber in der Praxis bin ich viel weniger geneigt, dem zuzustimmen, nachdem ich mehrere Stunden damit verbracht habe, am laufenden Spieltest herumzufummeln.

HQ

Obwohl ich sagen würde, dass das Extraktions-Shooter-Genre nicht für jeden geeignet ist und eine bestimmte Art von Spieler erfordert, um es wirklich genießen zu können, ist das Kernkonzept nicht dort, wo Exoborne fehlt. Was das Extraktionserlebnis angeht, bei dem sich die Spieler auf eine Karte fallen lassen, ihre Rucksäcke mit Beute vollstopfen und dann versuchen, zu gehen, bevor eine andere Gruppe von Spielern auftaucht und versucht, sie von der noch warmen Leiche zu stehlen, ist alles vorhanden, was einen Extraktions-Shooter zu einem Extraktions-Shooter macht, und funktioniert so, wie man es erwarten würde.

Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und anmerken, dass das Gameplay eigentlich auch ziemlich stark ist. Die Levels, die Sharkmob entworfen hat, sind breit gefächert und bieten eine großartige Vertikalität, und das Feuergefecht ist eng und spannend mit hervorragenden und hämmernden Schusswaffen, die die Action noch viszeraler erscheinen lassen. Die Exosuits sind auch fantastische Werkzeuge, die die Bewegungssysteme an Ort und Stelle erheblich verbessern, so dass Sie mit hoher Geschwindigkeit sprinten, mühelos steile Oberflächen mit der zusätzlichen Hilfe eines Enterhakens erklimmen und die oft brutalen Wetterbedingungen überwinden können, als wären sie eine stetige Sommerbrise, die durch eine bleierne Gänseblümchenwiese rollt. Die Tatsache, dass Tornados durch die Karte fegen und Blitzeinschläge häufig auftreten, ist die geringste Sorge in diesem Spiel, und ja, all dies führt oft zu einem großartigen visuellen Spektakel, wenn alle Teile an ihren Platz fallen.

Werbung:

Allerdings möchte ich auch hinzufügen, dass sich die Exosuits sonst nicht besonders anfühlen. Sie sollen einzigartige Designelemente haben und den Verlauf des Kampfes bestimmen, aber das ist in der Realität nie der Fall. Die Anzüge öffnen die Tür für die eine oder andere Zusatzfähigkeit und sorgen für die bereits erwähnten Bewegungsverzauberungen, aber darüber hinaus fühlen sie sich eher wie ein Gimmick an, das seinen besten Zweck als Hingucker auf dem Cover oder in Trailern erfüllt. Zugegeben, dieser Spieltest hat nur ein paar Exosuit-Optionen zum Testen geliefert, also werde ich meine eigenen Worte fressen, wenn weitere Varianten die Dinge noch mehr aufrütteln, aber wenn diese paar ein Beispiel dafür sind, was kommen wird, denke ich, dass es eine Herausforderung sein wird, die Fans mit dem zu beschäftigen, was dieses Feature bietet. Es ist einer dieser Fälle, in denen man in Trailern sieht, wie Trupps in engen Einheiten arbeiten und die Fähigkeiten der anderen ausnutzen, aber in der Praxis kommt dieses Maß an Zusammenarbeit nie wirklich zum Tragen, was bedeutet, dass sich die Anzüge isoliert, weniger relevant und wieder effekthascherisch anfühlen. Das Gameplay muss so gestaltet und ausbalanciert sein, dass es dieses Maß an Zusammenarbeit fast erzwingt, sonst funktioniert es nie wirklich. Der beste Vergleich, der mir in den Sinn kommt, ist, wie Teamplay in Overwatch 2 im Vergleich zu Marvel Rivals funktioniert. Es ist Tag und Nacht, und das liegt am Kern-Gameplay-Design und den Systemen, die vorhanden sind.

Wie auch immer, kommen wir zu den Karten. Ich habe erwähnt, dass sie breit gefächert sind und eine große geografische Vielfalt aufweisen, und das stimmt absolut, aber darüber hinaus, wenn man auf das Mikro zoomt, fühlen sie sich sehr altbacken an. Es gibt eine Handvoll Sehenswürdigkeiten, die man besuchen kann, von denen sich jede sehr ähnlich ist, so dass man sich die Frage stellt, warum man sie erkunden sollte. Während viele von computergesteuerten Feinden bewohnt werden, sind die feindlichen Streitkräfte in der Regel ein kleines Ärgernis, das du in ein oder zwei Minuten in Stücke sprengen kannst. Die menschlichen Feinde sind in der Regel die mittelmäßigsten, da die Roboterfeinde einzigartige Angriffsstile und -varianten mitbringen, die alles aufrütteln. Die PvE-Seite des Spiels ist zwar kein Game Changer, aber sie funktioniert und erfüllt ihren Zweck, was man von der Beute nicht behaupten kann.

Werbung:

Das ist der Punkt, an dem Exoborne wirklich anfängt, mich zu verlieren, denn damit sich ein Extraktions-Shooter interessant anfühlt und das Risiko wert ist, das er von dir verlangt, muss sich die betreffende Beute wichtig und mächtig anfühlen. Das ist bei dem Spiel nicht der Fall. Abgesehen von der Tatsache, dass dein Rucksack und dein Inventarplatz in der Regel so klein sind, dass du nur eine Handvoll Beute tragen kannst, ist die Beute auf der Karte fast ausschließlich wertloser Schrott. Hier finden Sie Konserven, zerbrochene Smartphones, Kabel, Aluminiumrohre, Mikrochips, Leiterplatten, alltägliche Waffen, Verbrauchsmaterialien wie Rüstungsreparatursets... Die Liste geht weiter. Während einige nützlich sein können, wie die beiden letzten, die ich erwähnt habe, habe ich festgestellt, dass die nützlichen nicht viel Geld wert sind und das wertvolle Zeug normalerweise so sinnloser Mist ist, dass man sich fragt, warum man es überhaupt mit sich herumträgt. Die Idee, einen rivalisierenden Spieler zu töten und seinen Rucksack zu öffnen, um seine hart verdiente Beute zu stehlen, wird mit Füßen getreten und durch seelenzermürbende Verwüstung ersetzt, als man entdeckt, dass er mit einer Schachtel Cornflakes, einem zertrümmerten Laptop und einigen Edelstahlrohren herumgelaufen ist. Sharkmob muss denken, dass seine Spielerbasis nur aus Elstern besteht...

Exoborne ist ein Spiel, bei dem es darum geht, Geld zu verdienen und Herausforderungen und Aufgaben zu erfüllen, die als Activities gelten. Du stürzt dich in einen Schlachtzug und musst Waffenteile finden, um die Kriegsanstrengungen zu unterstützen, oder eine Reihe menschlicher Feinde besiegen, die als Bodkin bekannt sind, um mit etwas Beute belohnt zu werden, die du wahrscheinlich sowieso in Schlachtzügen finden kannst. Der Fortschritt fühlt sich einfach nicht lohnend an oder macht keinen Spaß, vor allem, wenn es einen beträchtlichen Teil der Zeit dauert, bis man einen Punkt erreicht, an dem man hochwertige und anständige Beute hat, nur um beim Versuch, jeden einzelnen Gegenstand, den man bei sich hatte, zu extrahieren und zu verlieren, getötet zu werden. Ja, das ist richtig, nichts an deiner Person wird gespeichert, wenn du in einem Schlachtzug stirbst, was bedeutet, dass du im Handumdrehen von einer Ausrüstung im Wert von 45.000 Credits zu einer Ausrüstung im Wert von 9.000 wechseln kannst. Es wird zwar einige reinblütige Extraktions-Shooter geben, die diese Art von Erfahrung genießen, aber für mich ist es herzzerreißend, so viel Fortschritt und verschwendete und verlorene Zeit in einem Wimpernschlag zu sehen.

Zuvor habe ich erwähnt, dass die Exosuits in Trailern ihrem besten Interesse dienen, und ich denke, dass diese Logik auch auf die Geschichte und die erzählerische Präsenz von Exoborne zutrifft. Extraktions-Shooter sind berüchtigt dafür, schwache Story-Elemente zu haben, und obwohl Sharkmob eindeutig versucht, ein ähnliches Problem im Battle-Royale-Bereich mit seinem Vorgängerspiel Vampire: The Masquerade - Bloodhunt zu beheben, gibt es in Exoborne offensichtlich eine Welt mit interessanter Erzählung und Geschichte, die es zu enthüllen gilt, aber im Spiel gibt es an dieser Front wenig bis gar keine Entwicklung. Die anfängliche Tutorial-Phase öffnet einen Raum für etwas Interessantes, um ihn zu füllen, und dann, nach vier Stunden, stellst du fest, dass dieser Raum immer noch völlig leer ist, wenn auch für ein paar weggeworfene Dialogzeilen und filmische Ausschnitte, die auftauchen, nachdem du zu lange damit verbracht hast, einige nervenaufreibende Checklisten und oft holende Quest-Gefühle Activities zu erledigen.

Sicher, es gibt hier eine Idee, die Potenzial hat, und die Präsentation und der Kernkörper zeigen Elemente von Qualität, aber gleichzeitig gibt es viel zu viel, was andere Extraktionsshooter entweder noch besser machen oder zuerst gemacht haben und Pionierarbeit für ihre Parameter geleistet haben, damit alle folgen können. Das scheint immer ein Koop-Modus zu sein (man reiht sich sogar in ein Spiel ein, bevor ein komplettes Team für einen zusammengestellt wurde, was mich irrational wütend macht...) Das PvPvE-Setup, das mit zu vielen Währungen und Live-Elementen vollgestopft ist, bringt mich fast zum Weinen, wenn ich es hochfahre und mir Battle-Pass-ähnliche Mechaniken und Ladenverkäufer in den Hals gestopft habe. Obwohl es seine Laster hatte, machten Bloodhunt auch viel gut und präsentierten eine lustige Battle-Royale-Formel zu einer Zeit, in der jeder versuchte, das Gleiche zu tun. Aus meiner Erfahrung schafft es Exoborne nicht, dies für den Bereich der Extraktionsshooter zu tun.