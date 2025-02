The Knightling Vorschau: Ein charmantes und charismatisches Action-Adventure

HQ

Steam Next Fests können wunderbare Orte sein, um einen Vorgeschmack auf einige der weniger bekannten kommenden Indie- und AA-Titel zu bekommen. Während es unzählige Demos gibt, die man sich während dieser Festivals ansehen kann, sollte für die Ausgabe im Februar 2025 ein Spiel, das ganz oben auf Ihrer Testliste stehen sollte, ohne Zweifel Twirlbounds The Knightling sein, und ich sage das als jemand, der die Demo, die der Entwickler für die breite Öffentlichkeit vorbereitet hat, bereits erleben konnte.

The Knightling ist ein liebenswertes und charismatisches Action-Adventure-Spiel, das einem Ritterknappen folgt, der gerufen wird, um aktiv zu werden und sein Volk zu beschützen, nachdem sein Mentor spurlos verschwunden ist. Bewaffnet mit einem Schild, der als Nahkampfwerkzeug verwendet werden kann, und einer Fernkampfwaffe, die wie Captain America geschleudert werden kann, wird The Knightling gebeten, eine lebendige Welt zu erkunden, den Einheimischen bei kleineren Aufgaben und Herausforderungen zu helfen und schließlich die Wahrheit hinter dem aufzudecken, was mit dem legendären Ritter Sir Lionstone passiert ist.

The Knightling ist ein ziemlich bekanntes Beispiel für die Action-Adventure-Formel, aber es macht das, was man erwartet, unglaublich gut. Es spielt in einer offenen Welt, die am besten als The Legend of Zelda: Breath of the Wild -ähnlich beschrieben werden kann, mit einer großen Vielfalt an Vertikalität und farbenfrohen Fantasy-Städten, Dörfern und Dörfern, die alle in einem ähnlichen Kunststil wie Nintendos gefeierter Titel präsentiert werden. Du kannst dich frei bewegen und sogar deinen Schild nutzen, um dich leichter zu bewegen, indem du ihn als Schlitten verwendest, aber im Gegensatz zu BOTW ähnelt die Bewegung eher einem Plattformer, mit Doppelsprung- und Rutschsystemen, Pilzen, auf denen du hüpfen kannst, um neue Höhen zu erreichen, und anderen Nischenmechaniken, die eher einem Spyro the Dragon -Spiel ähneln als dem der Späße in Hyrule.

Dann ist da noch der Kampf, der auch sehr action-platformer-Charakter hat. Sicher, es gibt Kombos und verschiedene komplexe Fähigkeiten, die du ausführen kannst, aber der Großteil der Action dreht sich um einfache Schild-Nahkampfangriffe und das Schleudern deines Schildes, um entfernte Bedrohungen zu verletzen. The Knightling ist eine sehr unkomplizierte und vertraute Erfahrung in der Art und Weise, wie es seine Abenteuer- und Kampfelemente präsentiert, aber es ist auch klar, dass Twirlbound viel Wert darauf gelegt hat, sicherzustellen, dass diese Systeme verfeinert sind und sich erstklassig anfühlen, denn sie spielen und lassen sich wie ein Traum handhaben und dieses Spiel hervorheben.

Während die Welt von Clesseia - in die ich nur einen Teil eingeweiht war, bekannt als The Outskirts - viel zu bieten scheint, was einen erkunden möchte, gibt es anscheinend nur eine Handvoll Möglichkeiten, seine Zeit tatsächlich zu verbringen. Du kannst gegen Monster und Kreaturen kämpfen, die das Land übersäen, um das einfache Volk zu schützen, und sogar Nebenquests annehmen, von denen viele rätselhafte Elemente in der Umgebung enthalten. Dies kann die Reparatur eines kaputten Aquädukts sein, indem man die Zahnräder an die richtige Stelle bringt, oder die Notwendigkeit, auf eine bestimmte Weise zu plattformieren, um ein Ziel zu erreichen, dies sind einige der überzeugenderen Teile von The Knightling. Was weniger ist, sind die zusätzlichen Möglichkeiten, wie die Welt voll wird. Du kannst Truhen zum Öffnen finden, die nützliche Ressourcen enthalten, und ehrlich gesagt, wenn es nicht das Eingabesequenzierungs-Minispiel gäbe, das für jede Truhe erforderlich ist, würde dies wie eine unglaublich langweilige Ergänzung zum Gesamtganzen erscheinen. Gleiches gilt für die Ressourcen selbst. The Knightling hat eindeutig ein sehr einfaches und jugendfreundliches Design, da ich am besten beschreiben kann, wie die Ressourcen wirken und wie man sie für Upgrades und Verbesserungen für den Helden ausgibt, indem man sie direkt mit Ratchet & Clank vergleicht. Der Plattformer von Insomniac ist ein zeitloser Klassiker, aber seine Upgrades und Ressourcensysteme waren noch nie besonders aufregend. Das Gleiche gilt für The Knightling und wie du gesammelte Essenz und zusätzliche mechanische Teile anhäufst, um den Schaden des Schildes zu erhöhen oder neue Fähigkeiten freizuschalten, indem du sie bei einem Händler ausgibst.

Was ich nun sagen werde, ist, dass die Fähigkeiten dazu beitragen, das Gameplay und den Kampf zu verbessern und zu verbessern, da man gelegentlich auf einen Gegnertyp trifft, der nur auf eine bestimmte Weise verletzt werden kann. Dazu gehören zum Beispiel gepanzerte Feinde, die hochgeschleudert werden müssen, bevor sie beschädigt werden können, und deren Rüstung schließlich manuell abgezogen werden kann, und das ändert und überarbeitet die Action, wenn gelegentlich solche Mechaniken eingeführt werden. Es ist auch erwähnenswert, dass die Gegnervielfalt in The Knightling hervorragend ist und es unzählige Feinde gibt, denen man sich stellen kann, von denen jeder seine eigenen Angriffsmuster und Attacken hat.

Nach nur ein paar Stunden mit The Knightling ist sofort klar, dass es sich um ein Spiel mit immensem Charme und Persönlichkeit handelt. Es ist entzückend und macht mühelos Spaß und es ist sehr offensichtlich, dass Twirlbound ein Händchen für einzigartige Action-Adventure-Erlebnisse hat. Ich bin ein wenig vorsichtig, was das Ganze angeht und ob die Erkundungselemente und die Sammelobjekte und so weiter bestehen bleiben, wenn das Spiel erweitert wird, oder ob Twirlbound einige zusätzliche Tricks im Ärmel hat. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Breath of the Wild -artige Präsentation und Welt, der Ton und der charismatische Protagonist und die NPCs mich beeindruckt und mein Interesse schon nach wenigen Minuten geweckt haben. Wir wissen noch nicht, wann The Knightling debütieren wird, aber es sieht definitiv so aus, als ob es eines sein wird, auf das man trotzdem achten sollte.