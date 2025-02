Killing Floor 3 Vorschau: Ein grausamer, herzzerreißender und packender Dreiteiler

HQ

Killing Floor als Serie war schon immer sehr gut in einer bestimmten Sache. Es gibt nur eine Handvoll Action-Titel, die ein rundenbasiertes Survival-Erlebnis im Hordenmodus bieten, wie es die Leute von Tripwire Interactive mit dieser Serie geboten haben, also werdet ihr froh und vielleicht nicht überrascht sein zu hören, dass Killing Floor 3 mehr von dem bieten wird, was die Fans kennen und lieben.

Es wurde kürzlich bestätigt, dass Killing Floor 3 am 25. März sein großes Debüt auf PC und Konsolen geben wird, aber vor dieser Enthüllung hatte ich die Gelegenheit, im Rahmen einer Multiplayer-Vorschau in einen Haufen des Spiels einzutauchen, in der ich mich sogar zusammengetan und zusammen mit Creative Director Bryan Wynia gegen Horden von Zeds gekämpft habe. Von der ersten Minute an stachen mir zwei Dinge auf. Zunächst einmal ging es um den Fokus und darum, wie Tripwire keine Zeit verschwendet, um den Spieler in die Action zu bringen. Innerhalb von Sekunden, nachdem ich in einem Level angekommen war, begannen gewalttätige und furchterregende Kreaturen über mich und meine Verbündeten heraufzuschwärmen und uns aufzufordern, uns zusammenzuschließen und zusammenzuarbeiten, um zu überleben, ohne dass wir auch nur ein einziges Wort sprechen mussten. Die zweite Sache, die auffiel, war der Ton und das Thema. Die charakteristischen verdrehten Wurzeln von Killing Floor stehen im Mittelpunkt, mit vollgestopften und engen Levels, die von Kreaturen bevölkert werden, die durch Körperhorror definiert sind und Lachen aus Blut und Blut hinterlassen. Killing Floor 3 ist absolut nicht die Art von Spiel, die du auf dem Fernseher rund um das Haus deiner Oma spielen würdest, aber für Abende mit Freunden ist sofort klar, dass du nicht viele bessere Horden-ähnliche Alternativen finden wirst.

HQ

Diese Vorschau-Session konzentrierte sich hauptsächlich auf das Multiplayer-Gameplay und darauf, einen guten und umfassenden Vorgeschmack auf die Action zu bekommen. Tripwire erklärte zu Beginn, dass das Spiel eine sich entwickelnde Geschichte unterstützen wird und dass es viele Elemente und Designentscheidungen gibt, die es den Spielern ermöglichen, eine Form der Erzählung zu erleben, die die Gräueltaten aus früheren Teilen der Serie weiter auspackt. Aber um dieser Vorschau willen war das nicht der Hauptpunkt, der mich interessierte, also werde ich mich vorerst davon verabschieden.

Was mir zur Verfügung stand, war der Zugang zu sechs spielbaren Charakteren, von denen jeder sehr unterschiedlich war. Foster zum Beispiel ist der traditionellere Run-and-Gun-Typ, der Sturmgewehre mag und sich darin auszeichnet, einfach auf Dinge zu schießen und Chaos zu verursachen, während Luna als Scharfschützin beschrieben wird, und ja, das bedeutet, dass sie ideal für diejenigen ist, die nach Präzision streben und gerne Scharfschützenwaffen und Scharfschützen verwenden. Vier der Charaktere waren traditionellere Killing Floor Archetypen, aber die beiden letzteren sind modernere Einschlüsse, sei es Nakata the Ninja, der sich durch Schwerter und Kunai und andere Shinobi-ähnliche Werkzeuge auszeichnet, oder Obi the Medic, ein vielseitiger Charakter, der über Erfolg oder Misserfolg einer Mission entscheiden kann, indem er eine äußerst wirkungsvolle Heilung bietet, die dein Leben retten kann, wenn du von Horden von Zeds überwältigt wirst. Das Wichtigste ist, dass jeder Charakter zwar seinen eigenen Schadens-, Überlebensfähigkeits- und Unterstützungswert sowie einzigartige Fähigkeiten und passive Fähigkeiten hat, die ihn in einem bestimmten Kampfstil auszeichnen, aber Tripwire seine Waffen nicht auf nur eine Klasse beschränkt. Du kannst als Foster spielen und ein Katana schwingen oder dich als Brandstifterin Firebug verkleiden und sie mit einem Scharfschützengewehr ausrüsten. Die Entscheidung, wie Sie spielen, liegt in Ihren Händen.

Nachdem wir mit den vielen Systemen im Hub-Bereich herumgespielt und herumgefummelt hatten, fielen wir schließlich in ein Level, in dem der Punkt des Gameplays schnell in den Mittelpunkt rückte. Killing Floor 3 ist ein sehr traditionelles rundenbasiertes Hordenspiel, bei dem es nicht wirklich viel anderes gibt, auf das man sich konzentrieren kann, als einfach nur zu überleben. Ja, es gibt zusätzliche Nebenherausforderungen und Aufgaben, die du erledigen musst, von denen einige mit den breiteren narrativen Elementen verbunden sind, aber der Großteil der Action dreht sich einfach darum, Wellen von Zeds abzuwehren und Punkte zu sammeln, um neue Waffen zu kaufen, deine vorhandenen zu verbessern, deine Rüstung zu verbessern, Munition zu schnappen und neue Gadgets auszuprobieren. Ich kann zwar verstehen, dass einige Befürchtungen um die Langlebigkeit eines Spiels haben, das eine so lose progressive Struktur hat, aber ich kann auch sagen, dass die Action von Killing Floor 3 sehr unmittelbar, oft herausfordernd und sehr fesselnd ist, bis zu dem Punkt, an dem man nicht viel Zeit hat, über etwas anderes nachzudenken als das Überleben.

Die erste Welle von Zeds besteht hauptsächlich aus regulären Rängen Clots, wenn auch mit ein paar einzigartigeren und gefährlicheren Gegnern. Die Idee hier ist, einfach alle Zeds zu besiegen, ohne zu sterben, um die Runde beenden zu können, und für die erste Welle ist das überhaupt keine Herausforderung. Aber mit jeder Welle, in der die Anzahl der Zeds zunimmt und die Vielfalt der Zeds zunimmt, nimmt die Herausforderung deutlich zu, bis zu dem Punkt, an dem man sich nach ein paar Runden vielleicht viel, viel schlechter abgenutzt fühlt. Nachdem du deinen dritten rücksichtslosen Fleshpound der Runde besiegt hast, zusätzlich zu neun Bloats, einer Armee von Clots und einem Haufen Crawlers, wirst du dir viel bewusster sein, welche Art von Erfahrung Killing Floor 3 für dich bereithält. Und es ist erwähnenswert, dass das Spiel sogar mehrere Schwierigkeitsoptionen hat, was bedeutet, dass Sie in eine Mission mit normalem Schwierigkeitsgrad oder unter dem Schwierigkeitsgrad springen oder stattdessen versuchen können, die fleischgewordene Angst zu erleben, indem Sie die Herausforderung ein paar Stufen höher drehen.

Die Zeds fühlen sich großartig an, wenn sie in Blut und Blut zerbrechen, wenn du ihre Anatomie mit Schrot zerreißt oder ihre Gliedmaßen chirurgisch mit Klingen entfernst. Das Gunplay ist ebenfalls hervorragend und fühlt sich reaktionsschnell und straff an, mit hämmernden und schlagkräftigen Waffen und Werkzeugen, die die Action noch roher und spannender wirken lassen. Obwohl ich sagen würde, dass die Vielfalt der Waffen vielversprechend ist und zeigt, dass Tripwire viele Ideen zu erkunden hat, fand ich, dass die Upgrade-Elemente und der In-Missions-Shop etwas glanzlos waren, da man sich über den Kauf einer "verbesserten" Waffe freuen muss, die sich nur dadurch unterscheidet, dass sie eine etwas bessere Genauigkeit hat oder mit einem Mündungsbruch ausgestattet ist, um sie "modifiziert" zu machen. Nach meiner Erfahrung in Killing Floor 3 sind Waffen Waffen und es gibt keinen großen Unterschied zwischen den verschiedenen Versionen der einzelnen Waffentypen, da sie alle ziemlich effektiv sind, um Zeds zu reduzieren.

Als letztes paar Punkte zur Aktion sind die Modifikatoren und die Zed Time zu erwähnen. Jede Runde in einer Mission unterscheidet sich von der vorherigen, da ein zufällig generiertes Mutation angewendet wird. Während ihr also bereits mit zusätzlichen Zeds einer erhöhten Vielfalt pro Runde rechnen könnt, müsst ihr euch vielleicht auch mit einer Runde auseinandersetzen, in der deutlich mehr Crawlers spawnen und in der Hitzeschaden effektiver wird. Dies ändert sich in jeder Runde und hält die Spieler auf Trab. Glücklicherweise kehrt die Zed Time -Mechanik zurück, um den überwältigenden Gewinnchancen und der zunehmenden Herausforderung gerecht zu werden, wobei dies ein praktischer Effekt ist, bei dem im Wesentlichen das gesamte Spiel für alles außer den Spielern verlangsamt wird. Du kannst dich in dieser Phase schnell durch eine ganze Horde von Zeds kämpfen, während sie sich abmühen, etwas zu tun, um sich zu wehren, und es ist äußerst unterhaltsam zu sehen, wie dieser Effekt auftaucht, auch wenn es scheinbar unmöglich ist, seine Aktivierung strategisch zu planen.

HQ

Nach nur kurzer Zeit mit Killing Floor 3 ist mir klar, dass dieses Spiel eine unterhaltsame Anstrengung für diejenigen sein wird, die nach einer bösartigeren und anspruchsvolleren Hordenaktivität suchen. Es ist verdreht und brutal, taktil und aufregend und sieht großartig aus und klingt großartig mit schrecklichen Bildern, die Ihnen den Magen umdrehen werden. Es gibt Fragen zu beantworten, wie Tripwire sich immer wieder übertreffen wird, damit die Action ihre Spannung behält, aber mit Dutzenden von verschiedenen Zeds und einer Unterstützung nach der Veröffentlichung, von der Wynia versprochen hat, dass sie mit der von Killing Floor 2 konkurrieren wird, ist es offensichtlich, dass dieses nächste Kapitel etwas für Fans der Serie bieten wird, Neu und Alt, um nach vorne zu blicken.