South of Midnight Vorschau: Ein wunderbar einzigartiges Abenteuer für alle, die auf der Suche nach etwas Neuem sind

Mit We Happy Few hat das kanadische Unternehmen Compulsion Games gezeigt, dass es in der Lage ist, Spielwelten zu erschaffen, die ebenso einzigartig wie unerwartet sind. Als Microsoft-Gaming-Chef Phil Spencer vor ein paar Jahren sagte, dass der kommende Titel von Compulsion derjenige sei, auf den er sich persönlich am meisten freue, von allem, was Xbox Game Studios passierte, wurden viele wirklich neugierig. Mich eingeschlossen.

Als 2023 bekannt wurde, dass das betreffende Spiel South of Midnight heißen soll und eine Fantasy-Interpretation des amerikanischen Südens ist, habe ich mich fast sofort verliebt. Der amerikanische Deep South liegt mir sehr am Herzen und in den letzten 20 Jahren habe ich fast jedes Jahr mindestens eine Reise in die Region unternommen. Daher habe ich versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren, als ich letzte Woche endlich die Chance hatte, South of Midnight auszuprobieren, da zu hohe Erwartungen normalerweise der sicherste Weg sind, enttäuscht zu werden.

In dem fast zweistündigen Teil des Spiels, den ich testen durfte und der das dritte Kapitel ausmachte, schlüpfte ich in die Rolle von Hazel und trat direkt in eine fantasievolle Interpretation von etwas ein, das an Louisiana erinnert. Was genau ihre Verbindung zu dieser seltsamen Welt ist, erfahre ich nicht, aber es ist klar, dass sie nach ihrer Mutter sucht - die während eines Sturms von ihr getrennt wurde - indem sie einem Geist namens Mahalia folgt, um Hinweise zu erhalten, und gleichzeitig neu entdeckte Weaver Fähigkeiten erforscht. Zu ihrer Verfügung hat Hazel anfangs nicht viele Tricks in ihrem Arsenal, außer einem Doppelsprung und einem Sprint.

Es ist eine unvergleichlich schöne Spielwelt, die uns zum Launch im April erwartet. South of Midnight wird für PC und Xbox Series X/S veröffentlicht und ist im Game Pass enthalten.

Es gibt jedoch drei magische Fähigkeiten, die sich vor allem im Kampf als nützlich erweisen: die Fähigkeit, Feinde zu ziehen, sie zu schubsen, und auch Weave, was eine Art Fangmechanismus ist. Aber... Wenn das Abenteuer in dieser Sitzung beginnt, sind nur ich und Hazel auf einem Abenteuer. Der Wald und das sumpfartige Gebiet, in dem ich mich befinde, sind dank einer Vielzahl von Wildtieren lebendig und reich, aber diese sind nur Dekoration und Flair und haben keinen Einfluss auf das Gameplay.

South of Midnight erweist sich schnell als weitaus mehr Plattform- und Puzzlespiel, als ich vielleicht erwartet hätte. Überall gibt es Geheimnisse zu finden, die in dieser Preview-Version hauptsächlich zusätzliche XP sind, um in einem typischen Levelbaum-Stil Hazel aufzusteigen. Diese erscheinen als kleine blaue, schimmernde Wolke und verstecken sich oft hinter dornigen Büschen, hoch oben in Bäumen oder auf einem einsamen Felsvorsprung in einem Sumpf.

Erkundung lohnt sich immer, aber es ist keine offene Welt.

Es gibt immer eine klare Farbcodierung, die anzeigt, in welche Richtung man gehen kann, um nicht blind in unzugängliche Bereiche zu springen, und vor allem die Kletterabschnitte fühlen sich überraschend wie 3D-Plattforming an, während andere Abschnitte eher an Spiele wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild erinnern. Nach und nach entwickelt Hazel weitere Fähigkeiten und bald kann sie sogar für eine kurze Zeit in der Luft gleiten und an der Wand laufen.

Ich habe mich auf die rein mechanischen Aspekte von South of Midnight konzentriert, was sich überhaupt nicht fair anfühlt, denn etwas, das offensichtlich klar ist, ist, dass dies ein Spiel ist, in dem Atmosphäre, Emotionen und Vorstellungskraft das Wichtigste sind. Schon bei den ersten Stolperschritten als Hazel ist klar, dass es sich hier um ein geradezu atemberaubend schönes Abenteuer handelt. Die üppigen und weiten Wälder und Sumpfgebiete wurden hier fast märchenhaft übertrieben und wirken zu gleichen Teilen furchterregend, verspielt und wunderschön. Wenn eine tiefrote Abendsonne durch die Vegetation bricht, muss ich mehrmals anhalten, nur um sie anzustarren.

Nach und nach erwirbt Hazel weitere Fähigkeiten.

Wenn ich auf Gebäude und Strukturen stoße, dann sind das einfache Hütten und dergleichen, oft auf Holzrahmen gebaut. Hier vermischen sich Elemente des Cajun, der amerikanischen Ureinwohner, des Voodoo, der afroamerikanischen Kultur und der Folklore der Region und schaffen eine Welt, die ich noch nie zuvor in einem Videospiel gesehen habe, wobei der beste Vergleich wahrscheinlich das Voodoo Vince von 2003 ist... falls sich jemand daran erinnert. Alles wird von Musik mit Elementen aus Jazz, Bluegrass und Country begleitet, die das Erlebnis auf eine andere Ebene hebt.

Die kleine Geschichte, die ich genießen darf, dreht sich hauptsächlich um den riesigen und bunten Wels, den wir im Trailer gesehen haben, und eine Person namens Rhubarb. Ich fasse mich kurz, um euch Spoiler zu ersparen, aber seid darauf vorbereitet, dass es schnell viel düsterer wird, als ihr vielleicht denkt. Bald gipfelt dann alles in einem wirklich grandiosen Finale, bevor das Abenteuer zu neuen Höhen aufbricht und meine Demo leider endet...

Die Kämpfe funktionieren reibungslos, scheinen aber ein kleinerer Teil des Abenteuers zu sein, als ich erwartet hatte.

Wo sind also die Schlachten, fragen Sie sich vielleicht? Nach dem, was ich gesehen habe, hat South of Midnight keine Feinde in der Welt, die kommen und dich mit Vorurteilen angreifen. Die Feinde befinden sich an klar definierten Orten, so dass du in der Lage sein solltest, zu entscheiden, ob du bereit bist, es mit ihnen aufzunehmen oder nicht. Die Kämpfe finden auch in einem geschlossenen Bereich statt, so dass du einen Kampf beenden musst, sobald du ihn begonnen hast.

Hazel verfügt über einen normalen Schlag sowie über die drei bereits erwähnten magischen Fähigkeiten. Ohne revolutionär zu sein, hast du alle Funktionen, die du erwarten würdest, wie z.B. die Fähigkeit, eingehenden Angriffen auszuweichen (und wenn du es richtig timst, wird der Gegner etwas Schaden nehmen, wenn du diese Eigenschaft im Levelbaum auswählst), Kombos auszuführen, Feinde zu schubsen und sie dann zu dir zu dir zu ziehen, um sie für kurze Zeit bewegungsunfähig zu machen und den Schaden zu maximieren. Du kannst dann bei jedem besiegten Feind ein "Entwirren" durchführen, um etwas Gesundheit zurückzubekommen, und alle Schlachten, an denen ich teilgenommen habe, hatten auch ein einmaliges Heilsystem, das dir hilft.

Die Zwischensequenzen werden in einer von Stop-Motion inspirierten Form erzählt, die für diejenigen, die etwas Traditionelleres wollen, ausgeschaltet werden kann.

Die Feinde sind stilvoll gestaltete und furchterregende Albtraumkreaturen, die es in Rot und Schwarz gibt. Sie waren nicht besonders schwer zu besiegen, aber es gibt höhere Schwierigkeitsgrade für diejenigen, die das bevorzugen. Soweit ich weiß, basierend auf meiner Zeit mit Hazel, ist South of Midnight kein Spiel, das in erster Linie auf Schlachten basiert, sondern die Idee ist, dass man Rätsel lösen, Abenteuer erleben, die Geschichte aufsaugen und sich von wunderschönen südlichen Umgebungen verzaubern lassen sollte, in denen die Schlachten vor allem dazu dienen, Spannung und Abwechslung zu schaffen.

Mein erster Eindruck von South of Midnight ist letztendlich positiv und ich verstehe den Hype um Phil Spencer. Es ist wirklich etwas ganz anderes, ein Abenteuer für diejenigen, die sich überraschen lassen und etwas Neues sehen wollen. Sicher, der Levelbaum scheint eher klein zu sein und die Kämpfe könnten möglicherweise eintönig werden, aber auf der anderen Seite soll das Spiel etwa 10-12 Stunden lang sein, was bedeutet, dass weder der Levelbaum noch die Feinde Zeit haben werden, sich abzunutzen, bevor wir uns von Hazel und diesem seltsamen Universum verabschieden. Große Hoffnungen sind ein todsicherer Weg, um enttäuscht zu werden, aber nachdem ich das Spiel ausprobiert habe, freue ich mich jetzt umso mehr auf das fertige Produkt im April.