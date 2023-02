Dead Island 2 enthüllt den letzten Slayer

HQ

Im sechsten und letzten Meet the Slayer-Trailer zu Dead Island 2 können wir uns an Bruno erfreuen, der im Trailer als " glatt sprechender, moderner Gentleman-Dieb, der jede Rolle spielen kann, für die er gebraucht wird" beschrieben wird.

In seinem Aussehen sieht Bruno eher wie ein TikTok- oder Soundcloud-Rapper aus als wie ein Gentleman, aber vielleicht ist das nur die Art und Weise, wie sich die modernen Zeiten verschoben haben. In seinem Gameplay sieht es so aus, als wäre Bruno am besten für diejenigen geeignet, die im Kampf etwas schneller und agiler sein möchten.

Außerdem scheint seine angeborene Fähigkeit Backstab am besten zu funktionieren, wenn man mit einem Freund spielt, da er in der Lage sein wird, die Aufmerksamkeit des Feindes auf sich zu ziehen, während Sie um seinen Rücken schleichen.

Auf wen freust du dich wie in Dead Island 2? Seht euch den Trailer unten an.