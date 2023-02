Hogwarts Legacy wurde vom größten Charity-Speedrunning-Event verboten

HQ

Games Done Quick, das größte Wohltätigkeits-Speedrunning-Event der Welt, hat seine Einreichungsrichtlinien um eine Reihe von Videospielen erweitert, die "nicht erlaubt" sind.

Dies umfasst Titel, die "Inhalte, Ansichten oder einen Ursprung haben, den wir für unseren Stream als ungeeignet erachtet haben", und reicht von allem mit einer ESRB-Bewertung nur für Erwachsene bis hin zu allem, was auf Twitch verboten ist, bis hin zu einer Reihe anderer Spiele, einschließlich allem, was mit der Marke Harry Potter in Verbindung steht.

Das bedeutet, obwohl es bereits einer der größten Titel des Jahres ist, werden Sie Hogwarts Legacy in Zukunft bei keinem GDQ-Event sehen, da es auf der Liste steht, die auch God of War und Five Nights at Freddy's von 2005 enthält.

GDQ hat erklärt, dass die Liste "nicht erschöpfend" ist und dass sie "jederzeit" geändert werden kann.