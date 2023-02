Spiele die ersten 3 Stunden von God of War: Ragnarök kostenlos

HQ

God of War: Ragnarök hat sich bereits beeindruckend gut verkauft, aber das bedeutet nicht, dass viele genug das Meisterwerk des letzten Jahres gespielt haben. Glücklicherweise können diejenigen von euch, die es noch nicht getan haben, jetzt mehrere Stunden davon kostenlos spielen.

Das liegt daran, dass eine Testversion von God of War: Ragnarök für diejenigen mit einem PlayStation Plus Premium-Abonnement verfügbar ist. Auf diese Weise können Sie die ersten drei Stunden des Spiels spielen, was bedeutet, dass Sie einen guten Vorgeschmack auf die erstaunliche Geschichte, erstaunliche Kämpfe und einige coole Rätsel bekommen, die Ihre Gefährten Ihnen nach ein paar Sekunden sagen könnten, ohne ein zusätzliches Pfund, Euro oder eine andere Art von Währung zu bezahlen.