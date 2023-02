Winnie the Pooh: Blood and Honey-Schöpfer möchte ein filmisches Universum hervorbringen

HQ

Rhys Frake-Waterfield, der Mann hinter Winnie the Pooh: Blood and Honey, hat gesagt, dass er Pläne für ein gemeinsames filmisches Universum hat, in dem mehr Kindheitscharaktere zu sehen sind, die böse werden.

Laut The Hollywood Reporter hat der Schöpfer bereits Pläne für Blood and Honey 2, einen Horrorfilm von Peter Pan und einen mit Bambi.

"Die Leute haben Nachrichten geschickt, dass sie wirklich Bambi gegen Puuh sehen wollen." Frake-Waterfield sagte. "Es gibt viele, viele, viele andere Ideen da draußen, die nicht an Disney gebunden sind, viele alte Märchen und urbane Legenden, Konzepte, die gleichbedeutend mit Ihrer Kindheit sind, und sie sind diejenigen, die ich zu einer verdrehten alternativen Realität aufbauen möchte."

Was denkst du? Es scheint hier sicherlich viel Potenzial zu geben, und könnte so etwas wie einen Bambi-Rachefilm über den Jäger sehen, der seine Mutter erschossen hat.