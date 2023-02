Everspace 2 verlässt Early Access im April

HQ

Rockfish Games hat angekündigt, dass die Zeit für Everspace 2 gekommen ist, Early Access hinter sich zu lassen und als vollständiger Titel zu debütieren. Der Open-World-Looter-Shooter wird am 6. April in seiner Version 1.0 auf den PC kommen und dann irgendwann im Sommer auf Konsolen (PS5 und Xbox Series) erscheinen.

Wie in einer Pressemitteilung angegeben, wird uns gesagt, dass sich der Entwickler von Last-Gen-Konsolen abgewandt hat, da seine "Vision für Everspace 2 uns über die Grenzen der Konsolen der vorherigen Generation hinaus gebracht hat", und dass Versuche, Fans auf PS4 und Xbox One zufrieden zu stellen, nicht möglich wären, da sie nicht in der Lage sind, die versprochene Qualität zu liefern.

Mit Blick auf die PC-Veröffentlichung im April hat Rockfish erklärt, dass Everspace 2 eine ganze Reihe von Funktionen und Ergänzungen erhalten wird, um diesen Meilenstein zu markieren. Dazu gehören mehr Feinde, Belohnungen, Herausforderungen, Ausrüstungstypen, Vorteile, bessere Anpassungsoptionen, mehr Bosskämpfe, eine neue Handelskarte, ausgefeilte Filmsequenzen und sogar ein weiterer Begleiter und ein ganzes zusätzliches Sternensystem, das es zu erkunden gilt.

Mit all diesen Ergänzungen im Hinterkopf hat Rockfish auch beschlossen, den Preis des Spiels zu erhöhen, was bedeutet, dass Everspace 2 jetzt 49,99 $ kosten wird und nicht die vorherigen 39,99 $. Für diejenigen, die weitere Informationen über die PS5- und Xbox Series-Editionen suchen, wird uns mitgeteilt, dass weitere Informationen am 6. April angekündigt werden.