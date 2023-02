Bericht: Der Kauf von Tomb Raider kostete Amazon "600 Millionen"

HQ

Erst kürzlich wurde berichtet, dass Crystal Dynamics Amazon neben der Veröffentlichung des kommenden Tomb Raider-Spiels eine TV-Serie basierend auf Lara Croft für Prime Video erstellen würde.

Jetzt, im Anschluss daran, hat die Website Fellowship of Fans (die eine ziemlich gute Erfolgsbilanz bei der Vorhersage von Dingen im Zusammenhang mit Amazon's Unterhaltungsbemühungen hat) erklärt, dass es das riesige Unternehmen "600 Millionen" gekostet hat, die Marke Tomb Raider von Embracer Group . Zugegeben, es wird nie genau angegeben, welche Währung, aber 600 Millionen ist trotzdem eine große Zahl.

Dies geschieht, da der Bericht auch feststellt, dass Middle-Earth Enterprises Gespräche mit Warner Bros. aufgenommen hat, um letzteres von der Marke getrennt zu sehen, damit sie die The Lord of the Rings-Rechte und das Franchise wirklich versenden können. Natürlich kommt das alles, nachdem Embracer Group kürzlich auch Middle-Earth Enterprises erworben hat, um seine Unterhaltungsbemühungen weiter zu konsolidieren.