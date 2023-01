Sieh dir die ersten Aufnahmen hinter den Kulissen von Ant-Man and the Wasp: Quantumania an

HQ

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ist nur noch wenige Wochen entfernt, und während der Countdown für die Veröffentlichung des Films beginnt, wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der uns mehr Details über den Film, seine Charaktere und das Quantenreich als Schauplatz gibt.

Wir beginnen damit, dass Kevin Feige Ant-Man and the Wasp: Quantumania wie einen sehr wichtigen Film für das MCU klingen lässt, da er erneut bestätigt, dass dies der Beginn von Phase 5 ist. Er rechtfertigt auch die Entscheidung, Ant-Man die Führung bei diesem großen neuen Schritt übernehmen zu lassen, indem er sagt, dass er ein geliebter Charakter ist, der schon seit einiger Zeit in der Serie ist.

Wir hören dann mehr über den Film von Paul Rudd, der es fast sicher erscheinen lässt, dass dies sein letztes Mal sein könnte, dass er die Rolle von Scott Lang übernimmt, da er darüber spricht, seit über einem Jahrzehnt mit dem Charakter zusammen zu sein.

Wir hören auch von Evangeline Lilly, Michelle Pfeifer und Jonathan Majors, der sagt, dass es ein " Geschenk" ist, Kang den Eroberer zu spielen und dass dies nur der Anfang für ihn ist.

Schließlich schließen wir mit einem starken Hinweis für die Leute, sich wieder in die Kinos zu begeben, um Ant-Man and the Wasp: Quantumania zu sehen, und erinnern uns daran, dass die Branche immer noch unter den Auswirkungen von COVID leidet.