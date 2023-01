Eine Reihe von Änderungen für Call of Duty: Warzone 2.0 Saison 2 wurden skizziert

HQ

Infinity Ward und Raven Software versprachen weitreichende Änderungen an allen Wegen von Call of Duty für Saison 2 von Modern Warfare II und Warzone 2.0, aber anscheinend ist es die Warzone-Community, die nach Korrekturen und Optimierungen gefragt hat.

Dies liegt daran, dass seit der zweiten Iteration des Battle Royale, die Mitte November veröffentlicht wurde, es zunehmend fehlerhaft geworden ist, zusätzlich zu den Spielern, die sich mit den vielen neuen Funktionen auseinandersetzen, die damit hinzugefügt wurden. Zu diesem Zweck haben die Entwickler von Activision jetzt einen Blog veröffentlicht, in dem sie beschreiben, wie sie den Shooter verändern werden.

Wie wir wussten, wird der 1v1-Gulag zurückkehren, mit einer gefangenen Flagge anstelle des ungeliebten Jailer-KI-Soldaten. Loadouts und Bodenbeute wurden ebenfalls im Gulag ins Visier genommen, und Bargeld wird hier auf dem Boden plünderbar sein, um die Spieler zum Umherstreifen zu ermutigen.

Im Geiste des Bargelds wird die Spielwirtschaft in Angriff genommen, was bedeutet, dass es einfacher sein sollte, Bargeld vor Ort zu finden, was es den Spielern ermöglicht, Spieler leichter wiederzubeleben und wichtige Gegenstände von Kaufstationen zu kaufen - die auch häufiger zu finden sein werden und einen billigeren, breiteren Vorrat haben werden.

Plünderungen werden so angegangen, dass Container jetzt Beute auf den Boden verschütten, anstatt einen weiteren Menübildschirm zum Navigieren zu benötigen. Rucksäcke werden auch aus dem Spiel entfernt, was bedeutet, dass jeder Spieler während des gesamten Spiels die gleiche Inventargröße hat. Ganz im Sinne der Beute werden nun auch 3-Platten-Westen zum Standard.

Ansonsten werden die Loadouts geändert, so dass Spieler mit anpassbaren Perk-Paketen herumspielen können, und in jedem Spiel findet eine zweite Runde von Loadout-Drops statt.

Schließlich können Sie jetzt mit Bewegungsaktualisierungen Türen durchbrechen, während Sie plattieren, während Festungen und Schwarze Stätten Anpassungen an der Beute und den KI-Verteidigern erfahren.

Es wurden auch Änderungen am Multiplayer und in der DMZ angekündigt, also wenn Sie einen der beiden Modi spielen, sehen Sie sich die geplanten Änderungen hier an.